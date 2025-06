Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cuenca Carbonífera de Santa Cruz continuó llevando adelante una serie de actividades conmemorativas a 21 años de la tragedia en Mina 5 que terminó trágicamente con la vida de 14 mineros, marcando un punto de inflexión en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Este sábado a las 11:00 se celebró la misa oficial en la capilla “Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya” para recordar la memoria de los héroes del carbón; participaron familiares, amigos, autoridades políticas, trabajadores, referentes de YCRT y la comunidad en general, que portaron imágenes de los fallecidos mientras cumplían su labor.

Fue llamativa la presencia de un gran número de niños y niñas que participaron de los homenajes oficiales. Desde ATE Río Turbio celebraron que los más pequeños formen parte de este día en la Cuenca Carbonífera para no perder la verdadera historia de aquellos pueblos mineros de Santa Cruz.

Entrega floral. Sobresaliente la participación de los más pequeños en el homenaje.

Provincia

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal recordó los 21 años de aquella tragedia que puso fin la vida de los 14 mineros, por el cual se llevaron delante los actos oficiales en Río Turbio y que cuenta con cobertura especial y exclusiva de La Opinión Austral.

“Tenemos el fiel compromiso de seguir trabajando para sostener esta actividad y los puestos de trabajo”, “si no hubiera sido por el Gobierno provincial, a mediados del año pasado el Gobierno Nacional hubiera cerrado la empresa”, dijo Vidal en declaraciones a La Opinión Austral.

Entre los presentes, al igual que en la vigilia, estuvo Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno de Santa Cruz, y dialogó con el Grupo La Opinión Austral, presente en el lugar realizando una cobertura especial.

“Estamos acompañando, y somos solidarios con el dolor de los familiares de cada uno de los mineros que dejaron su vida en el interior de mina. A pesar de que pasan los años, el sentimiento de ellos siempre es el mismo y no cesa”.

El cinco de enero del 2024, Vidal entregó una carpeta a Mieli con pedidos para YCRT.

Agregó que “a la Cuenca Carbonífera la conocen en muchas partes por estas cosas que sucedieron, de todos modos hay un gran espíritu de los vecinos en las dos comunidades (Río Turbio y 28 de Noviembre) de luchar siempre, poner su impronta y defender lo que es nuestro para recordar a quienes siguen presentes aún hoy. No hay que perder esa costumbre, si no olvidamos nuestras raíces”, dijo en clara alusión a los 14 mineros que fallecieron aquel fatídico 14 de junio de 2004.

Seguidamente, remarcó que “el Gobierno Provincial acompaña a YCRT, nuestro gobernador Claudio Vidal tomó la decisión y el compromiso de defender a YCRT y esto marca una diferencia en el horizonte de la empresa. A pesar de todas las contras que hay, se piensa que es algo posible. Está la esperanza de tener futuro y seguiremos trabajando para tenerlo“.

Río Turbio

Al igual que en la vigilia del viernes por la noche, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, estuvo presente acompañando a familiares y amigos de los trabajadores que dejaron su vida en aquel socavón.

“Siempre acompañamos a los familiares, una tragedia que marcó la memoria y la historia de nuestra Cuenca Carbonífera, no sólo de Río Turbio sino también de 28 de Noviembre“, dijo en primer lugar en sus declaraciones a La Opinión Austral el jefe comunal.

“Ya lo dijeron muchos familiares en la vigila última que vivimos, todo termina siendo cíclico. Vivimos momentos muy difíciles en YCRT y aún se sigue pidiendo justicia por aquellos 14 compañeros, pero por sobre todo la lucha permanente para que la empresa salga a flote”, señaló.

Enfocado en el contexto actual, el jefe comunal precisó que “otra vez vivimos una época de privatización con la conformación de una sociedad anónima que no sabemos qué destino nos va a deparar”. Aseguró que no está claro el destino productivo de la compañía y de la región, a lo que se agrega “una gran incertidumbre y mucho silencio. Esto preocupa mucho, por lo pronto seguiremos luchando por la memoria de aquellos 14 mineros”.

Darío Menna, Matías Delgado, Nicolás Brizuela, entrevistados por La Opinión Austral.

Ratificó que la intención es que la “empresa siga siendo estatal, se produzca carbón y se genere energía desde la Central 240 MW”.

Más adelante, observó que las comunidades se mantienen en estado permanente de alerta, “es todo cíclico y también hay que hacer referencia a la política, los años que hubo inversión y que tuvimos tranquilidad fue con gobiernos nacionales que tuvieron una mirada federal, que apostaron a todo el país y a nuestra mina de carbón y central térmica”, “hoy lamentablemente hay gobiernos que no tienen esa mirada federal y desprecian lo estatal como era nuestra YCRT es que terminan pasando estas cosas”.

Así, lamentó que dos comunidades enteras y más de 30 mil personas sufren esos “ataques del Gobierno Nacional netamente neoliberal y sin presencia en todo el territorio argentino”, “hoy estamos peleando ante una sociedad anónima, se habla de la conformación de un directorio y si van a estar los trabajadores o no, pero lo que no se dice es que sí se van a garantizar todos los puestos de trabajo. Esto es lo que más vale y la cuenca cuando tiene que luchar, lucha“.

Seguidamente aclaró que con el Gobierno Provincial “no hay mucha, ni buena comunicación. Tuve charlas con el gobernador pero no con los ministros. Hay una situación muy compleja en todos los municipios y necesitamos del acompañamiento de Provincia y hasta el momento no lo estamos teniendo desde lo económico. Hay otras áreas que tienen que trabajar de manera más fluida y comunicada. Eso no está sucediendo: Esperemos que esto cambie”, se esperanzó.

Familiares y amigos llegaron hasta el ingreso a mina donde ocurrió el accidente.

Acto seguido, no desconoció que para el Gobierno Provincial “son momentos muy difíciles, debe haber una convocatoria masiva a todos los intendentes, independientemente de los colores políticos, y marcar los objetivos de manera clara. No queremos obviamente que le vaya mal a Provincia porque nos irá mal a los municipios, pero es momento de unirnos y poner todas las cartas sobre la mesa para que ellos cuenten con el acompañamiento de todos”.

Sobre el presente de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Proscribieron a la dirigente más grande del peronismo y a la mejor presidenta que tuvimos después de Perón y Néstor Kirchner. Viajaré el miércoles a acompañarla en esa movilización masiva y tenemos que defender los derechos que nos dejó Cristina y el peronismo en su conjunto”.

Criticó que “se metió un nuevo partido, el partido judicial, a definir el destino de los argentinos. No la dejaron que se someta al voto popular y la proscribieron. En un año y medio están avasallando todos los derechos y hay que salir a defenderlos”.

Mineros

Matías Delgado, delegado de ATE Río Turbio, fue otro de los actores que estuvo presente en esta jornada de importancia para los mineros del carbón de Santa Cruz a 21 años del trágico suceso que puso fin a la vida de 14 trabajadores de YCRT.

“Al igual que los años anteriores, estamos presentes como cada 14 de junio desde aquel fatídico 2004. Me tocó vivirlo como hijo de la Cuenca Carbonífera y hoy acompañando a las familias. El mensaje es que tenemos que estar todos unidos”, dijo en sus declaraciones a La Opinión Austral.

Así, valoró la pelea permanente de los mineros para sostener su fuente de trabajo desde que asumió el gobierno conducido por La Libertad Avanza y llevó de presidente a Javier Milei. “Nos encontramos con mucha desinversión y eso se nota cada vez más. La principal pelea hoy es por la defensa del yacimiento y los puestos de trabajo, para que cada familia tenga su trabajo”.

Repitió a La Opinión Austral que los trabajadores poseen diálogo permanente con el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal y el interventor de YCRT Pablo Gordillo. Sin embargo, el escenario es totalmente inverso con Nación: “Los cuatro sindicatos seguimos a la espera que nos convoquen a discutir o avanzar con la Agencia de Transformación Pública para debatir la empresa que se viene”.

Celebró la presencia de muchos niños de la Cuenca en el acto por la memoria de los 14 héroes del Carbón. “Este año se notó mucho más la participación de los niños, también hay muchos colegios y jóvenes que recorren los puestos de trabajo de la empresa. La verdad que es importante que se genere un sentido de pertenencia, pero no sólo para Río Turbio y 28 de Noviembre, sino para toda la provincia. Hay que darle valor, aquí podemos generar energía para toda la provincia y hay que destacarlo”.

Misa

Por su parte, el párroco encargado de celebrar la misa principal del homenaje hizo mención a la serie el Eternauta durante la misa. “Es como aquella serie que aparece en una reconocida plataforma y que hoy reafirma aquello de que nadie se salva solo, esto ya había aparecido en los primeros siglos de la Iglesia. La salvación de Cristo es para todos, la sangre derramada por Jesús en la cruz es para todos. Así fue que durante siglos la salvación fue para todos, no es individual”.

El párroco brindó la misa con los cascos que simbolizaron a los mineros fallecidos.

Así, pidió seguir trabajando para “recibir la gracia y la salvación que nos da para todos, pero lo hacemos con el otro y no sólo individualmente. Hoy está el criterio de muchos que apuestan por el individualismo y vemos muchas realidad bajo este axioma que muchos elijen vivir”.

El día estuvo frío como cada 14 de junio que el pueblo se congrega en el monumento a los mineros en vigilia y a lo largo de la jornada para que aquella trágica historia no quede en el olvido y sirva de lucha para garantizar un futuro promisorio para los mineros, sus familias y comunidades.