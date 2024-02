El secretario de medios y vocero de la Gobernación, Carlos Marcel, dialogó en exclusiva con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y dio una explicación del estado de las cuentas de la provincia, teniendo en cuenta los últimos desembolsos de coparticipación nacional.

“El presupuesto que diseñó el Gobierno anterior -y que está aprobado en la Legislatura y contó con los votos de nuestra fuerza política-, preveía para el 2024 ingresos totales por 1 billón 347 mil millones de pesos. Si usted agarra ese monto y hace una división simple, lo divide por los 12 meses nos daría una previsión de que a la Provincia le ingresarían más o menos 112 mil millones de pesos por mes. Este mes de enero entraron 78 mil millones“, comentó.

En ese sentido, Marcel ahondó: “El gasto de la provincia son 50 mil millones de pesos en salarios -incluidas las cargas sociales-. De lo que queda, de esos 28 mil millones; 10.460 son las transferencias obligatorias de la coparticipación a los municipios; 2.100 millones a deuda y quedan 15 mil millones, de los cuales hay que guardan un proporcional para pagar el aguinaldo en julio“.

“Además, hay que pagar el déficit de Servicios Públicos (2.300 millones), Distrigas (500 millones) y la Caja de Servicios Sociales (Cerca de 4.000 millones)”, agregó.

“Ya no hay más dinero y hay que sostener los hospitales y las escuelas“, indicó.

Al respecto, Marcel deslizó una frase que está en auge en los últimos días: “No hay plata -parafraseando al Presidente-, pero no lo digo en el mismo sentido que él. No es una provocación. Es muy difícil administrar cuando los recursos son escasos y hay que tomar decisiones”.

“Si alguien pensara que por casualidad el Gobierno pueden estar mintiendo, los números los arman los técnicos de la provincia, ellos no mienten, son los mismos que trabajaban antes, son profesionales de carrera. Estamos trabajando en conjunto con los técnicos de la provincia, los números son transparentes y están publicados. Hay que poder explicarlos bien para no mentir y no generar falsas expectativas”, remarcó.

Coparticipación nacional y “adicción” (en términos económicos)

En otro tramo de la extensa entrevista con Radio LU12 AM680, Carlos Marcel se refirió a la “dependencia” de Santa Cruz al dinero que ingresa a las arcas provinciales por coparticipación nacional.

“Santa Cruz tiene un problema muy grave. Hay un informe del Instituto Ieral que es un análisis de los últimos 25 años de todas las provincias que mayor cantidad de aportes arbitrarios, no reintegrables, discrecionales, recibieron del Estado Nacional. Las tres provincias con mayor cantidad de ATN (Aportes del Tesoro de la Nación) fueron La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Eso condujo a una especie de adicción, en términos económicos, a los aportes de Nación. La sometió a depender de los aportes de Nación y fue perdiendo el camino de otros recursos, productivos e industriales, que hubieran hecho que Santa Cruz tuviera mejores herramientas pro si misma para salir de crisis como esta”, afirmó.

En este marco, el vocero del Gobierno aseguró que: “El gobernador pretende que en un año o año y medio, Santa Cruz sea económicamente independiente, que no tenga que depender de los recursos nacionales“.

Además, indicó que actualmente los recursos nacionales representan 40% del presupuesto provincial. “Son 514 mil millones de pesos que dijeron que iban a entrar. Ahora ya tenemos 57 mil millones menos, con el FONID, con los aportes de la Caja de Previsión y la obra pública. Eso es un agujero para el presupuesto de Santa Cruz”, aseguró.

“La orden que nos da el gobernador es trabajar, trabajar y trabajar. Hay que buscar inversiones, desarrollar el turismo, la industria, la producción. Eso lleva tiempo, pero va a redundar en mayor recaudación, que nos va a permitir en tener independencia“, sostuvo Marcel al respecto de este punto.

Además, Marcel indicó que este mes de enero de 2024, Nación coparticipó el menor valor en los últimos 9 años.

“La coparticipación más baja fue en enero, un 11% menos. En una década nunca se había coparticipado tan poco dinero. Hay explicaciones para eso, como la baja del consumo y la desaparición de impuestos como Ganancias. La crisis y el contexto general conspiran contra la coparticipación a las provincias. En enero fue una muy mala noticia para los provincias”, remarcó.

Coparticipación provincial

Por otro lado, Marcel habló de las transferencias de la Provincia a los municipios por coparticipación, que en el últimos mes registró un aumento del 257,6% interanual, tal como dio cuenta el informe de La Opinión Zona Norte.

“En términos reales, que es comparar eso con la inflación, el aumento es de 3 puntos. En rigor de verdad no hubo un aumento demasiado grande a los municipios en coparticipación, lo que hay es un traslado de lo que ingresa a la provincia a los municipios, que se hace automáticamente”, aseguró.

“Puede llegar más plata, pero uno compra menos cosas porque la inflación licua esa cantidad de dinero que entra“, añadió.

“La idea es que cada municipio -así como la Provincia va en camino de querer tener una independencia económica del Estado nacional-, también los municipios tengan desarrollos propios que le permitan crecer. Hay sectores de la provincia que tienen menos desarrollo, y habrá que trabajar en ayudar. Hay otros sectores que se van a ver muy beneficiados en el corto plazo”, afirmó.

Recaudación provincial

Respecto a la recaudación impositivo propia del Estado provincia, Marcel indicó que “Santa Cruz está en una crisis”.

“Este mes ingresaron 16 mil millones en concepto de recursos provinciales. Tenemos que actualizar un montón de ítems, que nos van a permitir recomponer ese cuadro y espero que en los próximos meses eso empiece a tener una evolución“, adelantó.

En este sentido, se refirió a los aumentos en las facturas de luz, en la que algunos comerciantes y usuarios alzaron la voz al denunciar tarifazos de hasta 1.000%. Sin embargo, Marcel negó categóricamente que la cifra de los incrementos haya llegado a esos porcentajes.

“En el caso de las empresas, hubo una actualización tarifaria de luz y agua. La de luz fue obligado, porque hubo un aumento nacional, pero también había un atraso en las provincias. No fue del 1.000% como fue titulado. El tope es 300% y solo para empresas más grandes. Fueron muy pocos los casos cercanos al 1.000%, porque se empezó a intimar a deudores y morosos, en esos casos si hubo aumentos”, aclaró.