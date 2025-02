Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Gran músico Milo J; la censura en nuestro país se terminó en el 83″, escribió el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, a través de sus redes sociales. Fue luego de que el gobierno de Javier Milei interpusiera una medida cautelar para suspender el recital del cantante, que iba a realizarse en el predio de la ex ESMA.

La suspensión ocurrió cuando, en el lugar, ya había una fila de tres cuadras para ingresar a la actividad que era con entrada libre y gratuita quedó anulada. “Ojalá pueda venir a tocar a nuestro festival aniversario”, agregó Grasso.

El fallo que ordenó suspender el espectáculo fue concedido por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, con la firma de la magistrada María Alejandra Biotti. Se dictó “conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.

Qué dijo Milo J

Por su parte, Milo J anunció la cancelación a través de sus redes sociales, a pesar de que cerca de 20 mil personas aguardaban el espectáculo: “Lo que iba a ser la pre escucha, no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles, datos de salud y planos de evacuación que eran falsos, salidas de emergencias que dijeron que no están y sí estaban”, denunció.

“Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto. No voy a poder darles el show que iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Tienen preparados policías afuera, para que si entra la gente, repriman. Si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas, tranquilos y en orden, por favor”, agregó el artista.

“No quiero que a ningún fan le pase nada, pórtense bien. Teníamos todo preparado y nos lo volaron a la mierd. Parece que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria, al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”, continuó.

“No cobré entradas y lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos esto, supongo que no le gusta. Esto no es político, es una hija de remil p*tés. Tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer”, concluyó el cantante.

La foto de Néstor Kirchner

La Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alberto Baños, ordenó sacar una gigantografía de Néstor Kirchner en la exESMA, horas antes del recital del rapero Milo J. La imagen mostraba el momento en que el expresidente ordenó retirar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar en 2004, un ícono de la política de derechos humanos.

El hecho generó críticas y denuncias de censura. Trabajadores registraron en video la remoción de la imagen, que se realizó bajo la vigilancia de personal de seguridad. Horacio Pietragalla y referentes de derechos humanos repudiaron la medida, asegurando que “la historia no se borra”.