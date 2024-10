Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Estos son tiempos complicados, a nivel nacional y provincial, con cambios de paradigmas y los cambios hacen crujir las estructuras”, señaló quién fuera dos veces gobernador y hoy diputado provincial Daniel Peralta.

“Entiendo que el gobernador al pedir estas renuncias ha merituado que hay fallas en la gestión y la verdad es que estos no son tiempos para tener fallas en la gestión“, afirmó en declaraciones al programa radial Café y Noticias, por Radio Al Sur, a al hablar de lo que calificó podría ser una “mini crisis” de gabinete de Vidal.

“Uno puede tener errores, porque somos seres humanos, en el marco de las tensiones naturales que se dan al gobernar una provincia que está con problemas estructurales, algunos bastantes serios y complicado como el petrolero y el día a día de la gestión, en el tener que abrir las puertas del ministerio, de la secretaría o de ente y dar respuestas a la gente en un tiempo que esta tiene la mecha muy corta, porque tiene necesidades insatisfechas, lo que exige que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias”.

En ese marco Peralta interpretó que “se ve que el gobernador entendió que estas personas no lo estaban y les pidió la renuncia. Puede haber más o no, eso dependerá de la visión del Gobernador“.

Sobre el impacto que tiene este pedido, dijo que “uno lo puede tomar como una mini crisis, o una crisis de la gestión, o no”.

Y agregó: “Acá hay que entender que Claudio Vidal es gobernador en función de un frente electoral diverso. Eso tiene hacia adentros distintas visiones de la realidad y debe existir, seguramente, un debate interno para ver, primero, como se cubren esos lugares y supongo, supongo, que debe haber un análisis pormenorizado de cómo se sigue”, ya que, insistió, “esto puede ser sólo una mini crisis o en una reconversión de la gestión, lo que sí debe pasar es que el gobernador acelere los tiempos”.

Al respecto sostuvo que Vidal “le mete impulso a la función” que a cada uno “le puede gustar o no” pero lo que si debe pasar “que al final del día, los resultados deben ser buenos, porque no hay espacios para tanta discusión internas o las peleas hacia afuera sin sentido”.

Sobre el rol de la oposición dijo que “hay varias miradas” y él se ubicó en el rol de una que sea “responsable” y no “sanguinaria”.

Para Peralta es equivocado pensar que Vidal “está solo”, “yo creo es lo que se ve desde afuera, pero el gobernador no es un iniciado en esto, lo puede ser en la gestión pero no en la construcción política. Ahora debe gobernar y hacer aquello para que lo votaron”.

“Ahora debe mostrar de qué manera estas renuncias se transforman en un ajuste de la gestión y no en una crisis de gestión, al menos en las áreas que las pidió“, remarcó quién estuviera casi 9 años al frente de la Provincia.

Pero Daniel Peralta advirtió: “No es tan fácil armas equipos de trabajo, acá no sobran los recursos humanos, técnicos o políticos. Se ve en la estructura de este gobierno donde hay funcionarios que estuvieron en mi gobernación o en la de Alicia”.

Y ante algunos rumores sobre una posible incorporación al equipo de Vidal, Daniel Peralta admitió que hubo algunas consultas sobre el episodio en sí, pero aclaró: “Yo trato de ayudar, pero desde mi rol de opositor. Yo no soy parte del Gobierno, no puedo ser parte del Gobierno y no debo ser parte del Gobierno, uno trata de ayudar, en base a mi experiencia, para que no sea la que gente la que sufra”.