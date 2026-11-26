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La Cámara de Diputados de Santa Cruz debate este jueves el nuevo Código Electoral Provincial, una iniciativa clave para definir las reglas de las elecciones de 2027, luego de la derogación de la Ley de Lemas. En la previa de la sesión, la diputada Adriana Nieto expresó sus reparos sobre algunos puntos del proyecto y sostuvo que, por la importancia de la reforma, sería conveniente extender la discusión legislativa.

“Estoy convencida de que es un momento histórico para la provincia, que ha venido reclamando una nueva ley desde hace años, con una Ley de Lemas que en realidad parecía no plasmar la voluntad de la gente”, afirmó la legisladora en diálogo con LU12 AM680.

Aunque reconoció que existía la expectativa de aprobar el Código Electoral antes de finalizar 2026, Nieto consideró que los tiempos no deberían imponerse sobre la necesidad de alcanzar una normativa consensuada. “Es un momento bisagra y merece, si bien obviamente hay tiempos que deben cumplirse, por lo menos una charla más en comisión”, remarcó.

En ese sentido, anticipó que intentará incorporar al tratamiento un proyecto de su autoría que presentó en el marco de las modificaciones habilitadas por el artículo 64. Para ello, necesitará reunir dos tercios de los votos de la Cámara.

La diputada aclaró que se trata de una iniciativa individual y no de una propuesta de todo su bloque. “Es mi proyecto, el proyecto de la diputada Adriana Nieto. Es un análisis personal que hice de lo que ya estaba en la Cámara de Diputados, pensando en qué es para mí lo que pueda rendir mejor políticamente”, explicó.

PASO y Boleta Única de Papel: las diferencias que atraviesan el debate

Uno de los principales puntos de desacuerdo tiene que ver con la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el despacho de mayoría propone mantenerlas como mecanismo de selección de candidaturas, el oficialismo manifestó su rechazo y planteó alternativas.

Sobre este aspecto, Nieto reconoció que tiene “sensaciones muy encontradas” respecto de las primarias y puso en discusión el rol de los partidos políticos en la selección de sus representantes.

“Siento que desvirtúa la voluntad de los partidos políticos. La democracia se fortalece con los pilares de los partidos políticos. Y la gente cada vez ha participado menos, cada vez está más alejada de la política y siente que realmente los políticos no la representan”, sostuvo.

Como alternativa, consideró que las candidaturas deberían surgir de las propias estructuras partidarias. “Una forma de fortalecer los partidos es que las elecciones salgan del seno de los partidos”, señaló.

La discusión sobre las PASO también coincide con el tratamiento de modificaciones al régimen electoral nacional, donde se debate la posibilidad de suspenderlas nuevamente o eliminarlas. Para Nieto, esta coincidencia refuerza la necesidad de analizar con mayor profundidad qué sistema adoptará Santa Cruz.

“No te digo que nos tomemos hasta mitad del año que viene, sería imposible, pero por lo menos una comisión, aunque sea extraordinaria más, deberíamos tener”, insistió.

Otro de los puntos que todavía genera diferencias es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). El despacho de mayoría contempla una papeleta con todas las categorías electorales, mientras que el oficialismo propone dividirla por categorías, de modo que el elector pueda elegir por separado gobernador, intendentes, diputados y concejales, entre otros cargos.

Nieto explicó que la modalidad por categorías podría exigir un mayor involucramiento de los votantes al momento de seleccionar a sus representantes. “Marca la necesidad de tener que conocer a todos y creo que eso está bien, pero sí es un poco más burocrático en el momento de ir a votar”, analizó.

El despacho de mayoría del Proyecto de Ley N° 103/26, unificado con otras seis iniciativas, también incorpora el régimen de Ficha Limpia, establece disposiciones sobre candidaturas y campañas electorales y plantea la simultaneidad de los comicios provinciales, municipales y de las comisiones de fomento.

La propuesta obtuvo despacho favorable el 10 de noviembre, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, con 13 votos afirmativos, cuatro abstenciones y dos negativos.

Respecto de la definición del calendario electoral, Nieto aclaró que todavía no existe una fecha establecida y recordó que su determinación corresponde al Poder Ejecutivo mediante decreto.

También señaló que, una vez sancionada la ley, el Gobierno provincial tendrá la posibilidad constitucional de vetarla total o parcialmente o promulgarla en su totalidad o con observaciones parciales, según corresponda.

“Vamos a tener una sesión larga donde vamos a discutir bastante y vamos a ver qué sale”, anticipó antes del inicio del debate.

Otros temas de la sesión

Por otra parte, la legisladora confirmó que el financiamiento de hasta 600 millones de dólares no estaba incluido en el orden del día de la sesión de este jueves. Si bien reconoció que puede solicitarse su incorporación sobre tablas, explicó que para avanzar se necesita una mayoría agravada de dos tercios.

También se refirió a la situación de los municipios de 28 de Noviembre y Río Turbio, en medio de los reclamos por asistencia financiera y las dificultades económicas que atraviesa la Cuenca Carbonífera.

La diputada cuestionó que no se haya avanzado con mayor rapidez en una propuesta de trabajo para atender la situación. “No pude entender la situación de los diputados en el momento en que nosotros propusimos la posibilidad de terminar la sesión y comenzar a trabajar firmemente en una cuestión que pueda significar una ayuda concreta y real para los municipios”, manifestó.

En cuanto a los pedidos de asistencia extraordinaria, sostuvo que la ayuda provincial no debe desplazar las responsabilidades de las administraciones locales. “Los intendentes tienen que ser responsables de sus municipios, de sus cuentas, de sus números”, afirmó.