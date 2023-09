Por Eugenia María Rodríguez y Pablo Manuel

Alicia Kirchner es candidata a senadora nacional y buscará representar a la provincia a partir del 10 de diciembre, “defendiendo siempre a Santa Cruz“, como indicó en una entrevista realizada con La Opinión Austral, pocas horas después de haber dado su informe de gestión “Hechos para Crecer“, realizado en el obispado de Río Gallegos.

La gobernadora habló de los logros alcanzados, las deudas pendientes de la gestión, la derrota electoral del oficialismo, lo que espera de Sergio Massa, las propuestas de Javier Milei y Patricia Bullrich, entre otros temas. También subrayó que si al gobernador electo Claudio Vidal le toca un gobierno nacional que perjudique a Santa Cruz, defenderá a la provincia como lo hizo en 2015.

LOA: Hizo la presentación Hechos para Crecer en el obispado de Río Gallegos, un trabajo que de alguna manera le va poniendo un cierre de sus 8 años de gobierno al frente de la provincia de Santa Cruz. ¿Es una síntesis de su gobierno?

AK: Sí. Nosotros pensamos fundamentalmente en estas cosas, fueron naciendo desde el trabajo mismo. Todas las cosas que se fueron produciendo, los cambios y además, fueron hechos concretos que permitieron crecer, ya sea en educación, en salud, en desarrollo, en producción, ¿Para qué son esos hechos para crecer? Para crecer como provincia, para que crezca la gente y podemos mostrarlos. Y también yo digo son hechos para creer, creer que se puede, que se pueden hacer las cosas, que cuando existe compromiso se hace. Y la verdad que, mirando en la distancia, en estos 8 años nos encontramos con una provincia que no estaba bien y en muchas cosas podemos hablar de producción, pero también podemos hablar de servicios; una de las cosas que más me preocupaba era el estado de salud en la provincia; realmente estaban rotos los equipos, todo tenía que hacerse por derivación; me acuerdo que teníamos 1.000 derivados en Buenos Aires y después quedamos en la tercera parte. A veces era por razones de alta complejidad, pero sobre todo era porque no estaban funcionando los servicios. Hoy tenemos todo el desarrollo de hemodinamia, que ha salvado cientos de vidas, más de 5.000 personas pasaron por ese servicio. Tenés una guardia pediátrica separada de la guardia común. Tendríamos que tener otras especialidades, pero en tal caso son las mismas que nos faltan de los grandes centros urbanos, porque hoy medicina es una carrera que no es muy seguida.

Otra de las cosas que para los santacruceños tiene que ser un orgullo es que la Universidad de Buenos Aires nos hizo un estudio de las potencialidades que teníamos, por ejemplo, en salud pública, y nos estableció y nos calificó como hospital universitario, y yo creo que es la única provincia que lo tiene. Obviamente creció no solamente en las atenciones que hace, sino también en la parte edilicia; hace poquito habilitamos los nuevos consultorios; todo lo que es kinesiología, que es un trato diferente para la gente y siempre falta, y eso es lo bueno, que uno tiene que correr en una espiral para arriba para ir mejorando en salud. Después hay otros hechos que, por ejemplo, tienen que ir acompasados con la formación, que tiene que ver con desarrollo productivo de Santa Cruz. Fíjense que todas nuestras escuelas técnicas, que son 20, van en consonancia con el desarrollo productivo de la región, es decir, te permiten esos hechos crecer como provincia.

LOA: Cuando llegó en 2015 también estaba el tejido social muy dañado, roto. ¿Cómo lo resolvió?

AK: Todo se arreglaba a los golpes. El ministro de Gobierno (Leandro Zuliani), cuando habló del edificio donde están los Registros Públicos, recordó que había sido quemado, me refiero al edificio de Planeamiento que se quemó documentación histórica y fue incendiado en medio de una disputa gremial; hay ciertas cosas que no nos tienen que pasar porque puede no gustarme cómo pensás, puedo no estar de acuerdo con el sueldo que me están ofreciendo, pero todo dentro de un marco de diálogo y tratando de avanzar, porque seguramente si nos juntamos hay una razón de los dos lados, entonces hay que saberse escuchar.

Asunción junto al vice Eugenio Quiroga; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, y Pablo Noguera, secretario de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: ¿Es una de las cosas que se recuperó dentro de su gestión, la paz social?

AK: Se recuperó el diálogo y eso tiene que ser permanentemente fortalecido. A veces recibís en el diálogo cosas que no te gustan tanto, pero bueno, te hacen pensar o quizás lo que vos decís le hace pensar al otro. El acuerdo social santacruceño iba por ese lado, obviamente. Yo dije esto así no va y justo llega el 1° de marzo (apertura de sesiones legislativas del 2016) y no se lo dije a mi equipo, y mirá que hablo con el equipo porque a mí me gusta que las decisiones a las que llegamos sean colectivas. Mis ministros y ministras me dijeron que era una locura, pero les dije que si nosotros estábamos acá era por una decisión política y lo íbamos a hacer porque queremos a Santa Cruz. Así no podemos seguir, acá hay que dialogar, ver qué pasa, qué caminos son los más adecuados para tomar y hablarnos con la verdad, porque lo peor que le puede pasar a una comunidad es que estén rotos los vínculos. Y bueno, no les quedó otra que aceptarla, pero la verdad que colaboraron un montón.

LOA: En el obispado hablaba de una planificación, que de alguna manera es una marca registrada del kirchnerismo en lo macro. ¿Cree que la gente lo terminó de percibir?

AK: Mirá, yo creo que sí porque en realidad esa planificación no la hicimos en un escritorio, sino desde el territorio, de escuchar a la gente, de ver la las necesidades que había y en función de eso, nosotros, como equipo responsable de gobierno, tenemos que darle la forma política-técnica. Pero la sacamos del territorio, no fue algo que lo sacamos de un libro de un historiador. Por ejemplo, cuando hicimos el Hospital Regional me acuerdo que en ese momento era ministra de Asuntos Sociales y justo me presenté como candidata a intendente y mi rival era un amigo, “Freddy“ Martínez, que fue el que ganó con las listas colectoras que ahora le llamamos Ley de Lemas… (La oposición) decía que lo que estábamos haciendo era un elefante blanco y yo decía que lo que estábamos mirando era a Santa Cruz y lo que iba a necesitar en un tiempo; no sé por qué, quizás el trabajo en equipo, la visión de las cosas que nos gustan hacer, lo veíamos. (…) Yo supongo que para eso estamos, algunos en su profesión, otros desde la política, construyendo lo que creemos que es la respuesta adecuada.

Máximo Kirchner, Pablo González y el recordado Matías Mazú celebran con Alicia.

LOA: Le tocó en los primeros 4 años un gobierno macrista a nivel nacional que fue muy duro con Santa Cruz y en el segundo mandato, cuando parecía que las cosas se podían empezar a normalizar, a los dos o tres meses aparece la pandemia ¿No se preguntó por qué tanta mala suerte?

AK: Uno tiene que aprender que si estás en política, tenés que tener la madurez para aceptar lo que viene, porque se supone que tenés que estar preparada. Claro que yo tenía otra idea en estos 4 años, esa es la realidad. Los dos años de pandemia de Covid nos limitaron. Pero bueno, lo bueno de todo esto fue la cantidad de gente solidaria que surgió, que no eran empleados de la provincia y vinieron a ayudar; las preparamos, las capacitamos para hacer los antígenos, los test; hubo una gran colaboración. Y saben el valor que tiene la solidaridad y la cooperación; no estaba en la planificación eso; si esos dos años los hubiésemos hecho con todo lo que queríamos, hubiesen fructificado mucho más, pero quizás fructificó algo que era necesario en nuestra comunidad, hacer desarrollar todo lo que era la solidaridad, la cooperación.

LOA: ¿Qué cosas le quedaron pendientes en su gobierno?

AK: Nos quedan pendientes muchas cosas. Nuestro equipo puso las 37 propuestas que hay que seguir, que seguramente no se terminarán con el próximo gobierno, es un camino a seguir para que se vaya desarrollando Santa Cruz. Me hubiese gustado tener la provincia más equilibrada con los ingresos, porque es la única manera. Cuando llegamos teníamos un 150% en gastos corrientes; ahora estamos en 90%. Pero la realidad es que con 5.000 o 6.000 millones en gastos de funcionamiento por mes, con las escuelas, los hospitales, enfermedades poco frecuentes… no te alcanza. Es decir, el próximo gobernador va a tener que hacer exactamente lo mismo que yo, estrategias y algunos malabarismos. Nosotros, a través de la minería, creamos nuevos ingresos y por eso pudimos superar el déficit grave que teníamos, porque realmente salimos a flote solos; el gobierno actual nos ha ayudado, pero el gobierno de (Mauricio) Macri no nos ayudó absolutamente en nada y salimos solos los santacruceños, ese es un valor también, ese es un valor que tuvieron las familias pioneras cuando vinieron a Santa Cruz, donde no había gas, donde vivían con el carbón, con la leña, donde hacían todos los sacrificios habidos y por haber, y estaban felices; nosotros mismos cargábamos las estufas para tener calefacción, eso creaba todo un sentimiento solidario y ese esfuerzo se tiene que transmitir de alguna manera.

De izquierda a derecha: Leandro Zuliani, Luca Pratti, Belén García, Claudio García, Silvina Córdoba, Alicia Kirchner, Claudia Martínez, María Cecilia Velázquez, Agostina Mora, Teodoro Camino e Ignacio Perincioli.

LOA: Después de la presentación de Hechos para Crecer, la escuchamos decir en rueda de prensa: “Me encantaría ser senadora”. Pero yendo antes de esa decisión, ¿por qué no fue por un nuevo mandato como gobernadora?

AK: Creo que hay etapas en la vida y creo en el trasvasamiento generacional. Ser senadora es recoger un poco toda la experiencia de todos estos años, que te ayuda para trabajar en legislación; es una experiencia que sólo te la da el haber gestionado, el territorio; no te la da ningún libro, te la da la vida misma en la gestión política. Yo lo había decidido con tiempo, lo habíamos hablado también y además había que darles lugar a otras compañeras y compañeros, que los hay con muchas habilidades, con muchas cualidades.

LOA: Más allá que usted no se postuló, ¿al triunfo del gobernador electo Claudio Vidal lo vio como una derrota del gobierno?

AK: Miren, la gente quería un cambio, en eso vamos a estar de acuerdo. Y supongo que habrán hecho ese análisis y votaron en función de lo mismo; yo lo veo de esta manera, soy una persona que me ajusto a los hechos como vienen.

La gobernadora en la tarde del sábado, ingresando al edificio del Grupo La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: Si tuviese que hacer una autocrítica de los 8 años de gestión, ¿cuál sería?

AK: A mí me gusta mucho el territorio, me hubiese gustado recorrer mucho más el territorio que es lo que hice toda mi vida, pero los problemas diarios eran tan acuciantes, quedabas en rojo en el banco… problemas de todo tipo. Tuve que dedicarle mucho tiempo a la gestión operativa y si no le dedicaba ese tiempo, no digo volamos por los aires, pero no hubiésemos mantenido un equilibrio.

LOA: Si es electa senadora y al gobernador electo Claudio Vidal le llega a tocar un gobierno nacional como le tocó a usted en 2015, contrario a la provincia de Santa Cruz, ¿usted como senadora se va poner al lado del gobernador?

AK: Yo voy a apoyar a la provincia de Santa Cruz siempre. Sería la senadora de la provincia de Santa Cruz y esa es mi obligación, apoyaré al pueblo de Santa Cruz como corresponde.

LOA: A usted no le pasó eso. Algunos senadores de la oposición no la apoyaron, ¿qué piensa a la distancia?

AK: Saben que pasa, se quedaron en la chiquita; pero no tengo ganas de hablar de eso (…) Creo que nosotros, los que estamos llamados de alguna manera y hemos decidido ejercer la política, es para cambiar algo o para beneficiar a la gente. Entonces, si estamos elegidos por Santa Cruz, del partido político que vengamos, tenemos que trabajar por Santa Cruz, eso es lo primero. Podemos discutir si votar o no una ley, pero si mi partido me dice que no tengo que hacerlo, pero beneficia a la gente y si le sirve a mi provincia, yo lo voy a votar; esas cosas no van conmigo.

Alicia Kirchner recorriendo las instalaciones del diario en la previa de su reportaje exclusivo con LOA. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: La candidata de Juntos por el cambio Patricia Bullrich y el de la Libertad Avanza, Javier Milei, hablan del “exterminio” del kirchnerismo, ¿qué piensa al respecto?

AK: Pienso que no habla muy bien de ellos. Vamos a discutir ideas, vamos a discutir opiniones, me gustaría discutir con Patricia (Bullrich), pero discutir en serio, no largar eslogan de campaña, porque realmente la enoja más a la gente y yo me enojo igual que ellos.

LOA: ¿Cómo se construye una agenda federal en un país que tiene muchas deudas pendientes con el federalismo?

AK: Puedo colaborar en eso, fundamentalmente porque tenemos necesidades parecidas, ya sea en el norte, el litoral, el sur, y lo que vamos a tener que hacer acá es hablarnos, tener diálogo, ponernos de acuerdo. Yo creo en el diálogo y toda mi vida he recurrido al diálogo. Así que creo que la agenda general la vamos a construir desde ahí.

La mandataria provincial posa junto a los periodistas Eugenia María Rodríguez y Pablo Manuel.

LOA: Será todo un desafío porque en el Senado y en Diputados va a haber mucha paridad.

AK: Sí. El diálogo y la construcción van a tener que ser sí o sí por consenso. A veces nos pondremos de acuerdo. Lo importante es hablar, pero hablar con el sentido de defender a la gente, porque no me puede hablar -por ejemplo- una senadora del norte del país que no necesitamos la coparticipación por quedar bien con la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Eso es una barbaridad.

LOA: Usted fue muy importante en la conformación de la Liga de los Gobernadores y también con la propuesta para que haya un candidato a presidente por consenso, ¿cómo evalúa ese espacio?

AK: La verdad que la Liga de los Gobernadores nos consolidó y fortaleció. También vimos en muchos gobernadores bastantes debilidades que nos ocupamos de decirlas entre cuatro paredes. Fíjense cuando tuvimos que hacer el juicio a la Corte, ¿cuántos firmaron? Algunos se borraron por temor porque estaba por salir el juicio para la provincia o si iban a elegirlo como candidato o candidata; no estoy mencionando qué provincia, pero después les salió el tiro por otro lado.

Alicia Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la obra de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en 2020.

LOA: ¿Qué les cambiaría a los santacruceños que elijan a Sergio Massa por sobre otras fuerzas políticas?

AK: Primero que Sergio tiene mucho conocimiento de gestión; aparte es un hombre fuerte, decidido, que no le va a ser fácil porque hay que decir las cosas como son, no le va a ser fácil porque el país está con problemas; mucho pasa por el endeudamiento que hizo el ingeniero Macri con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que nos está pasando hoy es producto del endeudamiento; estábamos desendeudados; Macri volvió a endeudar el país y eso tenemos que aprender los argentinos cuando votamos; entonces hoy están enojados porque entran al supermercado y no les alcanza la plata y es verdad. Entonces, lo votan a (Javier) Milei. Eso ¿Te va a permitir que vos llenes de carrito o te va a dar un váucher para que hagas una cola en cualquier lado? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos”.

En plena pandemia, la gobernadora de Santa Cruz recorriendo los operativos de seguridad en las calles de Río Gallegos, durante el año 2021.

LOA: Usted, como defensora de la salud y la educación pública, que se pongan en discusión y que haya gente hoy que esté comprando ese discurso, ¿cómo le cae?

AK: Creo que están demasiado pegados al televisor y terminan recreando la realidad que les está dando la televisión y no analizan en cuánto les puede repercutir en su vida; yo les pediría que hagan un análisis de cada medida, quizás ellos no tengan el problema, pero que piensen en el resto de las personas que pueden tener el problema y que las medidas que puede tomar Milei les van a afectar; imagínense que te digan tenés que tener un váucher para atenderte un dolor de muelas, una emergencia… Nosotros acá tenemos una legislación de primera y fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz atendemos enfermedades poco frecuentes; el otro día un remedio salía 30 millones de pesos; esa familia no se lo puede pagar y ¿se lo va a dar Milei con un váucher? Son preguntas que me hago.

Claves en la búsqueda de una fórmula por consenso, los mandatarios del peronismo -entre ellos Alicia Kirchner- le dieron un fuerte respaldo político a Sergio Massa en su candidatura.

LOA: ¿Cómo lo ve en ese sentido a Sergio Massa?

AK: Sí. La verdad que a Sergio yo lo veo un hombre con mucha fuerza y con muchas ganas. Yo admiro de Sergio que va con fuerza y busca las alternativas para darte las salidas más adecuadas; le interesa la gente, le interesa la familia y para mí eso vale oro.

LOA: A Cristina le habían pedido más presencia en la campaña, ¿qué piensa de su rol?

AK: Cristina siempre tiene su presencia en sus diálogos, en sus juicios, marca mucho el camino y es muy importante escucharla.

La gobernadora de Santa Cruz junto a Axel Kicillof y “Wado” de Pedro, respaldando a Sergio Massa.

LOA: ¿Va a llevar al Senado la agenda de demandas del Parlamento Patagónico?

AK: Miren una cosa, nosotros tenemos ocho pueblos en la provincia que para tener energía y, por ende agua, necesitamos alquilar los motores y después pagar el combustible y sale, por mes, un montón de dinero y todo por no tener interconectado, son 32.000 habitantes que no tienen energía; eso lo paga el gobierno de la provincia. Si estuviera Milei les haría pagar con un váucher o directamente esa gente no podría vivir en Gregores, en Perito Moreno, en San Julián. Nosotros ahora en Perito Moreno, el Pluma y Los Antiguos estamos haciendo el interconectado, que es una obra que se hace a través del Unirse y generalmente se hace con fondos nacionales o algún crédito internacional y la estamos haciendo con fondos provinciales. Lo que realmente quiero decir con esto es que necesitamos defender nuestros intereses. Estoy totalmente convencida que falta un bloque patagónico más fuerte. Yo siento que a veces se llega al Congreso y se olvidan de los intereses del pueblo que los votó; obviamente están las líneas generales para responder a ese partido, pero a la gente hay que defenderla.

“El gobierno nos ha ayudado”, dijo Alicia sobre la gestión presidencial.

LOA: Usted estuvo 8 meses el senado, ¿le quedó esa deuda pendiente?

AK: Sí, igual en ese tiempo pude sacar siete leyes: la primera Ley de Trata que sacamos, que después fue mejorada, que no la podía sacar bajo ningún punto de vista, ni les puedo contar cómo me costó; después el Juzgado Federal de Caleta Olivia; la ley de microcrédito el Consejo de la Juventud; los Juegos se Evita… Todas contribuyeron a que quedaran determinadas líneas de acción y programas consolidados y que siguen estando todavía y fundamentalmente haber dejado el Patronato de Menores y que los chicos sean escuchados.

La reunión en Casa de Gobierno con el gobernador electo, Claudio Vidal, luego de las elecciones del mes de agosto.

LOA: ¿Ya tiene en carpeta algunas leyes para presentar si es electa?

AK: Por supuesto que tengo algunas, son de carácter muy técnico; pero quiero estar en el territorio que se llama el Congreso de la Nación y en el territorio que se llama la provincia de Santa Cruz y ahí construirlas en función de la realidad.

LOA: ¿Qué legado cree que deja después de estos 8 años de gestión?

AK: Que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ser más cooperativos entre nosotros, que Santa Cruz puede, que tiene el desarrollo productivo y que tenemos que promocionar más ese desarrollo, conseguir fuentes de inversión para hacer crecer los ingresos y que nuestra gente tenga mejor calidad de vida.