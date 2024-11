Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, pasadas las 12:30 del mediodía, luego de las protestas de los gremios fuera de la Cámara de Diputados, la sesión donde -entre otros temas- se iba a tratar la adhesión al polémico “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”, pasó a un cuarto intermedio.

Hasta las 18:00 los diputados no habían retornado a sus bancas. En ese contexto, el bloque Por Santa Cruz habría pedido una nueva reunión con los referentes de los sindicatos. Anteriormente, desde las organizaciones sindicales habían criticado la convocatoria aduciendo que buscaba limitar el debate público sobre el polémico proyecto.

El diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria), indicó a La Opinión Austral que se encontraban esperando una resolución de la presidencia de la Cámara de Diputados para saber si la sesión continúa o no.

“Nosotros pedimos que se adelante el tema, no quisieron tratarlo, y estamos esperando que se trate. No quieren avanzar porque no tienen las manos“, afirmó el legislador y dijo que habría 12 manos en contra y 11 a favor.

“Carloncho“ Godoy también confirmó que el pedido de la oposición es “enviar el proyecto al archivo“, aunque aclaró que, si el oficialismo llega a pedir enviarlo a comisiones, “quizás avancemos con eso, pero no pidieron nada“.

Luego, manifestó: “Comenzó el cuarto intermedio y no aparecieron más. Es una falta de respecto a la institución, los diputados y a la gente que estaba afuera“.

Por su parte, este medio pudo saber que en algún momento de la tarde lograron ingresar al recinto algunos sindicalistas que se encontraban fuera de la legislatura, aunque no se reportaron por el momento incidentes.