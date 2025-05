Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal, inauguró el acueducto que conecta Cañadón Quintar con Caleta Olivia, una obra que suministrará 2.500 m3/d a la localidad y que fuera anunciada hace, exáctamente, un año atrás.

En rueda de prensa, de la que participó La Opinión Austral, el mandatario habló de la importancia de este acto y también se refirió a distintos temas que hacen a la realidad productiva y política de Santa Cruz.

“Una obra muy esperada”

Vidal destacó la culminación de una obra que comenzó hace un año, en conjunto con la empresa CGC y Servicios Públicos, destinada a mejorar la infraestructura en la región. “Hoy estamos entregando a la sociedad una obra importante, que responde a un compromiso asumido y que, sin duda, beneficiará a toda la comunidad“, expresó.

“Hoy es un día muy importante para Caleta Olivia, terminando una obra que comenzó hace un año atrás. Estoy contento y agradecido a los trabajadores que son parte de este proyecto” afirmó Vidal. Recordó que “esto fue una promesa de campaña y hoy poder estar acá es grandioso, es lo que la gente necesita, respuestas. Se que a veces cuando la gente plantea la demanda, todo quiere que sea ya, pero hay tiempos, el estado es burocrático y la situación económica es compleja” reafirmó.

Iris Rasguido, Claudio Vidal y Pablo Carrizo durante la ceremonia de inauguración del acueducto de Cañadón Quintar.

Compromiso con distintas localidades

Vidal no dejó de mencionar los avances en otros municipios, como Perito Moreno, donde se finalizó una obra que había quedado abandonada en su momento, “como ha sido una costumbre en esta provincia, que se anunciaban, comenzaban pero no terminaban. Se retomó la obra, se terminó y se entregó a la sociedad” remarcó.

También se refirió a las viviendas que se construyen en el barrio San Benito de Río Gallegos, “está muy avanzado, con viviendas de material sólido y de muy buena calidad”, con las que dijo se podrá “ayudar a vecinos de esa localidad, pero también del resto de la provincia” ya que remarcó que se avanza en la planificación de “un plan de obras muy importante para Santa Cruz. De a poco las cosas comienzan a salir” celebró.

“La clave es trabajar para la gente, cumplir con las promesas y que las obras queden a disposición de la comunidad”, afirmó el gobernador.

Asimismo, anunció que en los próximos días se licitarán proyectos de tratamiento de aguas en Caleta Olivia y obras de gas en El Calafate, reafirmando “el compromiso del gobierno provincial” con el desarrollo integral de Santa Cruz.

“Yo no creo que hoy el peronismo en la provincia se peleé para reproducirse”, dijo Claudio Vidal. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Realidad productiva

El mandatario destacó también los esfuerzos en capacitación laboral, especialmente a través de Distrigas y el Consejo Provincial de Educación, en la formación de numerosos operarios y jóvenes en diferentes oficios relacionados con la actividad energética y portuaria. “La capacitación genera oportunidades y trabajo para nuestros jóvenes”, remarcó.

En ese punto fue consultado sobre la situación portuaria de la provincia, teniendo en cuenta de su presencia en Puerto Deseado este martes. En ese sentido resaltó que se avanza “en un esquema distinto”, resaltando los próximos anuncios que se vendrán tanto para los puertos de Deseado como Caleta Paula.

Pero a la vez deslizó un reclamo al Gobierno nacional por su inacción en el conflicto pesquero. “Nos planteamos no darle la espalda al mar y lo estamos demostrando, cuesta mucho” indicó y se preguntó “cómo puede ser que, con tanto esfuerzo desde la Provincia que hemos hecho, para poner en orden nuestros puertos, para mantener la paz social, para tener un esquema de productividad en aumento, el ministerio de Trabajo de Nación no haya intervenido antes, más allá de que el reclamo más fuerte se hace en otra provincia, sabemos que nos afecta a todos”.

En particular sobre el conflicto pesquero nacional, remarcó que su administración ha intervenido para buscar soluciones y promover el desarrollo sustentable de la actividad en Santa Cruz. “Hemos dialogado con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con referentes de pesca, esperando que en los próximos días se puedan encaminar las soluciones”, afirmó.

Claudio Vidal reclamó al Gobierno nacional por el conflicto pesquero.

Diálogo político provincial

En cuanto a la situación política, Vidal se mostró conciliador y volvió a llamar a la unidad. Respecto a la convocatoria que hizo el 25 de mayo, le restó importancia a las críticas formuladas por algunos actores de la oposición, “no me quedo en chiquitas”. Y en ese punto, sostuvo que avanzan en la convocatoria a todos los sectores políticos y sociales para dialogar sobre el futuro de Santa Cruz. “Hemos convocado a ex gobernadores, ex vicegobernadores, a intendentes de otras gestiones” detalló y resaltó: “Queremos una provincia distinta en los próximos 40 años, aprendiendo de los errores del pasado y apostando al trabajo conjunto”, sostuvo.

En ese punto, fue consultado sobre la interna del Partido Justicialista, y si bien señaló que prefería “no opinar” lo cierto es que se pronunció a favor que en dicho partido haya internas y deje atrás “la política del dedismo”. Con críticas a los dirigentes que han pasado frente al Justicialismo, lamentó que “destruyeron el partido“.

Cerrando su intervención, Vidal expresó su satisfacción por los avances que su gestión ha logrado y llamó a seguir trabajando con compromiso y tranparencia. “Lo importante es que las respuestas lleguen a la sociedad y que todos podamos soñar con una Santa Cruz mejor“.