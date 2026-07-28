Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de más de un mes y medio de conflicto, la Policía de Santa Cruz comenzó una nueva etapa. Con el regreso del personal activo a sus puestos de trabajo, la conducción de la fuerza inició un proceso de reorganización institucional mientras un grupo de policías retirados mantiene el acampe frente a la Jefatura de Policía.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el jefe de la fuerza provincial, comisario general Diego Agüero, reconoció que fueron semanas de incertidumbre y sostuvo que el objetivo ahora es reconstruir la convivencia interna.

“Fue una etapa que terminó después de casi 50 días. Fue un proceso bastante largo, con mucha incertidumbre, no sabiendo qué podía pasar”, expresó.

Respecto de los policías retirados que continúan manifestándose frente a la Jefatura, Agüero aseguró que mantiene contacto con varios de ellos y manifestó su deseo de que la situación encuentre una pronta solución.

“Generalmente a la mayoría los conozco. Por ahí me acerco y puedo charlar un poco con ellos. En lo particular no me gusta la situación que están viviendo. Me gustaría que puedan estar en su casa, tranquilos, disfrutando de su familia y del retiro como corresponde”, afirmó.

Y agregó: “Me gustaría que estas situaciones se solucionen pronto, de la mejor forma posible y dialogando. Creo que esa es la forma en que se solucionan todos los problemas”.

La denuncia penal

En otro tramo de la entrevista fue consultado por la denuncia penal presentada contra efectivos de El Calafate y El Chaltén que continuaron con las medidas de fuerza.

Agüero explicó que la decisión se tomó luego de que el personal desoyera las órdenes impartidas por la conducción policial y las intimaciones provenientes de la Justicia.

“Nosotros dimos dos órdenes, una interna y otra pública, de que los efectivos debían volver a su normal desempeño laboral por el bien de la sociedad. Se hizo caso omiso a esas dos órdenes“, indicó.

Entre otras conductas, en la denuncia presentada ante la Justicia se afirma que los efectivos no acudían a requerimientos, patrullajes y no desempeñaban las funciones asignadas en las guardias, pese a las órdenes impartidas para retomar las tareas. La presentación fundamenta esos deberes en la Ley Provincial N.º 746, la Ley de Seguridad Pública N.º 3.523

Según precisó, durante esos días también recibieron numerosos oficios judiciales exigiendo garantizar el funcionamiento normal de la institución.

Acampe de policías de la Comisaría Segunda de El Calafate. FOTO: AHORA CALAFATE

“Recibimos gran cantidad de oficios provenientes de la Justicia provincial donde nos exigían cumplir con las funciones que nos obligan las leyes y nuestra reglamentación”, explicó.

Ante ese escenario, sostuvo que no tenía otra alternativa.

“Al no tener posibilidad de cumplir con esas órdenes de manera eficiente y eficaz, me veo obligado a cuidar al personal que sí está trabajando de manera normal y, por lo tanto, tuve que hacer una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia fue presentada el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción de El Calafate, a cargo de Carlos Alberto Albarracín.

Carlos Alberto Albarracín, juez de Instrucción en lo Penal y de Minoridad de El Calafate.

“No es un proceso de un día para otro”

El jefe policial admitió que el conflicto dejó diferencias entre los propios efectivos y que reconstruir los vínculos demandará tiempo.

“Es un proceso que va a llevar su tiempo. Los que pasamos un par de veces por este tipo de situaciones sabemos que no es de un día para otro”, sostuvo en declaraciones a “La Decana de la Patagonia”.

En ese sentido, insistió en que el diálogo será la herramienta principal para recomponer la convivencia interna.

“Siempre va a haber diferencias entre los efectivos que tenían una postura y los que tenían otra. Lo voy a seguir manteniendo: esto se soluciona dialogando. Debemos respetar al que tiene una postura diferente a la nuestra y, siempre que sea en el marco del respeto, creo que podemos llegar a una solución”.

También recordó que hubo efectivos que eligieron no adherirse a las protestas porque entendían que la reglamentación policial no habilita ese tipo de manifestaciones.

“Está la gente que decidió autoconvocarse con el objetivo de un aumento salarial y está la otra que entendía que esa forma estaba mal porque nuestra reglamentación dice que no podemos marchar ni manifestarnos. Después cada uno se atiene a las consecuencias de las decisiones que toma”.

Reorganización de la fuerza

Consultado sobre cómo continúa el trabajo institucional, Agüero explicó que actualmente la prioridad pasa por evaluar las consecuencias que dejó el conflicto antes de avanzar en reuniones con el personal.

“Estamos en una etapa de reorganización, de evaluar las consecuencias de toda esta situación. Una vez que terminemos empezaremos a juntarnos y a charlar con la gente para conocer su opinión”.

Asimismo, confirmó que toda la fuerza volvió a prestar servicio normalmente.

“Todo el personal activo se encuentra trabajando en sus dependencias. Ahora estamos analizando cómo hacemos una reorganización porque vimos algunas cosas que eran posibles de mejorar”.

“Nunca pensé en renunciar”

Durante la entrevista, Agüero también respondió si en algún momento evaluó dejar su cargo en medio del conflicto. “Nunca pensé en dar un paso al costado”, aseguró con contundencia.

Explicó que el reclamo tenía un origen estrictamente salarial y que esa decisión no dependía de la Jefatura de Policía.

“Yo no soy quien tiene la plata para darle un aumento de sueldo a los efectivos. Siempre hablamos de la necesidad que estaba viviendo el personal policial con el ministro de Seguridad (NdR: Pedro Prodromos) y con el ministro de Economía (Ezequiel Verbes), pero también entendíamos la situación económica de la provincia y del país”.

Además, afirmó que siempre contó con respaldo institucional.

“Sentí el acompañamiento del ministro y de mis compañeros. Siempre trabajamos para el bienestar de todos”.

Pedido de disculpas

Sobre el final de la entrevista, el jefe policial dedicó un mensaje tanto a la comunidad como al personal de la fuerza.

“Primero, a la sociedad decirle que nos disculpe un poco por esta situación que les tocó vivir desde afuera. Sabemos de las incomodidades que hubo y de las demoras que pudieron existir en algunas situaciones críticas. Siempre tratamos de atender a todos”.

También aseguró que la conducción continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de los efectivos.

Marcha de policías autoconvocados en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Queremos que el personal pueda cumplir su trabajo de la mejor manera posible, con los uniformes, el equipamiento y todas las herramientas que necesita. Siempre tratamos de hacer lo mejor para ellos, entendiendo que la situación económica hace que muchas cosas tengan su demora”.

Finalmente, confirmó que el incremento salarial otorgado por decreto será liquidado con los próximos haberes.

“Con este sueldo ya viene el aumento que se planteó desde la negociación de la mesa salarial“, concluyó.

Detalles del Aumento Salarial

Sueldo inicial: Pasa de $1.182.351 a $1.746.634 netos para un agente sin antigüedad.

Nuevos adicionales: Creación del adicional remunerativo “Compensador” y el no remunerativo “Cumplimiento Efectivo del Servicio”.

Impacto por jerarquías: Incrementos del 56,6% para agentes, 52,9% para cabos, de 33% a 37% en rangos medios y de 20% a 27% en máximas jerarquías.

Inversión: Representa una erogación superior a los $3.500 millones mensuales para la provincia.

Cómo son las sumas

Jerarquía Antes Julio 2026 Incremento Agente $ 1.115.187 $ 1.746.634 + $ 631.447 Cabo $ 1.182.351 $ 1.807.410 + $ 625.059 Cabo Primero $ 1.494.054 $ 2.000.428 + $ 506.374 Sargento $ 1.724.143 $ 2.253.525 + $ 529.382 Sargento Primero $ 1.979.015 $ 2.533.885 + $ 554.870 Suboficial Escribiente $ 2.219.322 $ 2.798.222 + $ 578.900 Suboficial Auxiliar $ 2.411.573 $ 3.009.699 + $ 598.126 Suboficial Mayor $ 2.631.283 $ 3.251.379 + $ 620.096 Oficial Ayudante $ 1.332.674 $ 1.822.910 + $ 490.236 Oficial Subinspector $ 1.512.526 $ 2.020.746 + $ 508.220 Oficial Inspector $ 1.725.318 $ 2.254.818 + $ 529.500 Oficial Principal $ 1.952.894 $ 2.505.152 + $ 552.258