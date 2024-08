Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos días, se conoció una grave denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, acusado por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez. En este marco, dirigentes de todo el arco político repudiaron los hechos que se le imputan al ex mandatario.

Además, algunas referentes del peronismo hicieron hincapié en la revictimización que los medios de comunicación ejercen con la ex Primera Dama, al publicar material sensible como las fotos de los hematomas en el rostro de Yáñez. Una de las primeras en cuestionar este aspecto del caso fue la ex presidenta Cristina Kirchner. “Las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA”, manifestó la ex vicepresidenta en sus redes sociales.

En este marco, la diputada provincial de Unión por la Patria, Agostina Mora, se refirió a esta cuestión en un hilo de X (ex Twitter).

“Si les importara erradicar la violencia de género y cuidar a las personas que la atraviesan, no habrían publicado la situación sin su consentimiento (desprotegiéndola irresponsablemente). Mucho menos exponer sus imágenes como botín de consumo”, escribió la diputada santacruceña.

Además, la dirigente de Unión por la Patria y ex ministra de Integración e Igualdad de Santa Cruz cuestionó al oficialismo por la desinversión en políticas para la erradicación de la violencia contra la mujer.

“Estamos del lado de quien denuncia y por supuesto que exigimos que la justicia actúe de inmediato. Pero repudiamos el cinismo de la utilización de este caso mientras desfinanciaron todas las políticas públicas que deben erradicar la violencia y proteger a quienes la atraviesan“, agregó.

“Por último reconocemos que, si hay una razón por la cual la persona se anima a denunciar, por la que se le cree a ella y por la que se genera una indignación colectiva frente la violencia, es por la lucha de los feminismos y las políticas de género que lo hicieron realidad”, concluyó la legisladora de Santa Cruz.

Por su parte, la ex gobernadora y actual senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, también utilizó sus redes sociales para referirse a la denuncia contra Alberto Fernández.

“Mi solidaridad con todas las víctimas de violencia. Debemos fortalecer las políticas de prevención, contención y erradicación que actualmente están siendo desmanteladas, de ellas dependen miles de personas que sufren cada día estas violencias“, indicó la legisladora nacional.