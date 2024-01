Claudio Vidal dijo a los sindicatos que la provincia de Santa Cruz tendrá “independencia económica en un año y medio” El gobernador de la provincia de Santa Cruz se reunió con representantes de la mesa político sindical que lo acompañó en su campaña electoral. Son alrededor de 20 gremios. Vidal les reveló un duró diagnóstico del estado de la provincia y de la situación nacional. "Nación no envía más plata que la Coparticipación y en Santa Cruz estamos rogando que afloje la recesión".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez en lo que va de su mandato, el gobernador de Santa Cruz reunió a los representantes gremiales y políticos de casi 20 organizaciones de la provincia que conforman la Mesa Político Sindical. El cónclave funciona desde hace mucho tiempo y el mandatario decidió darle continuidad, un día después del paro general del 24 de enero.

El encuentro duró una hora y media en Casa de Gobierno. Luego de trazar un duro diagnóstico de la actualidad provincial y nacional, definió que “en un año y medio tendremos independencia económica del gobierno nacional, podremos gobernar sin depender de los ingresos nacionales de Coparticipación (COPA) o las partidas discrecionales que llegaban como aportes del Tesoro”.

Les comunicó que “hoy Nación ya no envía más fondos por vía de aportes y nos dijeron que no hay más plata que la Coparticipación”. En ese contexto, desde Santa Cruz estamos rogando que afloje la recesión porque cae la COPA; y eso a su vez complica a los municipios, que también reciben menos dinero, que se necesita para que las cosas funcionen, para que funcione la salud, la educación”.

“Prefiero equivocarme laburando, es lo que me van a ver haciendo todos los días –especificó-, voy a recorrer la provincia todos los días y voy a poner la cara en todos lados, las veces que tenga que poner la cara. El día que me equivoque es fácil, me lo dicen y lo hablamos; siempre con respeto, con educación. Soy uno más de ustedes, con otras responsabilidades”.

De la reunión participaron, entre otros, los gremios y organizaciones de Luz y Fuerza, Sutep, Apap, Amet, Secafip, Upsra, Fento, Panaderos, Aleara, Petroleros Jerárquicos, Taxis, Atemsa, Atumpa, Sadop, Aatrac, Fraternidad, Vialidad Nacional, Upsap, Federación de la carne, Somu y Sitigas.