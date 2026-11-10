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El debate por el nuevo Código Electoral de Santa Cruz sumó este martes un nuevo capítulo en la Legislatura provincial. En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, finalmente salió con 13 votos a favor el despacho por mayoría para avanzar con los proyectos que fueron unificados en un borrador, aunque la discusión dejó expuestas diferencias con el bloque oficialista de Por Santa Cruz, principalmente por la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La principal novedad fue comunicada por la diputada oficialista Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz), quien señaló que el Poder Ejecutivo Provincial no está de acuerdo con la implementación de las PASO. La postura modifica el escenario de negociación, ya que la mayoría de los legisladores venía trabajando sobre un documento consensuado que contemplaba ese mecanismo para definir las candidaturas.

El tema no es menor. Es que si la Legislatura avanza con una ley que incluya las Primarias, el Poder Ejecutivo ¿vetará la norma? Claramente es una posibilidad si no se resuelve políticamente antes que se sancione la ley.

El planteo del oficialismo

Loreiro reconoció que, si bien se venía avanzando en un borrador, el bloque oficialista no lo había trabajado como tal. También explicó que habían solicitado la opinión del Ejecutivo y que esa era la posición que llevaban a consideración.

Fabiola Loreiro, integrante del bloque Por Santa Cruz, fue la que comunicó la postura del Poder Ejecutivo.

“Cuando se presentó ese proyecto unificado, si bien habíamos acordado puntos en común, como ficha limpia y boleta única, a nosotros como bloque nos plantea el Ejecutivo el no a las PASO, la boleta única por categoría, y sí lo de ficha limpia”, y señaló: “Por eso nosotros armamos un documento nuevo, donde pusimos lo que requería el Ejecutivo”.

La legisladora también indicó que eliminaron varios capítulos que consideraban que “estaban de más”. Entre ellos, enumeró los capítulos 18, 29, 30, 33, 42, 59, 60, 96, 97, 100, 111, 119, 127, 128 y 131.

“El resto es igual, lo que sí cambia radicalmente es el no a las PASO, lo de boleta única por categoría que ahí coincidíamos con el diputado (Pedro) Muñoz”, sintetizó.

“Claramente contrapuesto”

Uno de los primeros legisladores en responder fue el diputado por Puerto San Julián, Mario Piero Boffi, quien ya no forma parte de Por Santa Cruz. Recordó el proceso de elaboración del documento que había logrado reunir los aportes de distintos espacios políticos.

“Había siete proyectos distintos que presentaron los legisladores, y se fue unificando por amplia mayoría, en la búsqueda de un texto único que integre los distintos puntos, que fue acompañado en la última comisión de Asuntos Constitucionales hace 15 días, y trabajado para la convocatoria a la plenaria del día de la fecha”, dijo.

En ese sentido, consideró que las modificaciones presentadas por el bloque oficialista, “son claramente contrapuestos con lo que está en este documento unificado”.

Por ese motivo, propuso que, “a los fines de no entrar en un debate que genere un desgate”, la discusión se traslade directamente al recinto, durante el tratamiento y la votación del proyecto.

El diputado Mario Piero Boffi pidió que se avance con el despacho del proyecto unificado en un borrador.

“Estás planteando (en referencia a Loreiro) que la decisión del gobierno de Santa Cruz es que no haya PASO, y el documento que está en la comisión estipula PASO, así que hay claramente dos posiciones bien definidas”, expresó.

Boffi también puso el foco en las diferencias sobre la implementación de la boleta única, particularmente entre la opción de una papeleta completa o una dividida por categorías.

Al respecto, manifestó que buscaron comparaciones con otras provincias que aplicaron este sistema y que “han ido evolucionando en un sistema que es claramente un beneficio cien por cien demostrado para la totalidad de las fuerzas políticas”. Además, acotó que representa “una igualdad de condiciones con fuerzas más chicas que tienen la posibilidad de competir de forma equiparada con las fuerzas con más aparato”.

“La búsqueda del voto directo es una opción buscada en beneficio del elector”, sostuvo. En tanto, explicó que la elección de la boleta completa “es una opción más del voto cruzado”, que “lo que busca es evitar voto en blanco por omisión involuntaria y “no direccionar el voto y preservar el voto cruzado”.

Sobre la discusión entre una boleta por tramos o una papeleta con todas las categorías, afirmó que la mayoría se inclinó por esta última alternativa porque busca que “las fuerzas políticas tengan que militar la boleta completa”.

“Si todos integramos una fuerza y queremos ser candidatos, en una conjunción de partidos políticos, tengo que estar convencido que quien está a mi izquierda y a mi derecha, integra mi lista y la tengo que trabajar”, subrayó.

Los plazos y la discusión por el despacho

A continuación expuso la diputada Rocío García (Unión por la Patria). Coincidió con Boffi en que las diferencias debían resolverse en el recinto y propuso avanzar con un despacho sobre los proyectos presentados.

En la misma línea, su par Lorena Ponce (Unión por la Patria) advirtió que las iniciativas llevaban meses en las comisiones y reclamó acelerar el tratamiento. “Nuestra obligación y responsabilidad es avanzar; habíamos dicho que los proyectos se presentaban hasta el 30 de agosto y estamos en noviembre”, aclaró, en referencia a la presentación de los proyectos de los diputados oficialistas.

Sin embargo, el presidente del bloque de Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, cuestionó la necesidad de emitir un despacho en ese momento. El legislador pidió analizar el proyecto de la diputada Adriana Nieto, que tomará estado parlamentario este jueves. “Lo que escucho es que nos estamos obligando a nosotros mismos que tiene que salir ya, y no veo una cuestión concreta de por qué tiene que ser así, yo seguiría trabajándolo”, propuso.

Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz. El legislador indicó que no veía premura en sacar el despacho de comisiones.

Sin embargo, el diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria) respondió que el trabajo en comisiones se había desarrollado tomando como punto de partida los aspectos que cada iniciativa consideraba ideales. “Lo dijimos desde el día uno, no es la agenda de la gente, que nos está pidiendo otra cosa, pero no podemos dejar de desconocer que cuando se derogó la ley de lemas la intención era que en el corto tiempo ya podamos tener una nueva herramienta para saber cómo se va a votar”, manifestó.

Por su parte, la diputada Agostina Mora (Unión por la Patria) también cuestionó la postura del oficialismo y defendió la necesidad de avanzar con una nueva normativa electoral.

Agostina Mora, diputada del bloque de la oposición, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales. Afirmó que hacia siete meses que se estaba tratando el tema y cuestionó la presentación de las modificaciones en este momento por parte del Ejecutivo.

“Si nosotros estamos creyendo que no tenemos apuro en presentar un sistema electoral, estamos partiendo de una premisa equivocada”, sostuvo. Además, alertó: “Hay provincias que están hablando que van a votar el 14 de febrero, se habla de un posible adelantamiento a mayo (de las elecciones nacionales)”, ejemplificó para exponer la necesidad de avanzar con una ley.

Luego, agregó: “No podemos establecer un sistema electoral de la noche a la mañana, tenemos que tener responsabilidad; venimos trabajando hace siete meses una propuesta y si el oficialismo presentó o no presentó será responsabilidad del oficialismo; seguramente estará esperando qué indicaciones a nivel nacional se cierra o no se cierra”, reprochó.

El despacho salió con 13 votos

Finalmente, el plenario aprobó con 13 votos a favor el despacho para continuar con los proyectos que fueron unificados en el borrador, cuyas autorías corresponden a los diputados Daniel Peralta, Pedro Muñoz, Fabiola Loreiro, Mario Piero Boffi, Carlos Alegría y Eloy Echazú.

El diputado Pedro Muñoz se abstuvo, debido a que dijo mantener diferencias con algunos artículos de la propuesta del borrador. Según explicó, sus objeciones serán planteadas durante el debate en el recinto. Por su parte, Loreiro aclaró que el bloque oficialista no solicitaría un despacho por minoría y adelantó que trabajarán las modificaciones directamente cuando el proyecto llegue al recinto.

De esta manera, el nuevo Código Electoral continuará su recorrido legislativo con un despacho por mayoría, aunque las diferencias sobre las PASO, el formato de la boleta única y otros aspectos de la iniciativa anticipan una discusión que tendrá como escenario el recinto de la Cámara de Diputados. Incluso, en caso que no haya consenso, podría hasta seguir después de sancionada la norma que se aprueba con mayoría simple.