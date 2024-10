Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nahir Castillo, vocal por los Padres ante el Consejo Provincial de Educación, tuvo que recurrir a un pedido de acceso a la información pública y realizar esta presentación debido a la forma en la que se toman las determinaciones por parte de la Presidencia del CPE, sin debate, diálogo ni intervención alguna de los restantes miembros del organismo y con una total falta de información para los padres.

“El CPE no está funcionando como un consejo; no se realizan reuniones ni sesiones, no se debaten las medidas a tomar ni se toman determinaciones escuchando a todas las partes. Hay una actitud totalitaria por parte de la Presidencia del CPE”, enfatizó Castillo en referencia a la funcionaria Iris Rasgido.

La representante de los padres reveló que Personal no autorizado y vinculado a un gremio fue encontrado por los padres del Jardín realizando tareas de mantenimiento sin supervisiones, controles ni la debida documentación y sin avisos a la comunidad educativa y los padres de la entidad. Los trabajadores en cuestión pertenecen al Sindicato Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables (SIPGER), un grupo completamente ajeno al personal del CPE, lo que ha generado preocupación, e incertidumbre en la comunidad educativa.

“Es muy grave lo que está pasando. No hay controles ni información sobre quienes entran a los establecimientos, ni cuales son las tareas o planes de mantenimiento”, destacó la vocal.

Cabe recordar que Nahir Castillo en reiteradas oportunidades reclamó a las autoridades provinciales un plan de obras y mantenimiento de las escuelas, para tener información sobre los trabajos que se tiene previsto realizar, pero nada de eso fue informado: “Hay un manejo discrecional en el Consejo de Educación que no permite a los vocales electos participar ni representar a la comunidad como marcan las normas”, destacó.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

La vocal en el Consejo de Educación remitió una copia de la solicitud a los presidentes de los bloques parlamentarios de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, en busca de apoyo para esclarecer la situación.

“Remitimos copia a los legisladores provinciales para que tomen las decisiones que son de su competencia vinculadas a la educación. Los diputados no pueden permanecer ajenos a esta situación y a lo que está pasando en las escuelas”, destacó la vocal.

Finalmente, Nahir Castillo subrayó que el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión educativa son fundamentales para garantizar la seguridad de los estudiantes y la correcta administración de las instituciones educativas en la provincia.