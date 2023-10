Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Quiero transformar Río Gallegos en una ciudad verde y sin viento”, dice Harold Bark en uno de sus spots de campaña, que se hizo viral durante la jornada del lunes, día ventoso en la ciudad de Río Gallegos, donde rápidamente en las redes comenzaron a circular memes con su frase y una iniciativa que, a todas luces, parece imposible.

“Fueron un montón de memes, muy divertidos. Yo los tomo para bien porque el proyecto que tenemos de forestación en la ciudad es real“, aseguró en declaraciones a Distancia de Rescate, el programa de LU12 AM680 y FM Láser, donde explicó que el viento puede cortarse sumando verde a la ciudad.

“Si vos pasás por Pescazaike o vas a Bellavista, que son los campings que tenemos y que están realmente forestados y donde las parrillas tienen su arboleda alrededor, pueden soplar 90 kilómetros de viento y vos estás ahí, por ahí hay 18 grados y estando a la cobertura de los árboles realmente podés disfrutar un poco más el día. Obviamente que salís de ese resguardo que te dan los árboles y sufrís las inclemencias del viento”, dijo.

Ahora, luego de que el spot dijera que se puede terminar con el viento aunque no haya entrado en detalle sobre el cómo, “te podés imaginar que estamos recibiendo mensajes de otras provincias que dicen préstame a este candidato, pero, al margen de ser divertido, es serio para nosotros también. Uno lo toma realmente de la manera en que la gente lo sufre al viento, pues lo sufrimos todos, pero el compromiso es real cuando uno habla de generar un buen y un gran proyecto de deforestación en la ciudad”, insistió Bark.

Para el candidato del lema que acompaña a Claudio Vidal, “es serio el compromiso y más allá de los memes, creemos que puede llegar a ser una realidad que en todas las plazas que hoy tenemos a la intemperie de la inclemencia del viento, nuestros chicos puedan disfrutarlas, obviamente con una gran cobertura de árboles. Aparte ya de ser parte de un meme de los Simpson, que me parece que es un montón, sabemos cómo hacerlo”.

Contó que en el campo de su familia plantó más de 5.000 árboles “y si se fijan hoy, es una arboleda preciosa y nosotros sí o sí ahí en el campo teníamos que protegernos con árboles porque no hay otra manera. Estaban los cercos de mata, pero ya la gente que sabía hacer ese tipo de trabajos no existe más y la realidad es que si no plantábamos árboles, sufríamos el viento. Eso me dio la experiencia de haber trabajado en el campo y de haberlo hecho personalmente. No es algo que desconozco”.

Un equipo de LOA junto al candidato. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este sentido, dijo que es posible plantar muchos árboles en la capital porque “hay un servicio que brinda la Municipalidad que es el que pasa a buscar tu poda y con eso se debe realizar, en todos los periodos de julio o agosto, generando estacas, producirlas, todo lo que es el área de Forestación puede hacerlo”, indicó, marcando que sería entonces con “costo cero en lo que es la recolección de los árboles y simplemente con el hecho de llevarlos, de ponerlos en agua, hacerlos sacar sus raíces y demás, ya es innumerable la cantidad de árboles que podés tener ahí”.

Por otro lado, consultado sobre quién es su candidato a presidente, sostuvo que Sergio Massa porque “soy una persona que viene del peronismo y no me muevo de este ámbito, no me voy a mover. Creo que hoy por hoy la provincia de Santa Cruz puede llegar a tener un resguardo un poquito mayor y un diálogo un poco más fluido con Sergio Massa. Es mi forma de pensar, es particular y es personal, va mucho más allá de la elección que tengamos nosotros, que no llevamos este candidato a presidente, pero obviamente, como peronista, no tengo miramientos en ocultarlo ni en decirlo”.

En este sentido, admitió que no comparte los discursos que circulan adentro de su frente, donde hay al menos dos candidatos libertarios que niegan el terrorismo de Estado.

“Eso siempre incomoda y creo que no no hay que decir cualquier cosa por decirla o por querer captar un voto de ciertos sectores. Yo no soy partidario de esas cosas. Son cosas que pasaron y uno no se las puede tomar tan libremente de decir no fueron tanto. Es feo agarrarse de temas tan ríspidos para nuestra historia, para nuestra Argentina, que se agarre uno de eso para captar alguna cierta cantidad de votos”, criticó Bark.

