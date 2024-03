Este jueves se realiza la cumbre de gobernadores en Puerto Madryn (Chubut), que viene precedida por la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo, encuentro en el que el mandatario nacional pretende que los gobernadores de todo el país se comprometan a aprobar el paquete de leyes enviadas en su momento al Congreso, a cambio de un “alivio fiscal“. En ese contexto, hoy en el hotel Rayentray de la localidad balnearia, el cónclave estará encabezado por el anfitrión, Ignacio Torres, acompañado del intendente Gustavo Sastre. Con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

No al DNU

Este miércoles, el senador Carlos Linares (Unión por la Patria), y presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares fue entrevistado por La Opinión Austral unas horas antes del encuentro que se llevará adelante en Puerto Madryn este jueves. Al respecto, reconoció estar muy contento con la unión que viene teniendo la Patagonia en este último tiempo. “Es importante, fundamental, para mí es un sueño” y agregó: “he viajado muchas veces al norte argentino y estaba muy orgulloso con lo que habían hecho ellos, la unión de diez provincias en ciertos temas fundamentales y creo que nosotros en la Patagonia somos 6 provincias que tienen muchísimo en común“.

En ese sentido, el legislador expresó que la región tiene mucho para dar, pero “tiene que haber un compromiso de todos, no solamente en lo político, energético, industrial, en un montón de factores en los que tenemos que trabajar juntos, pero tenemos que tener un compromiso sobre qué posición vamos a tomar con el gobierno nacional”. Asimismo, Linares indicó que esa es “la madre de todas las batallas“. Sobre esto último, especificó que los senadores de Unión por la Patria al que pertenece, del primer planteo que van a hacer como punto primero es la derogación del DNU. “Sin esa derogación, todo lo que hagamos y debatamos, cae en saco roto“, dijo.

Incluso, el senador por Chubut indicó: “hoy estamos viviendo en una monarquía, el Congreso nos llamaron a extraordinaria y no se trató ninguna ley; estaba la ley ómnibus que era una ley fantasma, no salió y en el senado llamamos 3 o 4 veces para el tratamiento del DNU con distintas maneras y hoy parte de ese DNU se cayó porque hubo intervención de la justicia en el tema laboral, pero con todo lo que está pasando, el tema Télam, el incentivo docente, el tema del transporte, si nosotros no derogamos el DNU y entramos en un momento constitucional, respetando los poderes, a los gobernadores e intendentes, diputados y senadores que fueron electos, me parece que es casi imposible hablar de una república que piense para adelante“.

Sobre la invitación que hizo Javier Milei al Pacto de Mayo, Linares no dudó en calificarlo como un “apriete“. Seguidamente, detalló: “No es una convocatoria, es claramente un apriete a los gobernadores; vengan acá y firmen estos 10 puntos de los cuales para nosotros son invotables”. E insistió: “La mayoría de esos temas que quieren firmar el 25 de mayo, tienen que pasar por el Congreso de la Nación” por lo que “es inconstitucional” hacerlo de otra forma.

Expectativas

Otra legisladora nacional que habló en la previa fue la diputada nacional Roxana Reyes (Juntos por el Cambio), quien estará hoy presente en Puerto Madryn, al igual que el senador Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). Consultada por La Opinión Austral, expresó -en principio- que llega a Chubut con “mucha expectativa” y “fundamentalmente sobre las cuestiones que nos atraviesan y cuyos intereses son comunes a cada una de las provincias patagónicas”.

Más adelante, manifestó: “La expectativa también es sobre las decisiones que se puedan tomar y las conclusiones a las que se puedan arribar” también “para aportar sobre todo en aquello que hemos venido trabajando en este último tiempo con los legisladores nacionales de las distintas provincias patagónicas y eso nos ha permitido tener intereses comunes, más allá de las distintas posturas políticas; saber lo que estamos representando como región y como provincia”.

Para la diputada “tenemos que tener una voz que sea representativa de los intereses de la Patagonia cuando nos sentamos en la mesa del gobierno nacional. “Soy de aquellas que piensan que no hay provincia que le pueda ir bien si le va mal al gobierno nacional, y no hay nación que le pueda ir bien si hay provincias que están en malas condiciones” de modo tal que “tenemos que tener interlocutores que nos representen y nada mejor que los gobernadores y legisladores nacionales puedan intercambiar en una agenda transversal“.

Finalmente, consultada sobre la convocatoria del presidente Milei para el 25 de Mayo, Reyes -en contraposición a Linares- sostuvo que no lo ve como otros dirigentes que piensan que es un “apriete”. “Cada dirigente tienen sus formas, sus modos, no todos nos dirigimos de la misma forma”, afirmó al tiempo que dijo que “el objetivo común es que nos vaya bien a los argentinos”. Luego, agregó: “Creo que todos queremos lo mismo, que al gobierno nacional le vaya bien, queremos que a los gobiernos provinciales les vaya bien” por lo que “una convocatoria a un acuerdo o pacto, siempre es bien recibido“, cerró.