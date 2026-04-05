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Recientemente, el Ministerio de Minería y Energía de Santa Cruz junto al Círculo de Políticas Ambientales reactivaron la Mesa Provincial de Hidrógeno. Hubo una convocatoria amplia que se reunió en Río Gallegos para definir las políticas propicias para desarrollar los proyectos de hidrógeno del distito patagónico. Santa Cruz es la provincia del país con mayor cantidad de proyectos.

La Opinión Austral entrevistó al productor y refrente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), César Guatti. Analizó los sbjetivos, marco normativo y cesión de tierras para el desarrollo de este nuevo vector energético.

LOA: Forman parte de la Mesa Provincial de Hidrógeno, ¿qué mirada hay sobre este sector?

CG: Participan varios representantes, por supuesto el Poder Ejecutivo Provincial con todas sus áreas de energía, el Poder Legislativo y los municipios de Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz y Piedrabuena, que son las zonas más comprometidas con este tipo de explotación. Todos los actores estuvimos allí, incluidos los productores, porque los parques eólicos para producir esto se van a instalar en los establecimientos agropecuarios.

Hubo una exposición de los especialistas del Círculo de Políticas Ambientales. Analizaron la situación en la región y en el mundo. El contexto de la guerra de Medio Oriente puede favorecer en cierto modo, pero se observa una ralentización del desarrollo. Parecía que el hidrógeno verde venía para quedarse e iba a empezar de inmediato, pero ahora hay demoras.

Se está armando el mercado y esto es una buena oportunidad para Argentina en la región, porque el país venía retrasado con respecto a vecinos como Uruguay y Chile. En Chile ya hay una planta piloto que se puede ver al ir hacia Punta Arenas. Se produce un combustible sintético a partir del hidrógeno que se carga en autos a combustión.

Este periodo le abre una ventana a la Argentina para poder ponerse a la altura de los países de la región. Desde la Mesa del Hidrógeno hay un llamado a la acción porque necesitamos el marco normativo.

Argentina necesita un marco normativo y el Congreso todavía no se ha puesto de acuerdo. Hay varios proyectos en danza, pero lo cierto es que todavía no tenemos una ley que regule la actividad. Como conclusión de la mesa, esto fue lo más importante: un llamado a la acción.

No tenemos que olvidar que Argentina compite en la región y en el mundo. En la región con los países vecinos; en el mundo con África y Australia, que son países con situaciones parecidas a las nuestras. Nosotros tenemos muy buen recurso natural, muy buenos vientos, mucho mar y extensiones de tierras inhabitadas. Eso nos pone en una mejor posición.

Podemos decir que estamos en una mejor posición, pero no tenemos marco legal. Sin marco legal no va a haber inversiones, y si no hay inversiones, no va a haber desarrollo.

Juan Carlos Villalonga (Círculo de Políticas Ambientales) y el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez.

LOA: ¿Qué visualizan ustedes como sector productivo?

CG: Nuestra mirada es positiva porque apostamos a la convivencia de los generadores eólicos en el campo productivo con la actividad ovina. Siempre planteamos la convivencia de las actividades.

Lo planteamos tanto en la minería e hidrocarburos, y también en el caso de la intervención de los generadores eólicos. Los generadores quizás sean la intervención menos dañina sobre la superficie y la que más posibilidades brinda de seguir con la explotación ordinaria debajo de ellos.

Apostamos a que esto puede ser algo bueno para la producción si se compatibilizan los intereses. También estamos pidiendo que se tengan en cuenta los intereses de los productores a la hora de generar el marco normativo. Ellos son los que ponen la superficie sobre la cual van a ir instalados los generadores. Estamos deseosos de que todo avance.

LOA: ¿Qué tendría que contener la ley para que estén representados?

CG: Fundamentalmente que se tengan en cuenta los intereses de los productores y que no se perjudique a la producción ganadera o agrícola. Nuestra idea es que tienen que convivir las dos explotaciones. Una explotación no debe reemplazar a la otra.

A veces vemos que cuando hay explotaciones hidrocarburíferas intensivas o de otro tipo, muchas veces se ha desplazado la actividad ovina. Nosotros decimos que este tipo de actividades no tienen que desplazar a una, sino ser complementarias. Sobre todo en las extractivas, el día que no estén más, los productores van a seguir estando. Si los desplazamos antes, después no van a volver.

En esta que es una nueva actividad, queremos abrir el paraguas. Buscamos que se fijen las condiciones dentro del marco normativo, la ley que surja de la Nación y a la que después adherirán las provincias. La producción forrajera o agrícola debe seguir existiendo o conviviendo con los generadores eólicos.

Una de las primeras reuniones de la Mesa Provincial de Hidrógeno. FOTO: GOBIERNO

LOA: ¿Lo dialogaron con alguna cámara empresaria?, ¿quiénes son sus interlocutores?

CG: Lo hemos planteado en la Mesa del Hidrógeno. Los productores de Santa Cruz son quienes más compromiso han asumido en esto. Hay más de 500.000 hectáreas comprometidas en la provincia por parte de productores que han apostado a este proyecto. Muchos de ellos han firmado convenios a largo plazo de hasta 40 años.

Nosotros somos un actor principal en esto y ya hemos tomado riesgos firmando con desarrolladores de hidrógeno. Somos los principales interesados en que esto avance y de ahí nuestra propuesta de un llamado a la acción. Santa Cruz es un actor principal.

Argentina tiene competidores en el mundo como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, África y Australia. Pero en el país Santa Cruz también tiene competidores. También Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego tienen intereses en instalarse. Santa Cruz tiene que marchar a la cabeza de esto. Los productores santacruceños fueron los que tomaron el compromiso y somos los principales interesados.

LOA: Si esto no se desarrolla, ¿qué implica para ustedes?

CG: Yo no diría que es un perjuicio directo, pero sería una decepción grande. Puede significar una inyección económica que puede constituir un fortalecimiento para el sector.

LOA: ¿En qué región se encuentran principalmente las reservas de tierras?

CG: Fundamentalmente en Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz y algo de Puerto San Julián.

LOA: ¿Y Río Gallegos?

CG: Río Gallegos es la región de la provincia que menos proyectos comprometidos tiene. Es una decisión que han tomado los productores de la zona. Los proyectos se concentran más desde el departamento Corpen Aike en adelante.

LOA: ¿Y qué capacidad productiva tienen esas 500.000 hectáreas?

CG: Es difícil sacar ese número exactamente. Sabemos las tierras comprometidas y el desarrollo del proyecto, pero no la magnitud exacta. En Santa Cruz andan seis o siete compañías desarrolladoras de proyectos.

Están HIF Global, Pan American Energy, Total, ABO Wind y Green Capital. Hay varios desarrolladores tomando posiciones. Si hacemos un cálculo de que en Santa Cruz hay, en promedio, una oveja cada 4 o 5 hectáreas en la zona productiva, podríamos decir que estamos hablando de más de 100.000 ovinos.

LOA: ¿Hay una apuesta para el desarrollo de hidrógeno de parte de ustedes?

CG: Sí, queremos que el sector productivo esté incluido dentro del marco legal. Cuando se habla de un marco legal, se habla de una especie de RIGI para el hidrógeno que necesita una ventana amplia para entrar.

El sector plantea cuestiones de estabilidad fiscal fundamentalmente por muchos años para permitir el desarrollo. Queremos que eso también sea extensivo a la producción ganadera, que es donde se van a llevar adelante los parques eólicos. Nosotros también queremos formar parte.

Próximos pasos

Hacia adelante, Santa Cruz continuará trabajando en generar las condiciones para fortalecer el desarrollo de este nuevo vector energético que hoy se encuentra en una encrucijada a nivel internacional ante la guerra que se desarrolla en Medio Oriente. La relantezicación globales de los proyectos termina generando una oportunidad a Argentina para