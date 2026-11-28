“Lo que pertenece a los santacruceños tiene que volver a los santacruceños”. Con esa consigna, el gobernador Claudio Vidal presentó ante la prensa las estancias Alquinta y La Entrerriana, dos establecimientos rurales vinculados al empresario Lázaro Báez que, por disposición de la Justicia Federal, quedaron bajo administración operativa del Gobierno de Santa Cruz.

La presentación fue realizada en la estancia Alquinta, cercana a Río Gallegos, con la presencia de La Opinión Austral. Estuvo precedida por una serie de publicaciones del mandatario en sus redes sociales. En ellas anticipó que mostraría parte del patrimonio relacionado con causas de corrupción y luego confirmó que los dos establecimientos serían destinados a un proyecto productivo para la provincia.

“vamos a mostrar la obscena dimensión del patrimonio que se ocultaba detrás del relato populista”, había escrito Vidal en el primero de sus mensajes. Allí adelantó que recorrerían y exhibirían “apenas una parte de las cientos de propiedades vinculadas a causas de corrupción”, bienes que, según planteó, “durante años estuvieron en manos de unos pocos, mientras miles de familias sufrían necesidades”.

En esa misma publicación, el gobernador sostuvo que la Justicia estaba avanzando para que esos bienes pudieran recuperarse en beneficio de la población y remarcó: “Los tiempos cambiaron. Lo que pertenece a los santacruceños tiene que volver a los santacruceños”.

Al día siguiente, con la decisión judicial ya formalizada, Vidal volvió a expresarse y puso el foco directamente en los dos establecimientos rurales. “Dos estancias de Lázaro Báez vuelven a los santacruceños”, tituló el mandatario su publicación.

“Durante 30 años el kirchnerismo robó e hizo negocios con nuestra provincia. Hoy, la Justicia dispuso que Santa Cruz administre dos estancias vinculadas a Lázaro Báez. Ambas serán destinadas a un proyecto productivo que genere trabajo, desarrollo y nuevas oportunidades para los santacruceños”, expresó.

Y agregó una frase con la que buscó sintetizar el sentido político de la medida: “Lo que hoy nos falta es lo que ellos se robaron”.

De la investigación judicial a la administración provincial

La decisión que habilitó la intervención del Estado santacruceño fue formalizada mediante una resolución del juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, luego de las gestiones realizadas personalmente por Vidal ante la Justicia Federal.

La medida alcanza a Alquinta y La Entrerriana, dos propiedades rurales vinculadas a Báez e investigadas en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La Provincia asumió la gestión operativa de ambos establecimientos, mientras que un coadministrador judicial quedó a cargo de supervisar los movimientos económicos, patrimoniales y productivos.

El esquema contempla que el Gobierno provincial se ocupe del funcionamiento cotidiano, la conservación de las instalaciones y la continuidad de la actividad agropecuaria. Sin embargo, las decisiones extraordinarias y los movimientos patrimoniales relevantes permanecerán sujetos al control de la Justicia.

Tapa de La Opinión Austral del sábado 28 de noviembre del 2026.

La disposición también comprende las instalaciones, maquinarias, vehículos, herramientas y animales existentes en los predios. Los relevamientos realizados durante los procedimientos judiciales registraron 96 bovinos y 203 ovinos en La Entrerriana. En Alquinta, el recuento parcial identificó 1.308 ovinos y seis bovinos, además de maquinaria, vehículos y otros bienes.

La administración provincial tendrá vigencia, inicialmente, hasta el 30 de abril de 2028, con mecanismos de seguimiento y revisión judicial. También se establecieron cuentas judiciales independientes para cada estancia y rendiciones periódicas de los ingresos y gastos.

La estancia Alquinta, uno de los establecimientos rurales vinculados a Lázaro Báez que quedará bajo la administración del Gobierno de Santa Cruz.

El objetivo: poner los establecimientos en producción

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intención es evitar que las propiedades permanezcan improductivas y aprovechar los recursos existentes para impulsar una actividad que genere trabajo y desarrollo. La infraestructura, la maquinaria y la hacienda forman parte de los activos que la Provincia deberá preservar y administrar bajo el esquema dispuesto por el magistrado.

La intervención se originó en la necesidad de garantizar la conservación de los bienes, el cuidado de los animales y la continuidad de la actividad rural, en el marco de una investigación que busca determinar si las estancias continuaron siendo explotadas comercialmente pese a las medidas cautelares que pesaban sobre ellas.

En ese escenario, Vidal presentó la decisión como un paso hacia la recuperación de recursos que, de acuerdo con su interpretación, deben quedar al servicio de la comunidad santacruceña. Sus publicaciones vincularon la administración de los establecimientos con una crítica al kirchnerismo y con la promesa de transformar esos bienes en herramientas para la producción.

La recorrida y la presentación ante los medios se inscribieron así en una estrategia de comunicación que el mandatario había anticipado el día anterior: mostrar parte del patrimonio relacionado con investigaciones por corrupción y explicar cuál será el destino que pretende darle el Estado provincial.