La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, cuestionó duramente al presidente Javier Milei tras los rechazos en el Congreso a varios vetos presidenciales. En diálogo con LU12 AM680, la legisladora afirmó que “más que preocupados, tenemos que estar ocupados porque el Gobierno está terminando con el pueblo argentino”.

Ianni sostuvo que el mandatario “gobierna por decreto” y que su relación con el Parlamento “quedó marcada desde el día en que asumió, cuando dio la espalda en su mensaje ante la Asamblea Legislativa”. Para la diputada, la derrota que sufrió La Libertad Avanza en la Cámara baja al insistir con leyes clave —como el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria pediátrica— “es un mensaje claro de que hay un límite a las políticas de ajuste”.

Resultado de la votación por el financiamiento de las universidades.

“Lamento profundamente por quienes confiaron en Milei y su ‘mejor equipo de los últimos cien años’. Lo que vemos es un Gobierno que perdió el rumbo, que devaluó el peso, destruyó el salario y no da respuestas a la gente”, expresó.

“Un país sin presupuesto y con un FMI carroñero”

En otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”, legisladora advirtió que el país “lleva casi dos años sin presupuesto” y denunció que “todo se maneja de manera discrecional”. Apuntó al rol del Fondo Monetario Internacional, al que calificó de “carroñero”: “Donde hay herida, ahí se acercan. Siguen respaldando políticas que sólo generan más deuda y más sufrimiento social”.

Según Ianni, la economía “se cae cada vez más, el dólar salió de la línea de flotación y el riesgo país crece todos los días”. Recordó que “los vencimientos de deuda del año próximo comprometen recursos que deberían destinarse a salud, educación o salarios”.

“Lo que preocupa es que no sabemos cómo va a enfrentar el Gobierno el año 2026. Las obligaciones con el Fondo comprometen a todos los argentinos y, mientras tanto, no hay plan productivo ni señales para que la economía arranque”, advirtió.

Derechos sociales y denuncias de corrupción

En el plano social, la diputada señaló que los recortes en pensiones por discapacidad, medicamentos y tratamientos “están golpeando directamente a los sectores más vulnerables”. Criticó que “mientras la gente no recibe remedios ni prestaciones, aparecen denuncias de coimas dentro del propio oficialismo”.

“Para que un vecino llegue a tocar la puerta de un legislador nacional pidiendo medicación o derivaciones, es porque el sistema ya no le respondió. Y encima tenemos que enterarnos de que fondos que deberían usarse para políticas sociales terminan en bolsillos ajenos”, lamentó.

Ianni también recordó que “el Congreso es el contralor del Ejecutivo” y pidió respeto por su rol institucional: “Nos ven como enemigos, cuando en realidad representamos a los ciudadanos y llevamos al recinto sus necesidades. No somos un obstáculo: somos parte de la democracia”.

Hidrógeno y desarrollo: “No queremos cachetazos”

Más allá de la coyuntura, Ianni reclamó “seriedad” para aprovechar oportunidades estratégicas como el desarrollo del hidrógeno verde en Santa Cruz. Contó que en la Comisión de Energía de Diputados se intentó “sacar dictamen a las apuradas” para introducir el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), sin discutir un marco integral.

“Queremos un proyecto que fomente inversiones y producción, que dé garantías a los dueños de la tierra y que piense a largo plazo. No que nos lleven a los cachetazos para aprobar algo que sólo beneficia a unos pocos”, expresó.

La legisladora advirtió que la incertidumbre política y las denuncias de corrupción desalientan capitales externos: “Los inversores no miran de reojo, están con pochoclos viendo el show argentino”.

Agregó que el país “debe dejar de mostrar un prontuario y empezar a construir antecedentes de seriedad”: “Tenemos que insistir en ser un país creíble, con reglas claras y marcos normativos que favorezcan inversiones productivas, ya sean nacionales o extranjeras”.

Un mensaje para toda la dirigencia

Ianni coincidió en que la reacción social y las últimas votaciones son un llamado de atención para todo el arco político, incluido el peronismo:

“El daño que se hace con estas medidas será difícil de revertir. Hay que debatir con responsabilidad, aprovechar los recursos del país y construir consensos verdaderos”.

La diputada subrayó que Argentina aún conserva un enorme potencial: “Tenemos alimentos, agua, energía y talento para salir adelante, pero necesitamos un gobierno que respete la democracia y un sistema político capaz de trabajar por el bien común”.

Finalmente, llamó a “terminar con la improvisación” y retomar una agenda de futuro:

“Si somos tanta gente de bien, sentémonos a charlar. Tardemos una semana más en sacar un dictamen, pero que sea un proyecto sólido que represente los intereses de todos los argentinos”.

