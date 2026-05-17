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El Gobierno de Santa Cruz inauguró este domingo el nuevo Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, una iniciativa impulsada por la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU que busca replicar el modelo del Mercado Central de Buenos Aires para abastecer de frutas y verduras a comerciantes y vecinos con menores costos y menos intermediarios.

El predio funciona en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 y Circunvalación, donde durante la mañana arribaron los primeros camiones cargados con mercadería proveniente de distintas provincias del país.

Los primeros camiones con frutas y verduras comenzaron a descargar mercadería en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 y Circunvalación.

Con una importante presencia de comerciantes y vecinos, el espacio abrió oficialmente sus puertas con una modalidad orientada principalmente a la venta mayorista para verdulerías, supermercados y minimercados de Río Gallegos y otras localidades santacruceñas.

Gustavo Sívori: “En 36 días pudimos poner en marcha este proyecto”

Durante la inauguración, el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, destacó la rapidez con la que se concretó el proyecto.

“Lo habíamos empezado a gestionar a partir de una orden del gobernador hace 36 días. En 36 días pudimos viabilizar la orden de llevar frutas y verduras a un costo bajo para todos nuestros vendedores de la ciudad y de la provincia”, afirmó.

Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, destacó que el nuevo esquema busca reducir intermediarios y abaratar el precio de frutas y verduras en Santa Cruz.

Según explicó, el esquema funcionará de manera similar al Mercado Central de Buenos Aires: durante la semana estará destinado a compradores mayoristas y los sábados se habilitará la venta minorista para consumidores finales.

“La venta está prevista bajo el modelo del Mercado Central: mayoristas y un día a la semana, que será el sábado, abierto al consumidor final”, indicó.

Gran concurrencia de comerciantes y vecinos acompañó la apertura del nuevo espacio de distribución y comercialización de frutas y verduras en Río Gallegos.

Productos de distintas provincias y menos intermediarios

El proyecto busca consolidar un centro concentrador de frutas y verduras en la Patagonia que permita abaratar costos logísticos y reducir la intermediación entre productores y comerciantes.

“Todo lo que ustedes van a ver acá son productores de distintas partes del país como Chajarí enEntre Ríos, o de las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Estamos intentando llevar estos productos directamente a la mesa de nuestros ciudadanos con mínimos intermediarios”, señaló Sívori.

La logística inicial contempla el arribo de productores y distribuidores provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Chubut, aunque desde la organización adelantaron que el número de camiones aumentará durante los próximos días.

“Ahora llegaron seis camiones, pero estamos pensando en alrededor de veinte durante toda la semana”, precisó.

“No competimos con las verdulerías”

Uno de los cuestionamientos que surgieron en torno al proyecto fue la posibilidad de competencia con el mercado local. Ante esto, Sívori aseguró que el Mercado Concentrador Patagónico no apunta a reemplazar a las verdulerías ni supermercados de barrio.

“Nosotros no estamos saliendo permanentemente a la venta directa al consumidor. Estamos ofreciendo un mercado a concentradores y vendedores mayoristas. Es el mismo concepto del Mercado Central de Buenos Aires. A nadie se le ocurriría decir que el Mercado Central compite con la verdulería del barrio”, sostuvo.

Además, remarcó que el éxito del esquema dependerá de que los comerciantes trasladen los menores costos a los consumidores finales.

“Nosotros entregamos a un precio muy bajo al vendedor. Él debe tener la responsabilidad para con nuestra gente de bajar su producto”, expresó.

El presidente de Santa Cruz Puede aseguró que el objetivo es generar un impacto positivo en el bolsillo de los consumidores, en un contexto marcado por el aumento del costo de los alimentos.

“Sebería ser entre un 30 y un 40% más barato”, afirmó sobre la reducción de precios. Sin embargo, aclaró que el Estado no fijará valores máximos ni mínimos para la comercialización. “Nosotros facilitamos el espacio, la negociación y la logística”, explicó.

Espacio gratuito para productores locales

Otro de los puntos destacados del proyecto es la participación de productores santacruceños, quienes tendrán espacios gratuitos dentro del mercado para comercializar sus productos y establecer contactos comerciales con proveedores de otras regiones del país.

“Los productores locales tienen un lugar asignado para que vengan y se instalen gratis, sin ningún costo. Además, podrán hacer rondas de negocios con productores del norte y generar oportunidades para sacar productos de Santa Cruz hacia otras provincias”, indicó Sívori.

En ese sentido, remarcó la ventaja de producir “contra estación”, especialmente en frutas como la cereza, cuya cosecha coincide con períodos en los que otras regiones ya finalizaron su producción.