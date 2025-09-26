Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que se aprobara en la Legislatura -no sin polémica- la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), este viernes por la mañana ambos vocales prestaron juramento en el marco de la ampliación del máximo organo judicial provincial.

La ceremonia fue presidida por el presidente del TSJ, Daniel Mariani, en un acto del que también participó el gobernador Claudio Vidal, acompañado de parte de su gabinete, entre otras autoridades provinciales y judiciales.

La jura generó más repercusiones políticas e institucionales, en virtud de las medidas judiciales vigentes que se han presentado advirtiendo la inconstitucionalidad de la elección de los nuevos vocales.

Para referirse a la polémica que atraviesa a los tres poderes del Estado, el secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, habló con Radio LU12 AM680 y, fue contundente al remarcar que todo el proceso que se está llevando a cabo “tiene nulidad absoluta” y acusó al oficialismo de haber avanzado “desconociendo medidas judiciales vigentes”.

El funcionario municipal participó el día previo en una protesta frente a la Legislatura provincial, donde la oposición intentó frenar la sesión que terminó habilitando las designaciones. Según relató, la Cámara de Diputados actuó en abierta contradicción con dos resoluciones: una medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bersanelli y una orden de la jueza Marcela Quintana. “Fueron debidamente notificadas en tiempo y forma y aun así se decidió avanzar. Eso convierte a la sesión en un acto delictual”, enfatizó.

Para Chute, la jura realizada este viernes tampoco tiene validez: “Lo de hoy es nulo porque deriva de una sesión nula e irregular. No se respetó el reglamento interno y tampoco hubo despacho de comisión, que es el paso que garantiza la idoneidad de los candidatos. Por lo tanto, estamos ante un vicio de origen imposible de subsanar”.

“Me sorprende de Acevedo”

En ese sentido, en diálogo con “La Decana de la Patagonia”, se mostró sorprendido y cuestionó la participación del exgobernador y exdiputado nacional, Sergio Acevedo, en este proceso.

“Siempre sostuvo públicamente su respeto por la Constitución y la institucionalidad. Me sorprende que se haya prestado a este juego. González Nora no lo conozco, pero en el caso de Acevedo, me llama mucho la atención”, remarcó.

¿Desobediencia de diputados?

“Estamos hablando del órgano que imparte justicia a todos los santacruceños. Si se lo conforma desconociendo órdenes judiciales, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de imparcialidad e independencia?: ninguna”, advirtió Chute.

El funcionario fue más allá y señaló que la conducta de los diputados oficialistas -que sesionaron y aprobaron la designación de los vocales- podría configurar delitos penales. “Hablamos de desobediencia y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No es solamente una irregularidad administrativa, es un hecho que tiene consecuencias en el plano penal. Y lo grave es la naturalidad con la que el oficialismo avanza como si nada pasara”, afirmó el abogado.

El municipio evalúa una presentación judicial

Ante la consulta sobre los pasos a seguir, adelantó que habrá acciones judiciales. “La Asociación de Empleados Judiciales seguramente planteará la nulidad de la sesión y de la jura. Desde el municipio también evaluamos esa opción, porque todos los vecinos de Santa Cruz somos parte interesada. Un tribunal conformado ilegalmente afecta los derechos de todos”, sostuvo.

Chute también cuestionó la premura con la que se realizaron las designaciones. “Me pregunto cuál es la urgencia. ¿Por qué este apuro en ampliar el tribunal de esta manera, sin respetar procedimientos básicos? Da la impresión de que se quiere garantizar protección ante escándalos recientes que salpican al gobierno provincial”, deslizó.

El juez Marcelo Bersanlli dio a lugar al amparo del gremio de los Judiciales Provinciales y dictó una serie de medidas cautelares.

El secretario de Legal y Técnica insistió en que la disputa recién comienza y que los nuevos vocales “no están en funciones” hasta que la justicia se expida. “Esto va a quedar sujeto a lo que decidan los jueces cuando se presenten las acciones correspondientes. Estoy convencido de que, apenas se judicialice, la nulidad será declarada”, concluyó.

Mientras tanto, desde el oficialismo provincial defienden la legitimidad de la sesión y la jura. El gobernador Vidal participó de la ceremonia y remarcó que la incorporación de nuevos vocales forma parte de su proyecto de “justicia independiente”. Sin embargo, la oposición sostiene que el resultado es el contrario: un tribunal cuestionado desde su origen y con un manto de sospechas sobre su independencia.

En el último tramo de su entrevista con LU12, Chute volvió a remarcar que “más temprano que tarde, la justicia declarará la nulidad de todo el proceso”.

La respuesta a Fabián Leguizamón

En un posteo en redes sociales, el secretario municipal Gonzalo Chute también le respondió al vicegobernador Fabián Leguizamón, precisamente por una declaración formulada en su entrevista exclusiva con La Opinión Austral, donde se refirió a la función de la Comisión de Asuntos Constitucionales asegurando que “las ternas generalmente no tienen despacho. La ley establece que las personas que tienen la responsabilidad de elegir los jueces es el cuerpo, no una comisión. La comisión solo verifica que se cumpla con la reglamentación”.

Ante ese marco, Chute sostuvo: “Está mintiendo, SIEMPRE obtuvieron despacho: Acá adjunto los despachos favorables en las designaciones del Dr. Basanta y la Dra. Fernández. Pero peor aún, cuando designaron a la cuñada de Luxen en la Presidencia del Tribunal de Cuentas durante esta gestión (que también requirió acuerdo de la Cámara) también obtuvo despacho favorable de comisión previo a su tratamiento”.

“No se puede y no debe ser gratis mentir todo el tiempo”, remarcó en su escrito.

En el mismo sentido, también volvió a subrayar que “la sesión de Diputados de ayer fue nula de nulidad absoluta e insanable. No solo por realizarse en contra de dos órdenes judiciales, sino también porque vulneró el Reglamento de la Cámara de Diputados”.

“Los acuerdos requieren que haya despacho favorable de comisión, y si no hay despacho se requiere el voto de dos tercios de los diputados presentes para traer el asunto a tratamiento: Eso no ocurrió”.

