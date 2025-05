Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 29 días de que venza la suspensión para la puesta en vigencia de la Resolución 180/2025 del SENASA que habilitaba el ingreso de carne con hueso, con doble envase, al sur de río Colorado, la polémica sigue vigente con las provincias patagónicas que se declararon en pie de guerra para defender su status de zona libre de aftosa sin vacunación.

Este jueves, a las 9:30 horas, las federaciones de productores de toda la Patagonia fueron convocados a la sede de la Secretaría de Agricultura para seguir debatiendo el tema. César Guatti como representante de CRA y Enrique Jamieson por la FIAS estuvieron presentes.

“Nos vamos con un sabor semi amargo” explicó Guatti a La Opinión Austral, resumiendo el resultado del encuentro que duró varias horas. “Tenemos muchas incertidumbres y pocas certezas” remarcó, en cuanto a las respuestas que obtuvieron (o no lograron) por parte de las autoridades nacionales.

La reunión fue encabezada por el secretario de Agricultura y Pesca, Sergio Iraeta, el subsecretario Manuel Chiappe, su Jefe de Gabinete Martín Fernández, el Presidente del SENASA, Pablo Cortese y el Director Nacional de Inocuidad y Calidad del SENASA Jorge Grant.

Por el Bloque Rural Patagónico, estuvieron por Río Negro: Daniel Lavayen, Nora Lavayén, Luis Sacco y Roberto Gutiérrez. Por Neuquén: Cecilia de Larminat y Diego García Rambeaud. Por Chubut: Juan Goya y Osvaldo Luján; por Santa Cruz: Enrique Jamieson y César Guatti. En tanto que por Tierra del Fuego: Lucila Apolinaire y Diego Braun, por partido de Patagones: Juan Carlos Maas y Gastón Scheffel: y también estuvo presente Juan Luis Uccelli, por CAFROPAT.

Comunicado de las Federaciones

Tras el encuentro, las federaciones participantes, emitieron un comunicado en el que fijan posición ante lo que pasó durante la reunión y vuelven a pedir acciones concretas.

“Como Bloque Rural Patagónico valoramos, sinceramente, haber sido convocados por la Secretaría de Agricultura y Pesca y el SENASA para tratar las implicancias y efectos de la Res. 180/2025, promulgada el pasado 18 de marzo”, comienzan diciendo.

Los productores informaron que luego de un largo debate, “las autoridades nacionales comunicaron que:

La Barrera sanitaria no se levanta.

La Patagonia no pierde su status sanitario de Libre de Aftosa sin Vacunación.

Se han hecho consultas a países de la Unión Europea y a Chile y se esperan las respuestas de las que dependerá la continuidad, o no, de la suspensión de la aplicación de esta Resolución.

Se modificaría la resolución permitiendo solamente el ingreso de la plancha de asado”.

César Guatti, le señaló al respecto de esas definiciones que, en realidad, el acuerdo de que si no están las contestaciones de “nuestros clientes” (o sea la UE y Chile), la resolución no se aplicaría, por ahora es “sólo de palabra“. Y la incertidumbre crece, porque al preguntar de qué pasaría si el día 89 del plazo de suspensión de 90 días, esas respuestas no llegan, “no supieron responder si la resolución entraría en vigencia o no”.

El comunicado del Bloque patagónico detalla cuáles fueron los pedidos de las federaciones rurales:

recientes brotes de aftosa, por el efecto que causaría en las exportaciones patagónicas de carne con hueso y sus implicancias geopolíticas para toda nuestra región. Que se avance en un plan nacional integral cuyo objetivo sea Argentina Libre de Aftosa Sin Vacunación, logrando así la eliminación de barreras internas, en lugar de retroceder sobre lo ganado con tanto esfuerzo.

A modo de conclusión, en el comunicado que publican los productores, coinciden con los dichos de Guatti: “Nos vamos con la misma incertidumbre que trajimos, preocupados por nuestro futuro como región productiva, ya que estas medidas afectan el arraigo y el trabajo genuino que contribuyen al ejercicio real de la soberanía en una región que representa nada menos que el 33% de la superficie total del país”.

Pero tendiendo un puente de diálogo, concluyen diciendo: “Renovamos la voluntad y compromiso de la Patagonia para aportar nuestra experiencia a fin de alcanzar el máximo status sanitario para todo el país, poniéndonos a disposición para lograr el crecimiento y desarrollo nacional.