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El Consejo Federal Pesquero (CFP) autorizó formalmente la apertura de una convocatoria pública para la presentación de proyectos pesqueros orientados a la explotación de calamar (Illex argentinus) mediante el uso exclusivo de buques poteros. Se trata de 18 permisos de pesca que saldrán a licitación.

El secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, confimó a La Opinión Austral que ya fueron votadas esas resoluciones en el CFP y la iniciativa contó con el apoyo de la provincia. “Es una resolución estratégica. Consideramos que de esta manera estamos defendiendo la soberanía pesquera de la Argentina ante la milla 201, fortaleciendo la presencia en el Atlántico Sur con más buques”, definió recientemente.

Señaló que históricamente el caladero nacional operaba con más de 104 buques poteros sin inconvenientes, mientras que hoy la flota cuenta con 84 unidades. De este modo, la incorporación de los 18 barcos mantiene el punto de equilibrio histórico del sector.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko.

Recurso biológico y mano de obra

Descartó que la medida aumente la presión sobre el calamar. “El calamar vive un año. Si no lo pescamos dentro de las 200 millas, se va afuera y lo capturan las flotas extranjeras en aguas internacionales. Es preferible que ese recurso lo utilicemos nosotros y se lo saquemos a los chinos o a los españoles”, argumentó.

Además, precisó que estos 18 permisos corresponden a buques de gran altura, capaces de operar fuera de la milla 201 si es necesario, funcionando además como una forma de patrullaje del territorio nacional.

El impacto socioeconómico directo estimado para la región es de 600 puestos de trabajo. “Genera un movimiento muy importante en los puertos y en las comunidades de Puerto Deseado y Caleta Olivia. Cuando entran los barcos, cambia por completo la dinámica y el movimiento económico local”, señaló.

Este año fue una temporada histórica del calamar: en Puerto Deseado un 80% más de descarga.

El aval científico

Klimenko rechazó los cuestionamientos de la provincia de Buenos Aires y defendió el sustento científico del proyecto. Recordó que se realizó un taller de la comisión de seguimiento del calamar en el Consejo Federal Pesquero.

“La gente del INIDEP y el empresariado completo expusieron que el recurso está robusto y que las condiciones están dadas para que entren hasta 20 buques más“, afirmó. “No solo estoy de acuerdo como secretario, sino porque le preguntamos a la máxima autoridad en biología marina, que es el INIDEP. Nos dijeron que se puede hacer, que no se va a agotar el recurso y que va a generar empleo“.

Luego apuntó contra la postura del consejero bonaerense, Carlos Liberman, argumentando que la discusión está estrictamente politizada. “Si Liberman no estuviese politizado y enfrentado al Gobierno Nacional, hubiese sido el primero en votar a favor. En ese taller del INIDEP, Buenos Aires ni siquiera estuvo presente. Están tocando de oído sobre algo en lo que no participaron”, fustigó.

Resolución oficial

El CFP dispuso la apertura de una convocatoria pública para la presentación de proyectos pesqueros destinados a la explotación de calamar argentino mediante buques poteros. La medida busca recomponer la capacidad de captura de la flota de bandera nacional y promover el procesamiento en tierra, bajo un enfoque de sustentabilidad del recurso.

La iniciativa surge a partir de un informe técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que evaluó el estado de la pesquería frente a la presión extractiva en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva, donde operan anualmente más de 300 buques extranjeros. El organismo concluyó que la flota potera nacional operativa se redujo históricamente de 150 a 84 unidades, por lo que un incremento moderado no representa un riesgo relevante para la conservación de los principales stocks.

Detalles y cupos de la convocatoria

Cupo máximo: se autorizará la incorporación de hasta 18 nuevas unidades operativas.

se autorizará la incorporación de hasta 18 nuevas unidades operativas. Límite por proponente: cada empresa o grupo empresario podrá nominar hasta dos (2) buques, seleccionándose inicialmente un buque por firma hasta agotar el cupo disponible.

Características de las unidades: Los buques propuestos deben ser de uso exclusivo para poteras, poseer una capacidad de bodega de hasta 1.300 metros cúbicos y registrar una antigüedad menor a 20 años.

Exclusión de capitales extranjeros: No podrán participar personas jurídicas o grupos empresarios que cuenten con participación o titularidad de acciones por parte de Estados extranjeros o sus agencias.

Requisitos operativos y procesamiento en tierra

Los proyectos presentados deberán encuadrar en los regímenes del artículo 26 (incisos 1 y 2) de la Ley N° 24.922. Entre las condiciones de admisibilidad se destacan:

Compromiso industrial: Las empresas deben ser propietarias de plantas de procesamiento en tierra con personal registrado, o bien haber suscrito un convenio con un establecimiento habilitado para la temporada 2027.

Porcentaje de reprocesamiento: Se exige un compromiso mínimo de reprocesamiento en tierra del veinte por ciento (20%) del total de las capturas. El incumplimiento de esta pauta en dos temporadas será causal de caducidad del permiso.

Incorporación a la matrícula: Los buques seleccionados deberán incorporarse a la matrícula nacional antes del 31 de diciembre de 2027, extendiéndose el plazo hasta fines de 2028 para las construcciones en astilleros locales.

Restricciones de transferencia: Los permisos otorgados no podrán ser transferidos, cedidos ni enajenados por un plazo perentorio de tres (3) años desde su emisión. MIRA TAMBIÉN El oro retrocedió 2,8% en mayo ante una menor incertidumbre geopolítica global El fiscal Chan avanza en la investigación de los mensajes temerarios en medio del conflicto policial

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera será la encargada de evaluar los requisitos y calificar las propuestas. En caso de paridad de puntaje entre los proyectos presentados, el Consejo Federal Pesquero priorizará a las firmas con menor cantidad de buques vigentes, menor antigüedad de la unidad, mayor compromiso de procesamiento y mayor porcentaje de tripulación argentina.