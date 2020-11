Calle Diego Maradona, ¿si o no?: la opinión de los vecinos de Río Gallegos

La idea de cambiar el nombre de la calle Bernardino Rivadavia a Diego Armando Maradona surgió del diputado del Parlamento del Mercosur por la provincia de Santa Cruz, Mario Metaza. "¿Sabés qué lindo encontrarse con compañeros y compañeras en la esquina de Kirchner y Maradona?", expresó a través de su cuenta de Twitter, y comenzó la polémica.

El móvil de LU12 AM680 pudo dialogar con algunos vecinos de la ciudad que transitaban por el centro de la ciudad para saber si coincidían con la propuesta, y las respuestas fueron variadas.

Un vendedor de Telebingo dijo que "sería un buen homenaje, el Diego nos dio mucho, para mi estaría bien, aunque sería algo inusual", expresó.

Otro trabajador que caminaba por la zona, de nombre Piero, dijo: "Yo soy de Perú, en mi opinión el es un ídolo del fútbol argentino, para mi estaría bien". "Veremos cómo lo toma la gente a ese cambio", dijo, en caso de que se concrete.

Osvaldo, otro entrevistado, sentenció: "Me parece una barbaridad, ya le cambiaron a esta (ex Julio Argentino Roca) por Kirchner. Fue un gran jugador, nada más. El de (René) Favaloro lo ponen en un lugar donde no lo ve nadie", cuestionó.

Un vecino que paseaba el perro expresó: "Me parece que es un buen homenaje". En tanto otro vecino, que justamente se llama Diego, opinó: "Me parece excelente, porque Maradona nos dio lo que nadie nos dio. Excelente idea".

Otro joven que pasaba por la calle Rivadavia, dijo: "Hoy en esta situación, creo que hay cuestiones más importantes para hacer. Con todo lo que es la pandemia, que se llevó por delante todo, me parece una tomada de pelo", lanzó.

Para finalizar, el último entrevistado dijo que le parece "una estupidez" y agregó: "Hay tantas calles para ponerle Maradona que cambiar una calle, es como hicieron con la Roca. Se pueden estar haciendo otras cosas para cambiar la situación de la ciudad. No tiene sentido"