El Senado acordó un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.

“Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no”, indicaron fuentes parlamentarias.

Tal como anticipó El Ancasti, la única integrante del Senado que no gozará de esta paritaria será la senadora santacruceña Alicia Kirchner, de Unión por la Patria. Según pudo confirmar La Opinión Austral, antes de ingresar como legisladora y, la ex Gobernadora tuvo que llenar un formulario obligatorio y eligió mantener su jubilación y no el sueldo de parlamentaria.

La resolución del aumento lleva la firma de las autoridades del Senado, María Laura Izzo, secretaria administrativa y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados Laura Oriolo, secretaria administrativa y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados y los sectores sindicales.

También firman la resolución Norberto Di Próspero y Fabián Zacardi por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roig de UPCN.

el presidente Javier Milei disparó sin filtro contra los senadores luego de confirmarse que pasarán a cobrar cerca de 9 millones de pesos en bruto, en el marco de un reciente aumento de 6,5% que percibirán en dos tramos.

Javier Milei apuntó contra el Senado por el aumento de dietas

Luego de que los senadores acordaran este lunes un aumento del 6,5% en dos tramos, que elevará su salario a cerca de 9 millones de pesos en bruto, el Presidente Javier Milei manifestó su indignación en redes sociales. En un extenso comunicado, arremetió contra los legisladores de la Cámara Alta ante la subida en las dietas.

En el posteo que realizó en X (exTwitter), titulado “El aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino”, el jefe de Estado reprochó: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio”.

Explicó que esta medida se debe a que su administración “entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”. Asimismo, subrayó su “máximo repudio” al aumento de sueldo que ocurrió recientemente en la Cámara de Senadores. De hecho, lo catalogó de “vergonzoso”.

“Hace poco se habían aumentado el sueldo a 7 millones de pesos, pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 millones. ¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie”, dijo indignado.

En ese mismo sentido, el Presidente recalcó que “mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentandose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos”.

Consideró que “cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los politicos y en contra de los argentinos”.

En el cierre de su comunicado, el primer mandatario aseguró desconocer al “responsable de semejante burla”, pero alertó: “Quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto”.