Un gendarme se resistió a un robo y mató a un "motochorro" e hirió a otro de 15 años en Moreno

Un gendarme mató hoy a balazos a un presunto "motochorro" e hirió a otro de 15 años cuando lo interceptaron con aparentes fines de robo mientras esperaba el colectivo en una parada de la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró en la madrugada de hoy cuando un sargento de Gendarmería Nacional (GNA) se encontraba vestido de civil y esperaba el colectivo para ir a trabajar en la parada ubicada sobre las calles Jerónimo Cabrera y Sófocles, del mencionado partido del oeste del Gran Buenos Aires.

Según manifestaron las fuentes a Télam, en esas circunstancias, el efectivo, de 42 años, fue abordado por dos sospechosos armados que se movilizaban en una motocicleta marca Yamaha FZ color roja, sin patente visible.

Mientras el sospechoso que iba como acompañante descendió del rodado con un arma de fuego en la mano y apuntó al gendarme con fines de robo, el otro permaneció en la moto a la espera de que su cómplice finalizara la maniobra para escapar.

Pero en ese momento, el gendarme sacó su arma reglamentaria y efectuó al menos seis disparos, que impactaron en el conductor de la motocicleta y en su cómplice.

Los sospechosos intentaron darse rápidamente a la fuga, pero cayeron a los pocos metros, indicaron las fuentes.

El conductor, que aún no fue identificado, murió en el lugar luego de recibir varios impactos de bala, mientras que su cómplice, que resultó ser un adolescente de 15 años, fue herido de cuatro balazos en un hombro, las costillas y en un codo, detallaron las fuentes.

El efectivo, por su parte, resultó ileso y dio aviso a la policía de la zona que, al llegar al lugar, encontró en la escena un revólver marca Colt calibre .32, sin impedimento legal y con una munición en su tambor, que aparentemente portaban los asaltantes, señalaron las fuentes.

La fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, ordenó también el secuestro del arma del gendarme para practicar las pericias correspondientes.

El herido de 15 años fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde fue intervenido quirúrgicamente, mientras que el cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue para la autopsia y su identificación.

Fuentes vinculada a la pesquisa dijeron que se estableció que el adolescente herido posee un antecedente del 12 de enero último, cuando fue aprehendido por la tenencia de un arma de fuego y encubrimiento.

No obstante, por tener 15 años es inimputable tanto por ese hecho como por el ocurrido esta madrugada.

En tanto, la fiscal notificó al gendarme el inicio del expediente, pero no ordenó su detención al considerar que actuó en legítima defensa. (Télam)