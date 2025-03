Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno de Javier Milei actualizó, por decreto, las normas de la licencia de conducir, la VTV y los peajes. En este contexto, el municipio de Río Gallegos rechazó la iniciativa al considerar que impacta negativamente en el transporte público, y solicitó al Gobierno de Santa Cruz que no adhiera. En este sentido, se está evaluando volver a la licencia local.

Los cambios son profundos, específicamente en la forma en la que se obtiene la licencia de conducir, su digitalización y renovación. Al respecto, la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, mencionó que, “durante estos días, la Dirección Administrativa de Tránsito junto al equipo de Legales se encuentra analizando el Decreto y su Anexo, tratando de echar luz sobre un asunto que viene ‘amañado y lleno de interrogantes’”.

Delgado también indicó que este lunes convocaron a taxistas de la ciudad a una reunión informativa que tuvo lugar en Transportes Públicos, ya que el municipio no podrá entregar licencias profesionales sin los nuevos requisitos que implica la modificación del sistema vial.

Sara Delgado, secretaria de Gobierno de Pablo Grasso

“Los llamamos para que sepan que la decisión del intendente Pablo Grasso es acompañar al sector, como hicimos siempre, pero que necesitamos explicarles que estos cambios no son idea nuestra. Que nosotros no queremos dejar a nadie fuera de servicio, y que estamos evaluando salirnos del esquema nacional de ser necesario”, afirmó Delgado.

Cabe mencionar que el decreto establece un psicofísico absolutamente restrictivo y exámenes nuevos para trabajadores del transporte público, al tiempo que amplia los años para la renovación del carnet en todas las categorías.

“Esto se vende como un beneficio, pero es un anzuelo. Estamos hablando de un decreto que no busca hacerle mas sencilla la vida a la gente, sino favorecer negocios, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde cualquiera puede crear una empresa y hacer los aptos”, marcó.

Para la secretaria de Gobierno, la creación de la licencia digital plantea desafíos, ya que “Santa Cruz no es una provincia que se destaque por su conectividad”. Por otro lado, cuestionó que “mientras este decreto les quita facultades a los municipios, los obliga a hacerse de equipamientos para el control digital”.

Otro aspecto que implica este cambio en la Ley de Tránsito es la implementación de peajes sin barreras, algo que “en nuestra provincia no solo no existe, sino que nos paralizaron la obra publica y Vialidad no está haciendo ninguna mejora en nuestras rutas”, explicó la funcionaria.

Por estas horas, el municipio se mantiene en permanente contacto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Cámara del Transporte, desconociendo estos organismos qué posición adoptara la administración provincial.

“El municipio de Río Gallegos entiende que la desregulación de la Ley de Tránsito atenta contra la seguridad vial y favorece el curro, y no hace falta ser muy ducho para darse cuenta: el autor de esto es Federico Sturzenegger, que alguien diga cuándo usó la política para algo que no sea un negocio. Lo que no sabemos es qué va a hacer el gobernador con esto. Para nosotros es no adherir, porque entendemos que todo lo que achica al estado es perjudicial para la gente”, finalizó.

