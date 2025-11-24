Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un terrible suceso se registró en la intersección de las calles 13 y 38, en el ingreso al barrio Bicentenario de Río Gallegos. Un hombre de 55 años falleció luego de sufrir una descompensación mientras conducía su auto, situación que terminó en un leve choque contra un poste y en su posterior caída al intentar descender del rodado. Criminalística y la Comisaría Séptima realizaron las pericias para establecer con precisión la secuencia del hecho.

La Opinión Austral pudo saber que la víctima de este luctuoso episodio fue Ariel “Cascote” Santos, futbolero, hincha de Banfield y de Sudamérica. El querido vecino, que trabajaba en Vialidad Provincial, murió este lunes por la mañana. Testigos indicaron que el automóvil impactó de manera leve contra un poste y que, al intentar bajar, cayó al suelo y perdió la vida en pocos segundos.

Según el parte oficial de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, todo ocurrió a las 07:20. Personal de la Comisaría intervino tras recibir un aviso sobre un auto colisionado con un conductor inconsciente. Al llegar, constataron la presencia del hombre dentro del vehículo, sin reacción a estímulos.

Sus compañeros de trabajo expresaron un profundo dolor en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero vial. Extendemos nuestras condolencias a sus amigos y familiares y nos unimos a la pena por su partida”, publicaron desde la Administración General de Vialidad Provincial.

Sudamérica Fútbol Club también manifestó su pesar: “Vistió nuestra camiseta en nuestros comienzos pero nos acompañó siempre, en toda actividad que realizamos, siempre alentandonos por todas nuestras etapas, sean buenas o malas ahí siempre estuvo para alentar al Sudaka, se va extrañar tus anécdotas,tus consejos y verte del otro lado del alambrado gritando, pero sabemos que desde arriba nos vas a seguir alentando. Abrazo grande a toda su familia y seres queridos”.

Por su parte, la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) difundió un mensaje de condolencias: “Hoy es un día muy triste para toda la familia de Sudamérica y para el fútbol barrial. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo Ariel Santos, querido por todos como ‘Cascote’ (…) Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Hasta siempre. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento“.