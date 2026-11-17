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Sin rastros de Ramón Da Silva: intensificaron los rastrillajes en una estancia de Jaramillo para intentar dar con el paradero del hombre desaparecido.
La muerte que aceleró la megacausa contra Lázaro Báez. El fallecimiento de Carlos Aducio en Río Gallegos y los mensajes encontrados en su celular fueron claves para avanzar en la investigación por narcotráfico y lavado de dinero. El fiscal federal Julio Zárate confirmó que los datos del teléfono permitieron detectar conexiones y transferencias.
Secuestraron más vehículos vinculados a Austral Construcciones en el marco de la investigación.
Fracaso de la hackatón del Municipio de Caleta Olivia: no funcionó la red de internet de Ubnet.
Violento ataque homofóbico en un bar de 28 de Noviembre. Lucas Minini denunció que fue hostigado por su vestimenta y amenazado con una botella. “Voy a seguir saliendo en pollera”, afirmó.
Caleta Paula busca convertirse en uno de los astilleros más importantes de Sudamérica. Walter Uribe y Sandra Cipolla destacaron el crecimiento portuario de Santa Cruz.
Regional Amateur: José Chacón, figura de la CAI, palpitó la semifinal frente a Escorpión.
Boxing Club se consagró campeón de la Liga Sur Sub 14 de vóley y se prepara para un nuevo desafío en la Copa Argentina.
Oscar Parrilli y Carlos Castagneto estarán en Río Gallegos para brindar una charla sobre Cristina Kirchner por el Día de la Militancia Peronista.
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