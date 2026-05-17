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El Gobierno de Santa Cruz puso en marcha este domingo el Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, una iniciativa impulsada por la empresa estatal Santa Cruz Puede que apunta a abaratar el precio de frutas y verduras en la capital provincial y, a futuro, extender el esquema de distribución hacia otras localidades santacruceñas.

El nuevo espacio funciona en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 y Circunvalación y comenzó a operar con la llegada de los primeros camiones provenientes de distintos puntos del país. La propuesta toma como referencia el modelo del Mercado Central de Buenos Aires, concentrando en un único punto el ingreso de mercadería para reducir intermediarios y costos logísticos.

Durante la inauguración, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, destacó que el proyecto fue desarrollado en tiempo récord tras una directiva del gobernador Claudio Vidal.

“Hace 36 días recibimos la orden del gobernador de avanzar con este proyecto y hoy ya está funcionando. El objetivo es claro: que nuestros comerciantes accedan a productos de calidad y a precios más bajos para que ese beneficio llegue también a los vecinos”, expresó.

Venta mayorista y apertura al público

En una primera etapa, el Mercado Concentrador Patagónico estará orientado principalmente a la venta mayorista destinada a verdulerías, supermercados y minimercados de Río Gallegos.

Según explicó Sívori, la intención es que los comerciantes puedan comprar directamente a productores y distribuidores sin pasar por múltiples intermediarios, lo que permitiría reducir considerablemente el precio final de los productos.

“Queremos que las frutas y verduras lleguen entre un 30 y un 40% más baratas a los vecinos”, afirmó.

Mercado Concentrador Patagónico estará orientado principalmente a la venta mayorista. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

Además, adelantó que el predio también abrirá sus puertas al consumidor final una vez por semana, bajo una modalidad similar a la del Mercado Central.

“La venta será principalmente para mayoristas, pero un día a la semana vamos a abrir para que los ciudadanos también puedan comprar directamente acá”, indicó.

Productores de distintas provincias

Durante las primeras horas del domingo arribaron seis camiones con mercadería y se espera que durante la semana continúe el ingreso de nuevos cargamentos.

Los productos provienen de distintas regiones productivas del país, entre ellas Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Entre Ríos.

“Todo lo que se ve acá llega directamente desde productores de distintas provincias. Estamos tratando de reducir al mínimo la intermediación para abaratar los costos logísticos y facilitar el acceso a productos frescos”, explicó Sívori.

La iniciativa forma parte del Polo Comercial e Industrial que desarrolla Santa Cruz Puede y busca consolidarse como un centro regional de abastecimiento para toda la provincia.

Los camiones con mercaderías, provienen de Chubut, Buenos Aires, Mendoza, y Entre Ríos. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

“No competimos con las verdulerías”

Durante la presentación, Sívori también respondió a los cuestionamientos de algunos sectores comerciales que plantearon dudas sobre el impacto del mercado en las verdulerías locales.

El titular de Santa Cruz Puede aseguró que el objetivo no es competir con el comercio de barrio, sino fortalecerlo mediante mejores condiciones de compra.

“No estamos saliendo a vender permanentemente al consumidor final. Lo que buscamos es que las verdulerías, supermercados y minimercados puedan acceder a mejores precios”, sostuvo.

Y agregó: “Es el mismo concepto del Mercado Central de Buenos Aires. Nadie diría que el Mercado Central compite con la verdulería del barrio”.

En ese sentido, remarcó que el éxito del proyecto dependerá también de que los comerciantes acompañen la iniciativa trasladando esa reducción de costos a los consumidores.

Espacio para productores santacruceños

Otro de los puntos destacados por el funcionario fue la incorporación de productores locales al nuevo esquema comercial.

Según detalló, Santa Cruz Puede ofrecerá espacios gratuitos para que productores santacruceños puedan instalarse, exhibir sus productos y generar vínculos comerciales con empresarios y distribuidores de otras provincias.

“Los productores locales van a tener un lugar asignado sin costo. Queremos que puedan hacer contactos, generar negocios y aprovechar las oportunidades que se abren con este mercado”, señaló.

Además, destacó el potencial productivo de Santa Cruz y la posibilidad de ampliar la comercialización de productos regionales hacia otros puntos del país.

La apuesta del Gobierno provincial

La apertura del Mercado Concentrador Patagónico forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para fortalecer la actividad productiva y comercial en Santa Cruz.

La intención oficial es que el esquema pueda extenderse progresivamente hacia otras localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional N° 3, mejorando la logística y el abastecimiento en toda la región.

“Esto comienza en Río Gallegos, pero la idea es que más adelante toda la Ruta 3 pueda acceder a una logística más barata y a productos más accesibles”, señalaron desde la organización.

Durante la recorrida por el predio, Claudio Vidal supervisó además el avance de otras obras e iniciativas industriales impulsadas por Santa Cruz Puede, orientadas a generar empleo y ampliar la producción local.