El Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos organizaron en conjunto el acto del 25 de Mayo por el 214 aniversario de la Revolución de Mayo.

La jornada inició minutos después de las 9:00 con dos mensajes religiosos del obispo de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina, y el pastor evangélico Bolívar Santos, del Movimiento Misionero, en un edificio de la Armada Argentina. Continuó con el izamiento de la bandera en la Plaza de la República.

El gobernador Claudio Vidal junto a Gustavo Sívori, comandante en jefe de la Brigada Mecanizada XI, en el inicio del mega acto celebrado en la costanera de Río Gallegos. Foto: Leandro Franco: La Opinión Austral.

Claudio Vidal no participó del Tedeum, tras el izamiento, los funcionarios se dirigieron a una celebración evangélica que encabezó el pastor Bolívar Santos y luego el gobernador Claudio Vidal junto con el jefe del Ejército de Río Gallegos, Gustavo Sivori, subieron a un jeep militar y realizaron un “paso de revista” desde el palco oficial hasta los tanques de YPF, todo por la costanera, y regresaron para dar inicio al desfile.

“Estoy emocionado”

Al finalizar el acto cívico, Claudio Vidal dialogó mano a mano con La Opinión Austral. “Quiero felicitar a todos. Hay gente que trabajó hace dos días y medio para el locro, se hicieron 50 mil porciones. A nuestras Fuerzas Armadas, que hay que darles el lugar que se merecen“, expresó.

“Llegó el momento de recuperar nuestra identidad, nuestros símbolos patrios e instruimos a la fuerza policial para que todos los días a las 8 de la mañana icemos el pabellón nacional. Levantarse temprano y trabajar. A veces siento impotencia porque deseo más para esta provincia. Deseo sacarla adelante“, agregó.

“Cuando irónicamente me preguntan qué hicimos en estos cinco meses, les contesto que hicimos muchísimo. Lo primero fue dejar de robar. Con 30% menos de presupuesto sostenemos la educación, la salud, con aciertos y errores, pero lo hacemos. Todos los meses buscamos recomponer el salario de los estatales, miren las paritarias de años atrás que las sacaban por decreto de 1,5% o 5%. Los estatales siempre por debajo de la línea de pobreza y miren cómo hemos mejorado”.

“Todos saben muy bien la provincia que nos dejaron. Que nadie se haga el distraído, a esta provincia la saquearon durante muchos años, y nos preparamos para que a partir de julio comencemos a cancelar parte de la deuda que tenemos con Nación. Cancelaremos el último crédito que sacó provincia un mes y medio antes de entregar el mandato, y si pagamos según lo proyectado por inflación, cancelaríamos el 31 de diciembre 28 mil millones de pesos. Es dinero que pierde la educación, la salud, y los trabajadores del Estado”, sentenció.

El ministro Pedro Luxen escucha atentamente el discurso del gobernador Vidal. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral.

Más adelante, alegó que “el que trabaja tiene la posibilidad de equivocarse, prefiero que me critiquen por eso, no porque estoy sin hacer nada. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para sacar a la provincia adelante. Ahora se va a respetar la Constitución y se tiene que dejar de robar definitivamente“.

Adelantó que fueron realizadas “16 denuncias y pedidos de investigación ante la Fiscalía de Estado. Hay una Justicia lenta. Cuando en el desfile mirábamos cómo distintos manifestantes solicitaban justicia, es un mensaje claro al sector judicial de la provincia que sigue protegiendo a los que se creen impunes. Esto se tiene que terminar”, disparó.

“Todos tienen que saber que en base a lo sucedido en los últimos días y el ataque constante a alguno de los diputados y el erróneo accionar de Fernando Basanta –miembro del Tribunal Superior de Justicia- visitando a los diputados para presionar, solicitamos ayuda al Gobierno nacional. Fui claro el 10 de diciembre, todos nos tenemos que esforzar, tenemos recursos, ganas, y tentemos gente que quiere vivir mejor y realmente se lo merece. Tener el 60% de pobres significa que solamente en esta provincia se dedicaron a robar. Con nuestra gestión, eso se va a terminar”.

El imponente acto oficial contó con la participación de las Fuerzas Armadas. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral.

“Lo que vimos hoy fue un acto de unidad, basta de despreciar a nuestras Fuerzas Armadas porque son los que protegen nuestro territorio, basta de despreciar a nuestra Policía provincial, y a los trabajadores. Parece que en nuestra sociedad hay un sector minúsculo que se cree superior al resto. No es así, aquí todos somos iguales y cada uno tiene un rol que cumplir”, completó.

Pacto de Mayo

Al referirse a la iniciativa propuesta por el gobierno de Javier Milei de sellar un acuerdo entre las provincias y el Estado nacional observó: “No salió por falta de diálogo, creo que el Gobierno nacional comenzó a interpretar que tiene que haber más diálogo“, “dije que si nos siguen sacando recursos, siguen con la idea de cerrar YCRT, no activan las represas, y no resuelven la salida de YPF de una forma responsable en la que podamos proteger a todos los trabajadores de una forma responsable, implica que no puedo acompañar”.

Aseguró que se “debe al pueblo que me dio la posibilidad de ser gobernador, me miró a la cara y me exigió hacer las cosas bien. Quiero que al Gobierno nacional le vaya bien, lamentablemente dialogó poco e intentó imponer por la fuerza. Pero podemos interactuar y hay un ida y vuelta, todos comprendieron que a las cosas hay que hacerlas con honestidad y que cuando se toma una decisión a nivel nacional nos tiene en cuenta por que la Patagonia tiene cierta particularidad, vamos a salir adelante. Caso contrario es muy difícil”.

Portada de LOA del sábado.

Remarcó que “se puede mejorar todo en base al diálogo y que nos escuchen. No pueden imponer una ley que nos va perjudicar a todos. Vivimos en Santa Cruz y hay localidades en las que tenemos 25 grados bajo cero, no se pueden pagar facturas de gas de 300 mil pesos, mientras que en Puerto Madero pagan tarifas de 17 mil pesos como mucho, es el lugar más lujoso en el que está concentrado el mayor poder político, económico y empresarial del país. Entonces, más equidad, justicia y equilibrio. Los pobres no tienen porqué pagar el costo de malas gestiones que tuvieron muy presente el exceso de corrupción”, cerró.

