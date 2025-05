Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto de inauguración del acueducto Cañadón Quintar-Caleta Olivia. En los minutos previos a dicho acto, mantuvo una rueda de prensa en la que participó La Opinión Austral.

Entre los temas a los que se refirió, fue consultado por la interna del PJ. Y si bien comenzó señalando que prefería no opinar, Vidal terminó dejando fuertes definiciones.

El gobernador de Santa Cruz inauguró un acueducto en la zona norte de la provincia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La interna del PJ es algo que tienen que resolver ellos” marcó el gobernador, al tiempo que se autodefinió: “yo soy peronista“. Claudio Vidal remarcó que fue el fundador de Ser Santa Cruz “y la verdad que me siento orgulloso de haber podido lograr la creación de un partido que convocó a todos los interesados en trabajar por una provincia distinta”.

En ese marco, deseó que, efectivamente el Partido Justicialista convoque a una interna partidaria para definir sus candidatos. “Ojalá que sí, que el PJ convoque, que se termine la política del dedismo. Me parece a mí que parte de la democracia es la votación y es lo que tendría que suceder en todos los partidos“, afirmó.

Y agregó: “nosotros tenemos resuelto el tema de conducción, ellos tienen que resolver el de ellos y mientras tanto nosotros seguimos trabajando para sacar esta provincia adelante”.

“Destruyeron el partido”

Sobre si esta falta de conducción hace débil al justicialismo, respondió “Yo no sé si los hace débiles o si los hace fuertes” pero enfatizó sus dudas de que hoy estén creciendo: “Yo no creo que hoy el peronismo en la provincia se peleé para reproducirse. Eso sucedía antes, cuando había vocación de servicio, cuando había amor por la patria, amor por nuestro pueblo, hoy ya no sucede eso, lamentablemente destruyeron el partido“, concluyó.