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El secretario de Estado de Función Pública de Santa Cruz, Oscar Barrientos, confirmó que se alcanzaron acuerdos en casi todas las mesas paritarias con los sindicatos estatales en Río Gallegos, luego de que las negociaciones comenzaran el 2 de junio.

FoMiCruz, el único sector que continúa en instancia de negociación

Las mesas salariales iniciaron a principios de junio y mostraron avances significativos durante el último mes y medio. Los encuentros permitieron arribar a consensos en la mayoría de las áreas del Estado, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

“Nosotros iniciamos todas las actividades de relaciones laborales el 2 de junio con la mesa salarial. Al día de hoy cerramos la mayoría de las mesas paritarias por mayoría, y nos queda pendiente solamente una sectorial con FoMiCruz”, señaló Barrientos.

Respecto a la negociación con la empresa Fomento Minero de Santa Cruz (FoMiCruz), el funcionario adelantó que la próxima reunión se realizará este viernes 31. “Esperamos cerrar este encuentro para reiniciar y retomar los diálogos a partir de octubre con todos los sectores”, manifestó.

En paralelo a las discusiones salariales, el Ejecutivo Provincial mantiene activas las mesas de trabajo laborales, destinadas a resolver cuestiones operativas de los distintos sectores e iniciar la actualización y reescritura de los convenios colectivos de trabajo.

Entre los organismos involucrados se encuentran el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y el Consejo Agrario Provincial.

“La intención es llegar a terminar estos convenios colectivos”

Sobre estos espacios, Barrientos expresó: “Muchas mesas tienen continuidad. Hay una decisión política de llevarlas adelante y resolver la situación cotidiana, el funcionamiento y la operatividad para los trabajadores estatales”.

Y agregó: “En todas las paritarias saltó el pedido de revisión de los convenios. A partir de mediados de agosto iniciamos con ese trabajo, con la idea de tener una reunión mensual por cada uno”.

En relación con la actualización de los convenios colectivos, explicó: “No nos pusimos un plazo límite. La intención es llegar a terminar estos convenios colectivos que nos ordenan a nosotros, a cada una de las actividades, a los trabajadores y a las entidades gremiales”.

Al realizar un balance de la gestión al frente de la Secretaría de Estado de Función Pública, Barrientos destacó que la administración se basa en el diálogo permanente y la responsabilidad fiscal, en un contexto marcado por la situación socioeconómica nacional.

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