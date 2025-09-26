En medio de una creciente polémica por la designación de los dos nuevos vocales para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, este viernes por la mañana el presidente del máximo órgano judicial, Daniel Mariani, le tomó juramento a los dos nuevos jueces, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, en una ceremonia que tuvo la presencia de distintas autoridades provinciales y judiciales, entre ellas, el gobernador Claudio Vidal.

Sergio Acevedo, Daniel Mariani y José Antonio González Nora. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El acto de jura no quedó exenta de la controversia. Situación que viene arrastrándose desde hace ya semanas, luego del avance del Ejecutivo y el Oficialismo en la Legislatura provincial para ampliar de 5 a 9 los miembros del TSJ, y que ha derivado en la presentación de amparos judiciales.

Luego de la ceremonia, el propio Mariani en exclusiva con el móvil de La Opinión Austral, manifestó que “una resolución de Presidencia bastó” para poder realizar el acto de jura, ante la consulta de sí había sido necesaria una acordada entre los jueces del Tribunal para avanzar en ese sentido.

El rechazo de los vocales

Sin embargo, tras la ceremonia, los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz resolvieron no ratificar las resoluciones de Presidencia que habilitaron la jura de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del máximo tribunal provincial, designados recientemente por la Legislatura en el marco de la ampliación del cuerpo de cinco a nueve miembros.

La decisión fue adoptada mediante un documento firmado por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, quienes resolvieron “NO RATIFICAR” las resoluciones de Presidencia registradas al Tomo CLXV, Registros 78 y 79, ambas de fecha 26 de septiembre de 2025.

“No se puede otorgar eficacia jurídica a dichos actos sin lesionar el orden jurídico vigente y el sistema republicano de gobierno”, afirma la resolución del cuerpo.

