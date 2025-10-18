Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de atravesar los meses más duros de su gobierno, el presidente de la Nación, Javier Milei, entró en la cuenta regresiva a las elecciones de medio término. Por un lado, en la Casa Rosada no ven la hora de que llegue el veredicto del pueblo sobre la nueva configuración del Congreso Nacional, por el otro, varios en el Gobierno desearían que ese domingo no llegue nunca: el día después será clave para los mercados y para la configuración del nuevo gabinete y aliados.

Quedan cinco jornadas bursátiles para La Libertad Avanza antes de las urnas y todo indica que no serán aptas para cardíacos. El último viernes, ni la presencia del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario local logró calmar el dólar, al contrario, se escapó hacia el techo de la banda.

El adrenalínico comportamiento de la divisa va de la mano de la incertidumbre sobre qué pasará en las elecciones legislativas del próximo domingo 26, cuyo resultado no sólo renovará la mitad del Parlamento donde Milei intentará pasar las reformas laboral, tributaria y previsional, sino que también definirán el tenor de los cambios que prepara el gobierno y de las alianzas que ya salió a intentar recomponer, luego de quebrar todos los puentes.

El Presidente acumula semanas complejas por la resistencia inesperada de la oposición dialoguista para sostener el modelo de ajuste y motosierra, escenario que se combina con la caída del empleo privado, del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y que no hace más que acumular evidencias callejeras de que la paciencia social comienza a agotarse.

Los escenarios de Milei para el domingo 26 y consecuencias

En ese contexto, no hay escenario ideal para el Gobierno. Milei había soñado llegar con el dólar a un valor de mil pesos; con la inflación cerca del 1% mensual; y con una renovación mínima de ministros –la necesaria por los que sacrificó para ser candidatos-. Ese panorama le hubiera permitido guardar la bala de oro de cara a la búsqueda de la reelección en 2027: el apoyo financiero de los Estados Unidos, en el que trabaja desde 2023.

Sin embargo, acorralado por falta de reservas en el Banco Central, el líder violeta se vio obligado a gatillar ese respaldo antes de tiempo. Para rematar, el socio que lo recibió en la Casa Blanca esta semana y que le brindó la habitación donde durmió el exprimer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en la Blair House -según un Milei conmovido por el gesto se encargó de destacar a su regreso de Washington-, ató el paquete de ayuda financiera a que ganen las elecciones, “sino, no seremos generosos con la Argentina”, afirmó Donald Trump.

Se especula, igualmente, con algún anuncio más concreto al respecto del salvataje o relacionado en la recta final de los libertarios.

En la Casa Rosada creen que hay esperanzas, después de la derrota por casi 14 puntos en septiembre último en la provincia de Buenos Aires. “En los últimos días registramos que esa diferencia se achicó”, aseguró una fuente de la Casa Rosada a La Opinión Austral. Según sus cálculos, si el territorio bonaerense, que concentra casi el 40% del padrón nacional decide otra derrota frente al peronismo pero, esta vez, por un poco menos de 10 puntos, hay chances de un resultado final aceptable.

No serían los 40 puntos que imaginaban acumular en la elección para acercarse a los 129 diputados que les hubiera permitido a futuro pasar las reformas en carpeta de manera exprés; pero con alianzas con el PRO, parte de la UCR y de los gobernadores mediante, les permitiría presentarse ante Bessent y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con posibilidades de lograrlo.

La profundidad de ese baño de gobernabilidad que le exigen desde el norte dependerá de los resultados. No es lo mismo para Milei acumular un porcentaje final por encima de los 35 puntos, que acercarse a los 40 o a los 30 en todo el país. Se mirará con lupa, también, la distancia que tendrá por encima o por debajo con el peronismo kirchenrista o no kirchnerista, según el distrito.

Caras nuevas para el Gabinete Nacional, no tan nuevas: los nombres en danza

Salga como salga la elección para La Libertad Avanza, Milei empezó a aceptar en las últimas semanas lo inevitable: deberá hacer cambios en el equipo. La mayor novedad que va de la mano de lo exigido que llega el Gobierno a las legislativas, es que uno de los integrantes del Triángulo de Hierro, Santiago Caputo, quien hasta ahora no se desempeña como funcionario, con firma y las responsabilidades consecuentes, estaría dispuesto a “blanquear” su posición de asesor.

Suena para jefe de Gabinete, lo cual dejaría al margen al actual Guillermo Francos, quien no estaría dispuesto a retornar a su despacho original en Interior. Esa silla y la de la Cancillería también son casilleros con el nombre de Santiago Caputo.

Milei deberá definir también otro rol clave para los dos años que le quedan, el de actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Dicen que dicen en los pasillos de Balcarce 50 que el 27 de octubre también marcaría una nueva etapa para la hermana del Presidente, quien viene de mostrarse más abierta al diálogo con el expresidente Mauricio Macri, una figura resistida por S. Caputo. El asesor entiende que el lugar para los acuerdos con el fundador del PRO es el Congreso y no el Gabinete.

Macri tiene sugerencias para algunos ministerios, con particular interés en el área de Transporte, donde quiere ubicar a su exministro, Guillermo Dietrich.

En tanto, en Justicia hay rumores de salida de Mariano Cúneo Libarona podría ser reemplazado por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Para ese cargo se mencionaba en Balcarce 50 unos cuantos meses atrás a una persona de confianza de S. Caputo: el viceministro actual, Sebastián Amerio.

Seguro habrá modificaciones en el ministerio de Seguridad y Defensa. Tanto Patricia Bullrich como Luis Petri son candidatos para el Congreso y tienen el ingreso asegurado por lo que dejarán su lugar en el Gabinete. Las versiones apuntan para esos roles a Cristian Ritondo y Diego Santilli del PRO. Aunque el jefe de bloque tiene otro lugar en la mira: la presidencia de la Cámara de Diputados que ocupa Martín Menem. Conseguir ese asiento en el Congreso no depende solo de la voluntad del oficialismo, sino también de la capacidad de Ritondo de generar acuerdos con otros bloques.

Con las estrategias dividas entre Karina y los Menem, por un lado, y S. Caputo y Ritondo (en rebeldía con Macri) por el otro, será Milei quien determine cómo se ordenarán finalmente las piezas. Si la elección no es una catástrofe para los violetas, tal cual anticipan las encuestas, tiene tiempo para estas decisiones, al menos hasta el 10 de diciembre cuando asuman los nuevos diputados y senadores.

En ese lapso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, que en principio dejaría su cargo para asumir como legislador porteño, podría posicionarse también como jefe de Gabinete, en caso de que Santiago Caputo aterrice en otra cartera o, en el extremo irreconciliable con la voluntad de Karina Milei, en ninguna.

Y a todo eso, Milei deberá tomar otra difícil decisión: si sigue otros dos años el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, o si alguno de los que viene tanteando el Gobierno acepta una temporada en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

