Recientemente se desarrolló en Caleta Olivia una reunión de la Mesa de Acción Política de la UCR Santa Cruz, en el marco del cronograma de trabajo establecido tras la última convención provincial.

Daniel Roquel, presidente del comité provincia, dijo por LU12 AM680 que fue el tercer encuentro provincial y que hacia adelante el partido se avocará a evaluar lo planteado por los afiliados.

“Se desarrollará una convención que es el órgano máximo del partido para definir el camino a seguir“, marcó.

La UCR define su futuro de cara a las elecciones de medio término de este año.

“Hay que ser claros, se renuevan tres diputados nacionales y se pueden dividir por tres frentes y que entre uno por cada espacio político. Aceptar ser segundo candidato de algún frente es prácticamente no entrar. Los afiliados plantean que tenemos una historia de ser amplios en la construcción de los frente electorales, esto lo podemos aceptar, pero no resignar el primer lugar“, valoró más adelante.

El escenario político cambió en la provincia: “Otra cosa era hace 30 años atrás cuando en Santa Cruz prevalecían dos fuerzas políticas, el que ganaba podía meter dos diputados y la fuerza restante uno. Hoy no hay un espacio que logre conseguir dos bancas”.

Ratificó que la UCR irá a una interna. “Tendrá que ser clara, sin mentir al afiliado diciéndole que estamos participando una interna para encabezar una lista o para poder ser segundo de un frente”.

Consenso

Sin embargo, las posturas están divididas: “Algunos dicen que tenemos que ir solos, otros con partidos como la Coalición Cívica que nos acompañó históricamente o el Socialismo santacruceño y en ese esquema ir a las internas. También están aquellos que te dicen que debemos sumar en Por Santa Cruz, porque están los intendentes y creen que es la posibilidad de potenciar ese frente”.

Más adelante, remarcó que el objetivo es “de llegar a una definición donde no suceda lo que pasó años atrás, el partido explotó a 10 días de una elección. Hubo un sector que se quedó, la verdad es que debilitamos mucho al partido”.

Agregó que pueden haber equivocaciones en las decisiones, pero lo que “no se puede permitir es tropezar dos veces con la misma piedra” y señaló la necesidad de “buscar puntos en común y ser respetuoso de lo que decida la convención y el que no quiera participar en lo que se decida en la convención podrán tomar sus propias definiciones”.

“Ojala que al final del camino no nos encuentre con el partido unido”, lanzó.

En esta línea, reflexionó que “en la figura de Eduardo Costa hubo una conducción verticalista en el partido que todos la acatamos. Hay que buscar consensos, puntos en común para poder avanzar. Y después que se entienda, cuando se habla de la unidad del partido es que vamos a ir a internas y habrá distintos candidatos. No significa que todos pensamos lo mismo“.

Insistió que la UCR deberá trabajar en la construcción de la unidad, “ganó determinado candidato, entonces todo el partido unido a trabajar para que ese candidato llegue. No más divisiones, ganó ese candidato y como no era lo que yo quería me quedo en mi casa”.

De la elección en la Ciudad de Buenos Aires dijo que “Argentina se dividió -por historia- entre dos fuerzas antagónicas. No diría el radicalismo y el peronismo, sino el peronismo y todo lo que se construyó frente al peronismo. El radicalismo ha perdido espacio a nivel nacional”.

Finalmente, destacó que aquellos espacios que “son más duros en el discurso y en el relato contra el peronismo/kirchnerismo son los que cosecharon mejores resultados electorales”.