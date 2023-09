Es el único candidato que va por fuera de los grandes frentes electorales de Santa Cruz. De esa forma, compite sin utilizar la Ley de Lemas. Se trata de Juan Alvarado, quien viene siendo referente hace años de la biblioteca “Rosita Llauquén” y ahora compite por la intendencia de Río Gallegos bajo el lema “Reconstrucción Social“. Alvarado fue presidente de una junta vecinal, actualmente es vicepresidente del Consejo Municipal de Cultura e integra organizaciones sociales como APROCAM y la de enfermedades poco frecuentes. En una nota realizada por LU12 AM680 para el ciclo “Camino a las Urnas“, comentó por qué decidió competir en estas elecciones 2023.

De entrada, el dirigente fue consultado sobre el spot publicitario en el barrio San Benito, donde se ven calles inundadas y dice “basta de espejitos de colores“. Al respecto, indicó: “El intendente actual te estaba mostrando, días atrás, que estaba inaugurando o en proceso de inaugurar una calle pavimentada y a cinco cuadras de ahí tenés esta realidad que yo mostraba, o sea, es una realidad que la viven los vecinos día a día, con el agua servida, con los terrenos que están llenos de bosta, esa es la verdad, intransitables, esos son los espejitos colores”.

Pero -agregó- lo mismo pasa en otros barrios, como el Evita, el Belgrano, el del Carmen. “No niego que se han hecho algunas cosas que son lindas para el casco de la ciudad, pero también hay barrios históricos, viejos como los nuestros, que han quedado abandonados“.

“Creo que podemos hacer cosas también por nuestros barrios que están afuera del casco ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre digo que la mejor forma de decir las cosas es mostrándolas; yo estoy al frente de una biblioteca hace 14 años y allí, desde ese lugar, hemos demostrado cómo, sin recursos y con el acompañamiento de la gente, haciéndolos partícipes, colaboran“, dijo y añadió: “Hoy el municipio tiene un gran recurso humano, tiene casi 5.000 empleados municipales, no logro entender cómo puede ser que vos vayas a pegarte una vuelta por la ría y te encuentres con el mugrerío que te encontrás, que no podemos poner una cuadrilla de gente para que vaya a levantar eso”.

Más adelante aclaró: “Sabemos que está el recurso humano y un buen recurso humano, porque contra los empleados no tengo nada, porque hubo un tiempo que fui municipal y la verdad es que son una gente que le pone mucha pasión, muchas ganas, si el municipio para ellos es su casa y cuando tienen el recurso material para poder trabajar, lo hacen”, pero “si el que está al frente en la cabeza, quien dirige, no tiene esas prioridades, bueno, obviamente que la gente no lo va a salir a hacer“.

Alvarado sostuvo que -en caso de ser electo intendente- lo primero que haría sería sentarse con los concejales para decir “basta de las banderías políticas” y de esta forma “las ordenanzas que sabemos que son para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos las pongamos a funcionar; si tampoco es que hay inventar algo, si ya está todo inventado“.

El dirigente destacó el hecho de no ir dentro de las grandes estructuras partidarias. Nosotros vamos solitos por afuera, sabemos y somos conscientes que es muy difícil, pero somos dueños de nuestras palabras al decir que la Ley de Lemas no tiene que existir porque es engañar a la gente“.

Pero también se tomó un momento para reflexionar que en campaña “todos salen a decir que van a solucionar los problemas de los barrios y vuelven a pasar otros cuatro años y siguen quedando en la nada; esto que está diciendo hoy el mismo intendente (Pablo Grasso), que lo va a regularizar, lo dijo cuando él estaba en el IDUV, le fue a poner un cartelito a la gente del barrio José Font, pero después no lo hizo”.

Para Alvarado, la gente tiene la necesidad de la vivienda propia, por eso “nosotros decimos que una de nuestras propuestas es un plan de desarrollo estructural e integral, completo, un plan de desarrollo urbanístico serio donde podamos diseñar nuestra ciudad a 20 a 30 años” y “si nos toca a nosotros o a quien le toque, que quede eso y que lo puedan ejecutar”.

También reconoció que una de las cosas que le ha hecho muy bien a Río Gallegos es, por ejemplo, que en el cumpleaños de la ciudad tengamos artistas de nivel nacional e internacional de gran envergadura. “Me parece bien que vengan a la ciudad y que nosotros podamos disfrutar de ese evento; eso sí, creo que en este último tiempo lo están haciendo de forma desmedida“, manifestó respecto a la cantidad de eventos de estas características por año.

Alvarado bregó por empezar a potenciar el turismo a nivel local, lo cual dijo que está vinculado con el sector comercial. “Para nosotros es muy importante que trabajemos con ellos, por eso es que hay que ver el tema de los impuestos municipales, hay demasiados; no puede ser que tengamos impuesto a nivel nacional, impuesto a nivel provincial y después a nivel municipal, y que cada dos por tres parece que inventaran alguno nuevo para sacarte plata de los bolsillos, no, basta de tantos impuestos“.

Entre otras consideraciones, afirmó que una de las cosas que no comparte “para nada” es que tengamos un municipio con tantas secretarías. “Está por salir otro videíto de los nuestros donde decimos que hay secretarías que no tienen que estar, hay once secretarías en la municipalidad de Río Gallegos”. Y “ha sido para generar cargos políticos, para generar militancia para ellos, rentada”, por lo que “no estamos de acuerdo“.