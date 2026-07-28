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Del 2 al 9 de agosto, el Lago Argentino volverá a convertirse en el escenario de una de las competencias deportivas más extremas del planeta. Casi 300 nadadores provenientes de 16 países competirán frente al glaciar Perito Moreno en la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías, un evento internacional que posiciona a Santa Cruz como referencia mundial de esta disciplina.

El evento está bajo la regulación de la International Winter Swimming Association (IWSA) y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz.

La Copa Mundial de Natación en Aguas Frías fue presentada oficialmente durante el fin de semana en el stand de Santa Cruz en la Exposición Rural de Palermo, evento que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral. El lanzamiento contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y representantes diplomáticos de distintos países, quienes acompañaron la presentación de un certamen que sigue consolidándose dentro del calendario internacional.

En la ceremonia -acompañado por la ministra de la Producción, Nadia Ricci, entre otros funcionarios- Vidal agradeció el acompañamiento de las autoridades nacionales, del sector privado y de los organizadores del certamen, en especial del nadador Matías Ola, impulsor de la iniciativa. “Tener a deportistas como Matías Ola, que lleva una actividad reconocida internacionalmente a Santa Cruz, es apostar al turismo. Ese es el camino”, dijo.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 26 de julio de 2026

Desde El Calafate, donde coordina los últimos detalles de la organización, el presidente de la Asociación Civil Nadando Argentina, Matías Ola, destacó la importancia que alcanzó el evento.

Matías Ola, fundador de la ONG Nadando Argentina. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

“Estamos organizando los últimos detalles y muy contentos. El lanzamiento fue algo muy lindo porque pudimos reunir a autoridades y diplomáticos que le dieron el marco de importancia internacional que tiene este evento para la provincia de Santa Cruz”, señaló en diálogo con Radio LU12 AM680.

Ola explicó que Argentina se convirtió en el primer país fuera de Europa en organizar una fecha oficial de la World Cup de natación en aguas frías, una disciplina que se desarrolla únicamente durante el invierno y exige condiciones climáticas muy específicas.

“Este evento se realiza en ocho países del mundo. Nosotros lo hacemos en agosto porque las temperaturas del agua deben estar por debajo de los cinco grados. Elegimos el Lago Argentino porque reúne esas condiciones y porque el escenario del Parque Nacional Los Glaciares nos permite mostrar al mundo y atraer la mirada del mundo hacia Argentina y Santa Cruz, con uno los paisajes más extraordinarios del país”, sostuvo.

El organizador remarcó además el respaldo institucional recibido desde el inicio del proyecto y valoró especialmente el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales para desarrollar una competencia sustentable.

“Fue muy importante la visión que tuvieron todas las instituciones. Tener autorización para realizar un evento internacional dentro del Parque Nacional habla de un trabajo conjunto que busca promover el deporte sin dejar de cuidar el medioambiente”, expresó en declaraciones a “La Mañana de LU12”

La competencia reunirá a casi 300 nadadores de 16 países, distribuidos en 14 categorías que abarcan desde menores de 14 años hasta competidores mayores de 70.

“Es un deporte muy amateur todavía en muchos lugares del mundo, aunque en algunas categorías tiene un nivel muy competitivo. Vamos a recibir exnadadores olímpicos y deportistas con muchísima experiencia en este tipo de temperaturas“, explicó.

Para el desarrollo de las pruebas se instalará una pileta flotante de 25 metros frente al glaciar Perito Moreno.

“Se monta una plataforma flotante que cumple con las medidas oficiales de una pileta semiolímpica. Eso permite que los nadadores compitan en un entorno seguro y facilita todo el trabajo operativo de la organización”, indicó.

Matías Ola y la ministra Nadia Ricci, en el Lago Argentino, en la llegada de la piscina flotante para el evento, a principios de julio.

Según explicó Ola, el gran diferencial de la competencia santacruceña no pasa solamente por la temperatura del agua sino por el entorno natural donde se desarrolla.

“Para mí es la única Copa del Mundo que se realiza dentro de un Parque Nacional. Además, todos los competidores tienen que viajar cerca de una hora y media desde El Calafate hasta la zona del glaciar. Todo eso hace que la experiencia sea completamente distinta”, afirmó.

Aunque el desprendimiento del glaciar puede generar movimiento en las aguas del Lago Argentino, aseguró que la seguridad está garantizada.

“Cuando hay un rompimiento importante se sienten las olas, pero la zona donde estará instalada la competencia está completamente alejada de cualquier riesgo. Además, los nadadores estarán dentro de un perímetro cerrado especialmente preparado para el evento“, explicó.

Uno de los aspectos más llamativos de la competencia es que el reglamento internacional prohíbe el uso de trajes de neopreno.

“No es una cuestión de gustos. El reglamento establece que estas competencias deben realizarse sin neopreno. Los participantes llegan preparados y entrenados específicamente para soportar este tipo de temperaturas”, detalló.

Las aguas del Lago Argentino, donde se desarrollarán las pruebas, rondan actualmente los dos grados.

“Estamos hablando de un agua que está apenas dos grados por encima del punto de congelación. Por la cantidad de minerales que tiene el lago, nunca llega a congelarse en esa zona”, explicó.

Como parte del operativo de seguridad, el evento contará con la participación de Prefectura Naval Argentina, ambulancias y un equipo conformado por ocho cardiólogos que realizarán controles médicos permanentes y desarrollarán un estudio científico sobre la respuesta del organismo humano al agua extrema.

“Todos los nadadores deberán cumplir con una evaluación médica antes de competir. Tenemos un equipo preparado especialmente para acompañarlos durante todo el campeonato”, afirmó.

Otro de los atractivos será la presentación oficial de “Andy“, la mascota del campeonato.

Se trata de una representación del insecto Andiperla willinki, una especie que habita exclusivamente sobre los glaciares patagónicos.

“Es el único ser vivo que vive directamente sobre el glaciar. Tiene un líquido anticongelante que le permite sobrevivir. Quisimos transformarlo en la mascota del evento para que también ayude a difundir el valor científico y ambiental de nuestros glaciares”, explicó Ola.

El campeonato tendrá su inauguración oficial el martes 4 de agosto dentro del Parque Nacional Los Glaciares y culminará el domingo 9 con una actividad abierta al público: el primer chapuzón masivo en las aguas del Lago Argentino.

“Es una actividad gratuita. Todos los que se inscriban recibirán una remera y podrán participar de esta experiencia única para cerrar una semana histórica para Santa Cruz“, adelantó el organizador.

Con competidores de cuatro continentes, un escenario natural incomparable y una disciplina que exige llevar el cuerpo al límite, Santa Cruz se ubicará durante una semana en el centro del deporte internacional.

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