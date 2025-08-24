Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, encabezaron el acto por el aniversario de la localidad.

En el transcurso de la ceremonia, el Gobierno Provincial, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, anunció que se llevará adelante una importante inversión en obras de saneamiento, energía y agua potable, que beneficiarán a más de 230 familias de la localidad.

Extensión de red cloacal

El proyecto contempla la ampliación de la red cloacal en la zona sudoeste de la ciudad, en el sector comprendido entre las calles Belgrano, Roca, Benigno Fernández y Libertad.

Las obras alcanzarán a las manzanas 134, 135, 136, 1477, 135 B, 1490, 1491, 1478, 1479, 1480, 1481, 1469, 1470, 1471 y 1473, beneficiando a un total de 171 familias.

Se prevé la colocación de 2.302 metros de cañería de PVC cloacal de 160 mm, y la instalación de 16 bocas de registro.

Inversión: $130.061.116,85.

Extensión de red eléctrica

Se ejecutará una extensión de 500 metros de línea de baja tensión, con el objetivo de alimentar 16 artefactos de alumbrado público, a lo largo de la calle 21 de Noviembre.

La obra utilizará conductor preensamblado suspendido en portación metálica, con su correspondiente morcetería, y brazos para luminarias de alta potencia.

Este proyecto mejorará la seguridad y accesibilidad de vecinos y visitantes, que transiten la zona y utilicen los espacios recreativos cercanos.

Inversión: $63.609.921,12.

Extensión de red de agua potable

Se llevará a cabo en el barrio Juan José Obrero, beneficiando a 64 familias de las manzanas 524, 525, 526, 527 y 528.

Las obras contemplan la instalación de 833 metros de cañería de PVC de 63 mm y la colocación de un hidrante.

Inversión: $30.526.599,57.

Monto total de inversión

“Con estas obras, la inversión total en Comandante Luis Piedra Buena asciende a $224.197.637,54, consolidando el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo de esta pujante y próspera localidad”, destacó la Provincia.

Nueva Delegación de Criminalística en Piedra Buena

Durante la jornada, el gobernador Claudio Vidal inauguró la nueva Delegación de Criminalística y Accidentología Vial en Comandante Luis Piedra Buena, acompañado por integrantes de su Gabinete y la intendente de la localidad.

El espacio fortalecerá las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en la Zona Centro de la provincia, permitiendo dar respuestas más rápidas y profesionales en materia de investigación criminal, pericias forenses y siniestros viales. La inauguración del nuevo espacio de la Policía de Santa Cruz en Piedra Buena. Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de dotar de recursos a cada localidad: “Nuestro compromiso es garantizar que las instituciones funcionen, que el Estado esté presente en cada rincón de Santa Cruz. Esta inauguración es parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la seguridad y la justicia en toda la provincia”, afirmó. Por último, la intendente celebró la decisión política y señaló que esta delegación será un avance significativo para la comunidad, mejorando la coordinación entre fuerzas locales y provinciales, y brindando mayor tranquilidad a los vecinos.

