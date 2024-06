Esta semana se conoció que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz resolvió suspender en sus funciones al juez Diego Lerena hasta tanto se resuelva el fondo de la denuncia en su contra, llevada adelante por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en torno a la supuesta liberación ilegal de un empresario que fue condenado.

Se trata de la causa de Oscar Núñez, un hombre que había sido sentenciado por la mega causa de abigeato que se remite al año 2014 en las afueras de Río Gallegos y que, Lerena, como subrogante en el Juzgado de Recursos, le había otorgado la libertad a fines de diciembre del 2023.

Ante esto, el Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por Fernando Basanta, Reneé Fernández y Hugo Amadeo Figueroa, resolvió suspender de sus funciones a Diego Lerena como magistrado a cargo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Diego Lerena salió a defender su honor en una entrevista con el periodista Ángel Vargas en LU12 AM680, donde –además- cuestionó con dureza al Tribunal Superior de Justicia, al tiempo que dijo que el tema por el que lo suspendieron aún está en proceso de resolución.

LU12 AM680: ¿Cómo ha tomado esta determinación?

D. Lerena: Hay un proceso judicial pendiente de solución que está instalado en un amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia ante tamaños atropellos y tamañas ilegalidades, gravísimas por parte de la cúpula del Tribunal; entendemos que tendrá resolución en estos días. Es tremendo tener que salir a defender el honor que muchos quizás estos conceptos no los entienden. Estas campañas mal intencionadas y dirigidas a deshonrar a personas que intentamos llevar adelante con integridad la función en la magistratura y de cara a la sociedad, y con estos ataques y estas persecuciones que estoy enumerando, sino que hoy forman parte del discurso del Gobierno provincial se viene haciendo referencia en relación al corrupto funcionamiento del Poder Judicial en la provincia de Santa Cruz.

LU12 AM680: ¿De qué se lo acusa?

D. Lerena: No puedo extenderme demasiado porque hay un proceso pendiente de resolución ante el Juzgado del Dr. (Francisco) Marinkovic, como ya dije, ante semejantes tropelías. Es una denuncia administrativa en el ámbito de un proceso donde actué conforme a la ley y todo en orden. Esto devino en anómalas e ilegales resoluciones por parte del máximo Tribunal Superior que derivaron en una denuncia administrativa y en una violación flagrante a todo proceso. Eso está pendiente de resolución y se verifica todo este accionar las irregularidades, el corrupto funcionamiento interno de las instituciones y que hace al descrédito social que hoy por hoy, la sociedad de Santa Cruz tiene respecto a la justicia. Insisto, es por una cuestión de honor que salgo a hablar porque yo cuando el 14 de noviembre del 2014 y el 20 de noviembre del 2018 asumí en ambos cargos de magistratura como juez de primera instancia de la Familia y como juez de la Cámara Civil, cuando hice mi juramento, lo hice por mi honor, y yo no puedo permitir ni quedarme impávido ante semejantes ataques y atropellos mal intencionados que hacen a mi nombre y a mi función. En 25 años de abogado, con doctorado en Europa desde el 2009, presidente de una Academia de Derecho, intentando elevar la mirada en esta sociedad, que se me esté machando de esta manera en mi honor y buen nombre, la verdad que realmente de quiénes son los que te están acusando en esta actitud deshonesta y deshonrosa y de pretender llevarte al mismo terreno. Hay un proceso judicial pendiente, se confía en que se vuelva al estado anterior y que de una buena vez por todas estos corruptos funcionamientos cesen por el bien de la provincia.

LU12 AM680: ¿La política está mezclada en esta situación?

D. Lerena: La semana que viene, teniendo más precisiones y las resoluciones específicas del caso, podré ampliar. Lo único que digo es que esto viene en línea con todos los señalamientos que no solamente desde el gobierno actual sino desde toda la sociedad se viene realizando al corrupto funcionamiento interno del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Designaciones anómalas, designaciones por fuera de la ley, designación de personas que no tienen condición para ejercer los cargos, mal funcionamiento de la justicia, estas son todas críticas que a lo largo de todos estos años hemos puesto sobre el tapete para discutir nuevas legislaciones, nuevos códigos. La Academia de Derecho el año pasado fue perseguida y tuvimos que cerrar nuestras puertas porque la política se pretendía mezclar en temas propios de lo académico, perdiendo las miradas que enriquecen a la provincia y que dan solución a lo justiciable. Cómo puede ser que todos los abarrotados juzgados de familia, los abarrotados juzgados civiles con causas que hace 15 o 20 años no tienen solución, y que se esté hablando y se esté persiguiendo a magistrados y letrados que no comulgan con quienes están hoy por hoy ejerciendo determinadas funciones. Por mi buen nombre y honor no puede dar todo lo mismo y que se difundan por la prensa semejantes barbaridades y tropelías.

Entre otras consideraciones, Diego Lerena indicó que, si todas estas cosas le ocurren a un magistrado, es lógico el reclamo de la ciudadanía por la tardanza y la injusticia en muchos casos. “Me he visto obligado a iniciar un proceso de amparo para que no me lleven puesto; imagínese la gente que, si para un juez de una Cámara se ha procedido de este modo, con una velocidad inusitada, sin quedar firmes los actos judiciales, me pongo a pensar en el hombre de a pie cuáles son sus garantías, la vigencia de la ley y, sobre todo, con un cinismo extremo, después están pidiendo explicaciones al gobernador y una audiencia, cuando los mismos que están hoy por hoy invocando la letra de la Constitución, son los que la borran con el codo“, afirmó.