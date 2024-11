Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, el jefe de Gabinete del Municipio de Río Gallegos, Diego Robles, acompañado por gran parte de los funcionarios de primera línea del intendente Pablo Grasso, salió a sentar posición respecto a la reducción de la coparticipación que hizo la provincia para con la capital provincial, en base a los datos del último censo de 2022.

En conferencia de prensa, Robles manifestó que se estima una reducción del 3% en los ingresos. La Municipalidad avanza en la creación de un proyecto relacionado con la coparticipación que será presentado en la Legislatura provincial. Y hasta adelantó que no se descarta una presentación ante la Justicia. Se adelantó que, aún bajo este panorama, el Municipio convocará a paritarias al SOEM este miércoles.

“La medida tomada por la Provincia perjudica a Río Gallegos, basándose en una cifra de habitantes que sabemos que no es real“, afirmó Robles inicialmente y luego aclaró que “el censo indica 115.000 habitantes, pero todos sabemos que ese número está lejos de la realidad. El propio INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha reconocido una cifra más alta en sus estadísticas recientes de pobreza, situando la población en 127.719“, señaló. Además, destacó que el gobernador mencionó recientemente en una entrevista que la provincia tiene 377.000 habitantes, mientras que los criterios de coparticipación utilizados por su gobierno fijan un número considerablemente menor.

Robles instó a que el Gobierno provincial revise sus criterios y tome decisiones en base a datos precisos, sin recurrir a una “base falsa“. Señaló que los criterios de distribución actuales, establecidos en una ley de 1982, ya no reflejan las realidades ni las necesidades actuales de los municipios de Santa Cruz. Además, enfatizó la paradoja que enfrenta Río Gallegos: “Aunque tomemos los datos del censo actual, Río Gallegos representa el 34,75% de la población de la provincia, pero recibirá sólo el 28,89% de la coparticipación“, cuestionó.

El jefe de Gabinete municipal destacó asimismo que esta situación es perjudicial no sólo para la administración, sino también para los vecinos, especialmente en aspectos como la infraestructura. Robles denunció que la distribución de fondos es discrecional, favoreciendo a otros municipios en detrimento de la capital provincial, lo cual impacta directamente en el bienestar de los habitantes de Río Gallegos. “Queremos una provincia mejor y para eso necesitamos municipios autónomos, autosustentables, que puedan afrontar sus compromisos“, subrayó Robles. Asimismo, reafirmó la disposición de Río Gallegos para trabajar en conjunto con la provincia para lograr un cambio en la distribución de los recursos.

El intendente Pablo Grasso ya se había referido al tema, días atrás.

En otro pasaje de la conferencia, Diego Robles mencionó que el gobernador ha señalado en notas periodísticas que “cuando enumera lo que la Nación debe a la provincia, dice el transporte nos debe 300 millones. Bueno, esos millones que dice el gobernador, en gran parte o la mayoría, eran subsidios al transporte que venían a la empresa CityBus y a la Municipalidad de Río Gallegos con el esquema anterior. Esos 300 millones no los perdió la provincia, los perdió Río Gallegos y no perdió 300, perdió 600, porque la provincia tenía que poner, o ponía, lo mismo que ponía la Nación, y la Provincia, en vez de cubrir esos 300 que dejó de recibir Río Gallegos, le sacó los 600. Entonces, si nosotros pensáramos igual, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sacar el subsidio al transporte público y que los vecinos o paguen 2.000 pesos del boleto o que la empresa se vaya?”, cuestionó y seguidamente aclaró que “nosotros no pensamos así“.

La conferencia de prensa se realizó en la sede del municipio local. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego hizo hincapié en que a pesar de todas estas restricciones y con todos estos condicionantes financieros, “nosotros igual vamos a seguir tratando de avanzar en la recomposición del salario del empleado municipal, vamos a seguir tratando de que la paritaria de los municipales de Río Gallegos siga ganándole a la inflación, como viene siendo de hace unos años esta parte, y es por eso que el día miércoles vamos a retomar las negociaciones paritarias con el SOEM. Seguramente mañana lo vamos a notificar y vamos a seguir tratando de demostrar con hechos y con gestión lo que decimos verbalmente. Y vamos a tratar de tener la mejor negociación posible, responsable, y poder cerrar el año de la mejor forma“, adelantó.

Entre tanto, al ser consultado sobre si cabe la posibilidad de que la Municipalidad vaya a la Justicia en respuesta a esta medida provincial, Robles dijo: “Nosotros estamos evaluando no solamente desde la Secretaría Legal y Técnica, sino a través de un bufet de abogados especializados en este tipo de cuestiones, acerca de la factibilidad o no, en base a lo que te decía, y que es público y notorio que se van a redistribuir los recursos sabiendo que se está perjudicando a la ciudad, porque es parte de una base que se sabe que es falsa y no se hace nada para tratar de que esa distribución tenga un correlato con la realidad, ver de qué forma se puede avanzar”.