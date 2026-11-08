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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al discurso del papa León XIV ante las autoridades argentinas y manifestó su emoción por el contenido.

El mandatario consideró que las reflexiones del Pontífice reflejaron distintos aspectos de la realidad social y política del país, con especial atención a la dignidad humana y al rol de quienes ejercen responsabilidades públicas.

“Estoy emocionado de haber escuchado al papa, con un relato muy, muy ajustado a nuestra realidad”, manifestó Vidal al finalizar el encuentro.

Entre los puntos que destacó, mencionó las referencias al respeto por los adultos mayores, la inclusión de las personas con discapacidad y el compromiso que debe asumir la dirigencia frente a las demandas de la población.

“Cuestionó la política del pasado y la política actual”

El gobernador hizo hincapié en el planteo sobre la defensa de la vida y la necesidad de garantizar condiciones que respeten los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, interpretó que el discurso también estuvo dirigido a los representantes políticos, tanto por las decisiones de gestiones anteriores como por las obligaciones de quienes conducen el país actualmente. “De una forma u otra, cuestionó la política del pasado y la política actual”, señaló Vidal.

El gobernador de Santa Cruz participó del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, junto a los demás mandatarios provinciales. A su lado estuvo Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, acompañado por su esposa, Eliana Albornoz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

La emoción del gobernador tras el encuentro

Al describir sus sensaciones, el mandatario provincial expresó: “Yo personalmente me emocioné. La verdad que el Papa, tremendo, espectacular. Estoy sorprendido para bien”.

Durante su intervención ante las autoridades argentinas, León XIV planteó además la importancia de recuperar el diálogo, fortalecer la convivencia democrática y priorizar a las personas, las familias y el bien común en las decisiones de gobierno.

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