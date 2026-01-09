La presentación judicial -con fecha del 3 de enero y recibida en la Fiscalia N°1 este viernes 9- lleva la firma de Franco Mascheroni, secretario general del gremio, y acusa a los diputados que votaron afirmativamente el artículo 35 del Presupuesto 2026 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa, defraudación y asociación ilícita, entre otros. El eje de la acusación es el artículo 35 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobado el 24 de diciembre, que autoriza al Ministerio de Economía provincial a pagar el 50% de los haberes a los vocales designados en el marco de la Ley 3949, norma que ya fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal Superior de Justicia. En el escrito, Mascheroni sostiene que “los denunciados introdujeron una disposición que autoriza el pago inmediato del 50% de los haberes a personas que no prestan funciones, en abierta violación a la Constitución Nacional y a una sentencia judicial vigente”. Franco Mascheroni, secretario general de los Judiciales provinciales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral). Y agrega: “No puede existir derecho alimentario sobre un salario cuya causa de origen –el cargo– ha sido declarado inconstitucional”. La denuncia alcanza a los diputados que votaron afirmativamente la incorporación del artículo 35: Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Fabiana Barrientos, Mario Piero Boffi, Fernando Omar Españon, Javier Santiago Jara, Fabiana Carolina Loreiro, Pedro Hernán Luxen, Alfredo Fernando Martínez Alfaro, Adriana Isabel Nieto López, Cristian Eduardo Ojeda, Fernando Oscar Pérez, José Luis Quiroga y Claudia Patricia Urrutia. El gremio apunta específicamente contra la diputada Adriana Nieto, a quien acusa de “actuar en contra de los intereses de los trabajadores judiciales pese a su pasado gremial”. “Desvío de fondos y violación de la independencia judicial” En el escrito, Mascheroni remarca que los legisladores “no pueden escudarse en su función legislativa ya que han utilizado la Ley de Presupuesto para: Desviar fondos de sus fines legítimos. Ignorar una sentencia judicial de inconstitucionalidad. Forzar una aplicación de caudales basada en una premisa falsa: un derecho alimentario inexistente. Violentar el principio de independencia judicial”.

Según el gremio, el pago dispuesto resulta arbitrario e ilegal, ya que “los denunciados han ordenado la liquidación y pago inmediato de fondos públicos bajo el concepto de haberes para personas que no ejercieron función alguna, por existir una orden judicial y porque la Ley 3949 ha sido declarada inconstitucional”. En ese sentido, remarcan que se trata de una “flagrante violación a las normas de administración financiera del Estado”, al haberse autorizado el pago a quienes no prestaron servicios efectivos.

Además, el escrito sostiene que al fijar un porcentaje del 50% sin sustento legal ni técnico, los legisladores “han violado el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional), transformando el salario en una donación ilegal de caudales públicos”.