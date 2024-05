La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró el “Día de la Minería” en la provincia de Córdoba con un encuentro en el que participaron los principales referentes del sector.

En el encuentro hubo diferentes disertantes que trazaron la hoja de ruta de este sector productivo clave para el país y las economías regionales.

Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM, recordó que el nombre de nuestro país -Argentina- proviene de “argentum que significa Plata”.

El encuentro de CAEM se llevó adelante en la Provincia de Córdoba FOTO: MARTIN BRUNELLI/ CAEM

Recordó que en el “Siglo XVI, uno de los primeros exploradores que pisaron estas tierras la llamó Terra Argentea. Era por la abundancia de metales. La terra argentea devino en la tierra del Plata, luego… del Rio de la Plata, y se llamó así hasta casi mediados del siglo XIX”.

Tras remarcar que aquello seguramente significó una “enorme oportunidad de un nuevo comienzo”, “hace poco más de 2 siglos, un grupo de hombres se reunieron para trazar una hoja de ruta para lo que hasta ahí era un conjunto de habitantes con realidades muy dispares. Y así un día cómo hoy -hace 211 años– la Asamblea del año XIII sancionaba la primera Ley de Fomento Minero. Gestar la patria necesitaba de muchas cosas, y una de ellas era tener su propia moneda, para lo que debía procurarse metales“.

Cardona recordó que “la primera moneda acuñada tuvo el Sol de Mayo en una de sus caras, y la leyenda en unión y libertad en la otra. Así, las Provincias del Rio de la Plata, comenzaban a sentar los cimientos de lo que hoy conocemos como Argentina“.

La Ministro de Minería y Medio Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, el presidente de CAEM, Roberto Cacciola y el embajador de Canadá, Reid Douglas Sirrs. FOTO: MARTIN BRUNELLI/ CAEM

Producción

“En Argentina, hay algo muy potente. Se trata de 3 ejes fundamentales: El primero tiene que ver con nuestra esencia; el segundo, es que Argentina es oportunidad y el tercero es que, para aprovechar esa oportunidad, hay que ser protagonistas“.

“Argentina tiene una enorme riqueza mineral. La Terra Argentea que hoy habitamos produce metales como el oro, la plata y el litio. Son los que mencionamos cuando nos referimos a las exportaciones mineras y al enorme aporte que con el cobre haremos para la transición energética. Por cierto, esos 4 minerales están en sus celulares”, precisó.

Además, destacó lo “minerales no metalíferos que no son tan significativos en las exportaciones, pero son igual de imprescindibles para todos nosotros: Estoy hablando de sales, cales, carbonatos, rocas, piedras y áridos. Córdoba es una gran productora de estos minerales sin los que las industrias del plástico, pintura, cemento, vidrio, cerámica no podrían desarrollarse. Los minerales de Córdoba son insumo de buena parte de la producción farmacéutica y también sirven para producir alimentos balanceados, además de su insustituible función en la mejora de los suelos para la producción agrícola”.

Pasado y futuro

“Por eso es esencial. La minería está inscrita en nuestro pasado, en eso que nos nombra y da identidad. La minería es también nuestro presente, sobre el que edificamos nuestro desarrollo y soñamos nuestro futuro”, “es tan esencial si consideramos que mirar al futuro es tomar una oportunidad”, reflexionó.

“Esto nos lleva al segundo eje: Argentina es tierra de oportunidades. Con la minería argentina abriremos camino hacia la transición energética de la mano del litio y el cobre. Para construir esas minas que produzcan litio y cobre, necesitamos áridos, cemento, piedra y tantos otros minerales que nuestro suelo nos provee. Si avanzamos en el desarrollo minero, también mejoraremos la infraestructura y las condiciones de vida de nuestra gente”.

“¿Qué vamos a hacer ante esta oportunidad? ¿La vamos a dejar pasar?. No se trata solo de extraer recursos de la tierra, sino de construir un futuro en el que podamos prosperar, tengamos empleos dignos y nuestra economía crezca de manera sostenible”, sintetizó más adelante.

Para Cardona, “se trata de diversificar nuestra economía y fomentar un crecimiento más estable y equilibrado. La minería es un catalizador para el desarrollo regional. Así como resulta claro que el mundo quiere energías limpias, reducir el uso de combustibles fósiles, mejores comunicaciones y más tecnología; y que -justo! – podemos responder a esa demanda produciendo esos metales, debemos atender otra demanda interna que nos pide producción minera no metalífera”.

“Para aprovechar esa oportunidad, hay que ser protagonistas. Ya sabemos. Oportunidades hay muchas, pero son para los que se animan”, concluyó.