El candidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Jorge Jesús Mariano, advirtió sobre el deterioro salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en Santa Cruz. “El gobierno de Milei, y también Vidal acá, estandarizaron el sueldo a la baja”, expresó durante su paso por los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Mariano señaló que los ingresos de los empleados públicos “rondan los 600 mil pesos promedio sin antigüedad”, mientras que el costo de vida y los alquileres “superan los 500 mil pesos”.

“Hay familias que tienen una sola comida por día. Es algo muy acuciante lo que está ocurriendo”, remarcó el dirigente.

Un programa anticapitalista

Durante la entrevista con Carlos Saldivia en los estudios de “La Decana de la Patagonia”, Mariano exhibió el volante de campaña del MAS y explicó que su espacio es “el único partido que presenta un programa anticapitalista en el país”.

“Proponemos un salario mínimo de bolsillo de dos millones de pesos y una jubilación mínima de un millón y medio. Hay que dejar de pagar la deuda externa, porque es fraudulenta”, afirmó.

El referente recordó que Argentina “sigue pagando intereses del interés desde 1982, cuando Cavallo estatizó la deuda privada de los grandes empresarios”. Y agregó: “Hasta mis nietos nacen endeudados. Esto nos está llevando a una situación cada vez más profunda”.

Críticas al gobierno nacional y al sistema político

Mariano también cuestionó al presidente Javier Milei por “atacar a los periodistas que no opinan como él” y sostuvo que “el gobierno lleva al país directo a un paredón”.

“Ha sido un ataque constante a todo aquel que piensa distinto. Es un pobre pibito que no ha pasado los 14 años y se cree que está en una película”, ironizó.

Asimismo, el candidato señaló que “el kirchnerismo y el peronismo también tienen responsabilidad en esta crisis” porque “dieron quórum y permitieron el avance de las leyes que hoy perjudican a los trabajadores”.

“La CGT es la principal traidora que tienen los trabajadores en la Argentina”, lanzó.

Reforma laboral y extractivismo

En otro tramo de la charla, Mariano se refirió al plan del Gobierno para avanzar con la reforma laboral y previsional, y alertó sobre sus consecuencias.

“Significa trabajar trece horas por día sin cobrar adicional. Buscan destruir los convenios colectivos y las conquistas del movimiento obrero”, dijo.

La situación social y el impacto del ajuste

El dirigente describió una realidad marcada por la desocupación y la caída del consumo. “La gente está endeudada con las tarjetas porque se financia la comida, no los electrodomésticos. En el supermercado ves que pasan la tarjeta por mil pesos para comprar pan o fideos”, señaló.

También advirtió sobre el aumento de los servicios: “El mes pasado pagué 70 mil pesos de luz y ahora me llegó 100 mil. El gas supera los 120 mil. ¿Cómo hace una familia que gana 700 mil u 800 mil pesos?”, cuestionó.

“El voto debe ir acompañado con la gente en la calle”

Con 40 años de militancia dentro del MAS, Mariano reivindicó su trayectoria en la lucha sindical y social. “Ingresé en 1985, participé de muchas peleas, incluso de las primeras denuncias contra Tasselli en Río Turbio”, recordó.

El candidato cerró su participación llamando a acompañar con movilización la disputa electoral:

“Más allá del voto, hay que estar en la calle. El pueblo tiene que presionar para que los diputados no se vendan. Nosotros no pedimos sólo el voto, pedimos organización y lucha para frenar las reformas del 10 de diciembre”.

