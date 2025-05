El paro de colectivos de corta y mediana distancia que había sido anunciado la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzó desde las 00 de este martes 6 de mayo. En las últimas horas, el gremio y las cámaras empresariales se reunieron con el Gobierno para desactivar la medida de fuerza a nivel nacional, pero no se logró un acuerdo.

En ese marco, este lunes por la noche, el secretario general de la UTA en Santa Cruz, Rubén Aguilera, confirmó a La Opinión Austral que los trabajadores afiliados en la capital santacruceña adhieren a la medida.

Sin embargo, tal como había anticipado La Opinión Austral en su tapa de este martes, City Bus, la empresa a cargo del transporte público en Río Gallegos, puso a disposición las unidades para garantizar la prestación del servicio en la ciudad. “Funciona con total normalidad”, aseguró el gerente de la empresa, Héctor Acuña.

En diálogo con La Opinión Austral, detalló que “todos los operarios están, hasta el momento, trabajando en el área de conducción, tráfico y administración”.

“Las realidades que atraviesan las distintas unidades operativas no son homogéneas. Si bien la UTA convocó a un paro de alcance nacional, los reclamos en el AMBA no son los mismos que se están discutiendo en el interior del país, donde las negociaciones continúan abiertas. En nuestro caso, sabíamos que existía la posibilidad de que se intentara bloquear el ingreso a la empresa, pero afortunadamente no ocurrió y la jornada transcurrió con normalidad”, comentó.

Acuña reiteró que, en Río Gallegos, “el servicio de transporte público funciona con total normalidad y alcanza a entre 10.000 y 12.000 usuarios diariamente”.

UTA acusó al Gobierno de querer ajustar con los sueldos

En un comunicado, el Gobierno definió como “extorsiva” la decisión tomada por la UTA. “El gremio UTA decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, cuestionaron desde la Secretaría de Transporte.

En tanto, el sector de los trabajadores pidió elevar el salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones, pero los empresarios no aceptaron y argumentaron que no se encuentran en condiciones de ofrecer mejoras en los ingresos si no se actualizan los ingresos para cubrir la estructura de costos.

Luego del vencimiento de la conciliación obligatoria, lo cual sucedió el pasado 30 de abril, la UTA había anunciado la medida de fuerza para este martes por no haber alcanzado un acuerdo con las cámaras del sector. Una decisión que fue repudiada desde el Gobierno.

En tanto, la reunión pasó a un cuarto intermedio para el día siguiente y después de un nuevo fracaso en las negociaciones, la UTA ratificó el paro para este martes. El Gobierno insistió una vez más para reunir a las partes este lunes, pero el sector empresario insistió en que sin actualizar sus ingresos no puede mejorar la oferta salarial. Esa decisión corresponde a la Secretaría de Transporte, que no formó parte de las paritarias.

“Es absurdo seguir escuchando propuestas que avasallan a nuestra dignidad y sin precedentes alguno. ¿A dónde pretenden ir? Ofrecer una reestructuración salarial de seis meses (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025) a pagar en tres meses para adelante, sin tan siquiera llegar al 1% mensual”, recalcó la UTA.