El Frente Sindical de Santa Cruz encabezó la movilización en Río Gallegos, la jornada incluyó un paro total de actividades de los gremiso estatales. El objetivo central fue manifestar un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y solicitar la inmediata apertura de paritarias salariales.

Participaron SOEM Río Gallegos, ADOSAC, Gremio de Judiciales, Sindicato de Vialidad Nacional y Provincial, trabajadores del Correo Argentino, Sindicato de Empleados de Comercio, UOCRA, Camioneros, ATE, trabajadores del CONICET, jubilados de ATE YCRT, Centro de Estudiantes de la UNPA, CGT Santa Cruz, CTA, entre otro ssectores.

La Opinión Austral estuvo presente en la marcha, en una mediodía otoñal en Río Gallegos. La convocatoria logró unificar a sectores que hacía años no confluían en una acción conjunta, todos coincidieron en que las medidas nacionales atentan contra los derechos adquiridos y la estabilidad de los trabajadoras.

Las columnas de manifestantes recorrieron el centro de la ciudad hasta llegar a Casa de Gobierno donde se concretó el acto central. Allí se denunció que la reforma precariza el empleo y favorece únicamente a los grandes grupos económicos. También se reclamó por la situación salarial provincial ante la inflación actual.

Franco Mascheroni, secretario general del Gremio de Judiciales.

Judiciales

Franco Mascheroni, secretario general del Gremio de Judiciales señaló a La Opinión Austral que “jubilados y trabajadores estamos en esta lucha contra la reforma laboral, creemos que no podemos perder un derechos más”.

Precisó que “solicitamos que el gobernador Vidal mande a los legisladores a decir no a la reforma, no queremos cambios por que ya venimos perdiendo desde la Ley Bases y no podemos perder un derecho más. Es momento que los santacruceños nos pongamos los pantalones largos y digamos no a lo que nos impone el gobierno nacional”.

Jaqueline Bórquez, trabajadora de Vialidad Nacional Santa Cruz. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Vialidad Nacional

Jaqueline Bórquez, referente del Gremio de Trabajadores de Vialidad Nacional, dijo a La Opinión Austral que hubo satisfacción en el Frente Sindical porque la “gente está respondiendo en las calles. Más allá de las pertenencias a la CTA, CGT o el Frente Sindical, somos todos trabajadores a los que nos afecta esta reforma laboral“.

“Gracias a todos los trabajadores que están luchando, este reclamo es por todos. Luchamos por los santacruceños que no tienen labor y por aquellos que están pasando hambre. Esta es nuestra lucha. Espero que siga viniendo gente porque vamos a seguir estando en las calles”, agregó.

César Alegre, secretario general de ADOSAC. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

César Alegre, secretario general de ADOSAC, fue otro de los trabajadores presente en la movilización de ayer. “Venimos con un paro nacional convocado por la CETERA y, principalmente, por nuestro Congreso Provincial realizado hace unos días. Estamos totalmente en contra de la reforma laboral porque va en contra de los derechos”.

“Justamente hoy, cuando se está debatiendo la reforma laboral, el Consejo Provincial de Educación del gobierno de Claudio Vidal está mandando a despedir a más de 1.500 trabajadores en Santa Cruz. Esto es lo que permite reforma y nos quieren coartar el derecho a huelga; no quieren que reclamemos. Hoy toda la docencia, en esta gran marcha multitudinaria, le está diciendo no a la reforma laboral”, sinsitó.

Más adelante, sostuvo que “confluyeron distintos sectores en la calle. Estamos como frente gremial junto a los compañeros de ATSA, ATE, Camioneros, Salud y creo que también policías autoconvocados. Vinieron todos los trabajadores en una marcha que no se veía hace mucho tiempo”.

Así, volvió a remarcar que “el pueblo trabajador les dice no a la reforma laboral. Ese es el mensaje que llevamos a cada representante de la provincia y seguramente al gobernador. Él debe defender a los trabajadores como exsindicalista, porque esto va en contra de todos nuestros derechos”.

Seguidamente, dijo que el reclamo es para decir “no al congelamiento salarial y pedimos la reapertura de la paritaria. Congelar el salario es hundirnos en la indigencia. Ya tenemos sueldos de pobreza y no podemos permitir perder contra la inflación, porque cada vez podremos costear menos los remedios”, “otra cuestión muy importante es la defensa de nuestra Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, que están siendo atacadas con nuevos recortes”.

Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mensaje al Congreso

Viviana Carabajal, vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, sostuvo en declaraciones a La Opinión Austral que “desde el lugar que hoy me toca ocupar, veo todos los días el hambre que está pasando el pueblo. Por eso le digo no a la reforma a nivel nacional y no a la pauta salarial cero”.

“Nosotros no tenemos que seguir pagando los platos rotos de los malas políticas. Ellos están ahí por el voto del pueblo, y el pueblo tiene que empezar a exigirles que cumplan las promesas que hicieron para lograr ese voto. Siempre acompaño porque los jubilados no tienen remedios”, señaló.

“Escucho a los jubilados todos los días; me van a ver porque no les alcanza y están bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo no acompañar? Estamos todos presentes. Si al trabajador en actividad no le alcanza el sueldo con esta economía de ajuste, imagínense a nosotros, los jubilados, que cobramos siempre menos”, explicó.

Silvia Miranda, representante de las trabajadoras del Correo Argentino, dijo a La Opinión Austral: “Venimos a manifestar nuestro rechazo absoluto a la reforma laboral, representa un retroceso de derechos. También pedimos un aumento salarial y mejores condiciones laborales”.

Luego recordó que sufrieron “una de las primeras debacles con este gobierno, donde muchos compañeros tuvieron que irse con el retiro voluntario. Hoy en la empresa estamos con salarios muy bajos. A pesar de que la empresa manifiesta un superávit, esto no se refleja en nuestro sueldo. Estamos pidiendo por ley que el Correo aporte un porcentaje a las arcas de la Nación”.

“Estamos bajo la línea de pobreza, especialmente la gente del norte del país que trabaja en el Correo Argentino. Tienen un salario que es prácticamente de hambre”, denunció.

Silvia Leiva, secretaria general de ATSA. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Salud

Silvia Leiva, secretaria general de ATSA y la CGT Zona Sur, dijo -por su parte- a La Opinión Austral que “estamkos obligados a salir nuevamente a la calle porque no estamos dispuestos a seguir tolerando el atropello sistemático contra los trabajadores del pueblo santacruceño. Repudiamos enérgicamente la reforma laboral que pretende avanzar sobre los derechos conquistados con años de lucha. No vamos a permitir la flexibilización, la precarización ni la pérdida de garantías laborales”.

“También repudiamos la circular del Ministerio de Economía que establece que no hay pautas salariales para nadie. Es inaceptable que, en un contexto de inflación y tarifazos, el gobierno provincial decida congelar los salarios de todos los trabajadores”, “denunciamos el hostigamiento y la persecución hacia quienes reclamamos. Rechazamos los recortes en medicamentos y en los servicios de la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social. Esto es un modelo de ajuste que castiga a los trabajadores mientras el pueblo enfrenta desempleo, pobreza y exclusión social.

El Estado debe estar presente para cada uno de los trabajadores de Santa Cruz. Mientras los salarios pierden valor, los servicios aumentan con tarifazos que asfixian a la comunidad. No hay asistencia social suficiente ni políticas que protejan al trabajador; solo hay ajuste. Venimos a decir basta. No permitiremos que destruyan nuestras conquistas ni que avancen sobre la dignidad del trabajador”.

Romina Lasagno, dirigente de ATE Santa Cruz. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Romina Lasagno, dirigente de ATE Santa Cruz, indicó que “el Gobierno nacional impulsa una reforma que solo empodera a los grandes empresarios. No hablo del dueño de un negocio local o de una PyME, sino de empresarios que tienen millones y millones de pesos. Milei plantea una reforma para ellos, donde los trabajadores somos vistos como algo que molesta en la cadena de valor”.

“Entendemos que el país necesita un Estado fuerte, empresarios y trabajadores. Todos somos necesarios, pero debe haber una relación sana y equilibrada entre las partes. Esta reforma no beneficia a todos los sectores, solo al empresariado millonario en el que nosotros no estamos representados”, apuntó.

Sobre los representantes de Santa Cruz en el Senado, observó que “Alicia Kirchner tiene una posición clara, pero no así Natalia Gadano y José María Carambia. Estos dos últimos legisladores han demostrado tener varias morales distintas. O bien no saben lo que votan o votan de acuerdo a lo que negocian con el gobierno nacional. Claramente no votan en representación de los trabajadores, sino de sus propios bolsillos”, denunció.

“Necesitamos que los gobiernos pongan énfasis en cuestiones urgentes: salud, educación y trabajo digno. Las autoridades deben centrar sus políticas en el ser humano como sujeto de derecho y no como un objeto”, pidió.

Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mercantiles

Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Comercio, brindó su agradecimiento “a todos por estar presentes en esta gran movilización”, “tengo que decirles que los trabajadores no están solos. Hay un grupo de sindicatos dentro del frente que estamos organizando estas medidas para seguir creciendo. Tenemos que ser cada vez más y convencer a quienes aún no ven que el gobierno se equivoca con esta reforma”.

“La reforma es anticonstitucional y regresiva. Los senadores y diputados no deben aprobarla porque están ahí para representar los intereses del pueblo“, concluyó.

Mientras el Frente Sindical movilizaba en Río Gallegos, el Senado de la Nación avanzaba en el tratamiento de el proyect de moderniucación laboral.