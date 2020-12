Calle Diego Maradona: ¿Qué opinan los concejales de Río Gallegos?

La idea de cambiar el nombre de la calle Bernardino Rivadavia a Diego Armando Maradona surgió del diputado del Parlamento del Mercosur por la provincia de Santa Cruz, Mario Metaza. "¿Sabés qué lindo encontrarse con compañeros y compañeras en la esquina de Kirchner y Maradona?", expresó a través de su cuenta de Twitter, y comenzó la polémica.

En #RioGallegos deberían cambiar el nombre de la calle Rivadavia por el de #DiegoMaradona . Sabés que lindo encontrarse con compañeros y compañeras en la esquina de #Kirchner y #Maradona ? Pónganse las pilas Concejales! — Mario Metaza (@metazamario) November 28, 2020

El móvil de LU12 AM680 dialogó con algunos vecinos de la ciudad y las respuestas fueron variadas.

Un vendedor de Telebingo dijo que "sería un buen homenaje, el Diego nos dio mucho, para mi estaría bien, aunque sería algo inusual", expresó. Mientras que Osvaldo, otro entrevistado, sentenció: "Me parece una barbaridad, ya le cambiaron a esta (ex Julio Argentino Roca) por Kirchner. Fue un gran jugador, nada más. El de (René) Favaloro lo ponen en un lugar donde no lo ve nadie", cuestionó.

Por otra parte, La Opinión Austral inició una encuesta que al momento va muy pareja.

Sin embargo, quienes deberán analizar la imposición del nombre de Diego Maradona a una calle, en caso de que se presenten el proyecto serán los concejales de Río Gallegos.

"No tengo problema en que le pongan Maradona a una calle pero no estoy de acuerdo con cambiarle el nombre a otra por la opinión política de alguien. Sino a cada rato se estaría modificando y eso acarrea un gran problema a los vecinos. De hecho por ese motivo se está utilizando como criterio en el Concejo no cambiar el nombre de las calles que ya lo tienen. Espero se mantenga", expuso el edil Pedro Muñoz consultado por La Opinión Austral.

La concejal Daniela D'Amico fue más crítica en su respuesta. "Esto solo implica en la realidad lo lejos que están algunos funcionarios de la problemática de la gente. Necesitamos el ibuprofeno inhalado", señaló.

En cuanto a la posibilidad de que exista un proyecto, manifestó que "sin duda jamás apoyaría tal cambio. El sillón del presidente lleva el nombre de sillón de Rivadavia justamente por el ilustre Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia fue el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata ejerciendo con el cargo de presidente. Maradona fue un ex futbolista que se destacó y para el cual se puede designar cualquier calle".

Al respecto, el edil Leonardo Fuhr: "No puedo decirte mucho porque este año ya terminó el periodo legislativo, no lo hemos charlado en bloque aún". Asimismo, confirmó "he recibido la propuesta y desconozco si alguno de mis pares la recibió también o que piensan al respecto pero solemos discutir todas las propuestas que nos acercan en bloque, más considerando que estamos hablando de unos de los mejores deportistas del mundo"