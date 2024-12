Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal brindó declaraciones en rueda de prensa sobre los cambios en su gabinete y, en particular, sobre la salida de Pedro Luxen del Ministerio de Gobierno. Luxen asumirá este jueves 12 como diputado provincial, y Vidal aseguró que su experiencia y eficiencia serán determinantes en esta nueva etapa.

“Pedro Luxen es un amigo, él sabe que lo quiero muchísimo. A veces uno tiene que tomar decisiones que son por el bien común”, dijo el gobernador de Santa Cruz a La Opinión Austral en referencia a la decisión que tomó para sacarlo de la cartera más política del Ejecutivo y que asuma como legislador provincial.

¿A qué se debió la decisión? “Es una persona muy eficiente que va a generar un trabajo entre la Legislatura provincial y el Ejecutivo con mejor eficiencia, entendiendo que es una persona de consensos”, explicó Claudio Vidal horas antes de que Luxen tome juramento en la Cámara de Diputados.

Vidal destacó que se trata de una persona “trabajadora, al igual que nuestro vicegobernador, que ha dado claro ejemplo de trabajo, de predisposición, de querer dialogar”, agregó en referencia a Fabián Leguizamón a quien defendió en su gestión en la presidencia del Poder Legislativo y en su rol de articulador con el Ejecutivo. “Hay cosas que en la sociedad no se saben, pero cuando critican al vicegobernador, la verdad que lo hacen personas que no lo conocen y no saben de su tarea del día a día, así que simplemente tranquilidad”, pidió.

El mandatario destacó que este movimiento es parte de una estrategia para optimizar el trabajo conjunto en busca de la generación de leyes que impulsen la economía.

“Hay varias leyes” pendientes, reconoció el mandatario a La Opinión Austral, y pidió a sus legisladores “estar más abocados a generar leyes que nos permitan aumentar la producción, insisto en esto, la base de la economía es la producción”.

El ministro de Gobierno Pedro Luxen tomará juramento para asumir con diputado en la noche del miércoles 11 y su reemplazo, Nicolás Brizuela, jurará el jueves por la mañana. La banca quedó vacante por Pedro Valenzuela.