Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de varias semanas marcados por paros docentes y cruces con el Gobierno Provincial, ADOSAC confirmó que la próxima semana no habrá medidas de fuerza en Santa Cruz y que el sindicato mayoritario de maestros espera por una propuesta salarial concreta en la paritaria con el Ejecutivo, que se realizará el martes 11 de noviembre a las 17 horas, en el Ministerio de Trabajo.

Así lo manifestó su secretario general, César Alegre, en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos. Explicó que el gremio mantuvo recientemente una reunión de subcomisión junto a representantes del Consejo Provincial de Educación y del Ministerio de Trabajo. En ese encuentro, se discutieron temas laborales clave, como la estabilidad docente, la titularización y la creación de nuevos cargos para el ciclo 2025.

“Queremos que se garantice la estabilidad laboral y que no haya reducción de puestos de trabajo. La docencia quiere la titularización, pero primero hay que discutir la cantidad de alumnos por aula, la creación de cargos y el proceso de inclusión”, sostuvo Alegre.

César Alegre, secretario general de ADOSAC, en LU12 AM680 Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El dirigente señaló que el gremio planteará propuestas para mejorar la calidad educativa, entre ellas la implementación de parejas pedagógicas, la creación de preceptoras únicas y la reducción de alumnos en los niveles iniciales. “No queremos solo discutir números, sino cómo mejoramos la calidad educativa. Es fundamental optimizar las misiones y funciones de cada compañero para brindar una educación de calidad”, remarcó.

Paritaria adelantada

El encuentro del martes fue adelantado por el Gobierno provincial, y según Alegre, marcará un nuevo punto de inflexión en la relación con el Consejo Provincial de Educación.

“Vemos una apertura para discutir los temas laborales, algo que antes no ocurría. Queremos que esta etapa sea de diálogo y de soluciones, no de imposiciones”, expresó el secretario general.

Además, informó que el gremio tendrá otra reunión el jueves, también en el Ministerio de Trabajo, para continuar con las discusiones técnicas sobre el esquema de concursos y titularizaciones

Reclamo salarial: “Salir de la línea de pobreza”

Consultado sobre el reclamo económico, Alegre reafirmó la necesidad de una recomposición que permita superar la línea de pobreza, que actualmente supera el millón y medio de pesos.

“El objetivo es mantener la cláusula gatillo como mecanismo automático para no perder poder adquisitivo y empezar a recuperar salario real. El costo de vida en Santa Cruz es de los más altos del país: llenar un changuito cuesta más de 300 mil pesos”, señaló.

Desde ADOSAC insistirán en que la cláusula gatillo se extienda también a 2026, junto con una recuperación salarial inmediata para los meses restantes del año.

Clases normales y Congreso el viernes

Alegre confirmó que la próxima semana habrá clases normales en toda la provincia, salvo en aquellas escuelas afectadas por problemas edilicios o de servicios básicos, como agua o calefacción.

De izquierda a derecha: César Alegre (Secretario General), Miguel del Plá (Paritario) y Adriana Astolfo (Secretaria Adjunta).

“La semana que viene no hay medidas de fuerza. El viernes realizaremos el Congreso Provincial Docente, donde evaluaremos los resultados de la reunión paritaria y definiremos los pasos a seguir”, adelantó de cara a un encuentro clave para determinar si las clases en Santa Cruz pueden encaminarse a concluir el ciclo lectivo 2025 sin medidas de fuerza, o si los paros continuarán hasta diciembre.

Los puntos centrales que llevará el gremio a la negociación

En una conferencia de prensa realizada el jueves, la conducción gremial de ADOSAC detalló los puntos centrales que llevará a la mesa paritaria en cumplimiento del mandato de sus bases:

* Salario y Cláusula Gatillo: Se exigirá recomposición salarial y la continuidad de la cláusula gatillo para el ciclo 2026. * Defensa del Puesto de Trabajo: El sindicato buscará una respuesta política para garantizar el sostenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo que considera en riesgo.

* Propuestas Pedagógicas: ADOSAC llevará propuestas pedagógicas elaboradas en asamblea, como discutir la matrícula, la creación de cargos y la necesidad de parejas pedagógicas por grado en algunas instancias, bajo la consigna “ningún niño sin tener la atención que se merece”.

* Titularizaciones: Se buscará avanzar en el proceso de titularización de forma ordenada y consensuada con la docencia, sin que implique la pérdida de ningún cargo.

“La apertura de esta instancia de diálogo, después de semanas sin respuestas del Gobierno provincial, confirma que LUCHAR SIRVE, y que siempre estuvo, y sigue estando, en manos del Gobierno la solución al conflicto“, advirtió el sindicato docente.

Leé más notas de La Opinión Austral