Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tratamiento de la Emergencia Comercial este jueves en Cámara de Diputados de Santa Cruz fue presenciada por autoridades de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio de Río Gallegos, el Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos y comerciantes, entre otros.

Tras la aprobación, Guillermo Polke, presidente de la FESC manifestó a La Opinión Austral: “La Federación Económica de Santa Cruz celebra la reciente sanción de la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PYME por parte de la Honorable Cámara de Diputados”.

Recordó que la sanción “es el resultado directo de las gestiones y el pedido concreto que hemos impulsado de nuestro sector ante el gobierno provincial y los legisladores. Entendemos que hay un complejo escenario económico, pero también creemos que la articulación pública privada es el único camino para salvaguardar el tejido productivo santacruceño“.

Caída del consumo

Polke sostuvo que el sector pyme “está en situación grave, está en situación de quebranto. En la República Argentina cada hora cierra una empresa. Y en Santa Cruz por día está cerrando una empresa. Hay caída del consumo, los costos no se llegan a cubrir, cuesta pagar los salarios de los trabajadores, cuesta pagar el aguinaldo, cada vez las pymes se endeudan más a altas tasas aplicada por el sistema financiero que lo que hace es entrar en un espiral de endeudamiento del que es muy difícil salir”.

“Creemos que la articulación pública privada es el único camino para salvaguardar el tejido productivo santacruceño”.

Además, describió que “en las últimas mediciones que hemos tenido se profundiza la caída del consumo y se profundiza la caída de la actividad en general. No hay sector que se libre de esta situación en Santa Cruz“.

Por eso, expuso, “la urgencia de declarar la emergencia para poder generar un marco de protección, evitar el cierre, evitar los embargos y evitar en cierta forma que aumente el despido y la desocupación en Santa Cruz, teniendo en cuenta que el sector PYME es el principal empleador de Santa Cruz, a excepto, obviamente, de los empleados estatales”.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo con el gobierno de la provincia de Santa Cruz”

“Esta es la urgencia, esta es la radiografía, nosotros lo venimos planteando ya desde hace muchos meses, la situación se agrava mes a mes y era imprescindible que se declare la emergencia como la herramienta que deben tener los diferentes entes para poder articular y evitar que la situación se profundice”, señaló.

En este marco, Polke afirmó que “como representante del sector privado, ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo a codo con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, para que esta emergencia se traduzca en soluciones ágiles y efectivas para cada comerciante y pyme de la provincia“.

“Nuestra prioridad es clara, hay que sostener la actividad, hay que proteger el empleo y hay que construir los consensos para el desarrollo de nuestra provincia“, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral